Netanyahu dice que las fuerzas de seguridad apoyan el acuerdo de rehenes y que la guerra continuará

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, instó al gabinete israelí en pleno a respaldar un acuerdo para intercambiar prisioneros palestinos por rehenes israelíes en poder de Hamas en Gaza, al señalar que las fuerzas de seguridad apoyan el acuerdo y que la guerra contra el grupo extremista continuaría.

"Tenemos ante nosotros esta noche una decisión difícil, pero es la decisión correcta: todas las fuerzas de seguridad lo apoyan plenamente", dijo Netanyahu en una declaración en video al comienzo de la reunión del gabinete.

“Ellos entendieron que el esfuerzo bélico no sólo no haría daño, sino todo lo contrario: esto permitiría a las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] prepararse para la continuación de los combates. Y me gustaría volver a dejarlo claro: la guerra continúa, la guerra continuará hasta que alcancemos todos nuestros objetivos: eliminar a Hamas, recuperar a todos nuestros rehenes, garantizar que el día después de Hamas Gaza ya no sea una amenaza para Israel, no habrá ningún elemento en él que apoye el terrorismo, que eduque a sus hijos en el terrorismo y que amenace al Estado de Israel", señaló Netanyahu.