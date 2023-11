Estudiantes heridos fueron trasladados de urgencia a un hospital de Gaza, tras ser atacados en una escuela administrada por la ONU

Una escuela administrada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el campo de refugiados de Bureij, en Gaza, que era utilizada como albergue para palestinos desplazados fue atacada este lunes, lo que dejó un número indeterminado de personas muertas y heridas, dijo a CNN la principal agencia de ayuda de la ONU en Gaza a última hora del lunes.

Juliette Touma, directora de comunicaciones de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés), dijo a CNN que aún no está claro quién y qué atacó exactamente la escuela. Todavía están recopilando información y no tienen un recuento exacto de los heridos o muertos.

Hamas acusó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de “bombardear” la escuela y afirma que más de diez personas murieron. CNN no puede verificar de forma independiente esta afirmación y se ha puesto en contacto con las FDI para obtener una respuesta.

Un video publicado por la agencia de noticias AFP, que CNN no puede verificar de forma independiente, muestra daños sustanciales en el exterior del edificio, con un enorme agujero en una de las paredes de hormigón. Se pueden ver manchas de sangre en los terrenos de la escuela.

El video muestra a las ambulancias que se dirigen rápidamente hacia el Hospital Al-Aqsa, donde se ven a varios niños heridos siendo atendidos.

Un residente del campo de refugiados de Bureij, un niño llamado Ghassan Qazout, dijo a los periodistas: “De repente no sentí mi pierna en absoluto, luego me caí al suelo y comencé a caminar sobre mi pierna. No puedo soportarlo más. Yo también me sentí mareado".

Un poco de contexto: otra escuela administrada por la ONU fue golpeada con un impacto aparentemente devastador el sábado.

Un video de la escuela al-Fakhoura en Jabalia, que estaba siendo utilizada como refugio para personas desplazadas, muestra cuerpos ensangrentados en habitaciones ubicadas en el piso superior del edificio de dos pisos. Entre los muertos hay mujeres y niños.

No está claro quién fue el responsable del incidente.