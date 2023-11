Elon Musk, CEO de SpaceX, X (antes Twitter) y el fabricante de vehículos eléctricos Tesla, habla durante un evento en la feria de startups tecnológicas e innovación Vivatech en el centro de exposiciones Porte de Versailles en París, el 16 de junio de 2023. (Foto: JOEL SAGET/AFP vía Getty Images)

(CNN) -- Elon Musk tiene entre manos una crisis cada vez más profunda.

Días después de que el multimillonario teórico de la conspiración respaldara una publicación antisemita en X, su plataforma impregnada de odio, aumenta la presión para que otros tomen medidas adicionales contra el empresario fuera de control.

La atención de Musk, sin embargo, no se ha centrado en disculparse profusamente ante el público por sus reprobables comentarios ni en asegurar a sus anunciantes que se toma en serio sus quejas. Por el contrario, se ha centrado en amenazar e intentar vengarse de los críticos.

Es una coyuntura crítica para la empresa propiedad de Musk. A continuación, seis preguntas sobre la situación calamitosa que asola a X:

¿Qué hace Musk con su demanda contra Media Matters?

Musk cumplió este lunes su amenaza de presentar una demanda contra el grupo progresista de vigilancia de medios de comunicación tras arremeter contra un informe que el grupo publicó la semana pasada en el que se mostraba que X había colocado anuncios directamente junto a contenidos neonazis. Sin embargo, Musk confirmó que el informe de Media Matters era exacto y que X había publicado anuncios junto a contenidos que incitan al odio, lo que parece quitarle fuerza a su demanda. "Esta demanda está plagada de defectos legales, y es muy irónico que una plataforma que se promociona a sí misma como un faro de la libertad de expresión presente un caso falso como este que contradice rotundamente los principios básicos de la Primera Enmienda y ataca la libertad de expresión de un crítico", me dijo Ted Boutrous, abogado de la Primera Enmienda. "Y en cierto modo es un sueño hecho realidad para la gente de Media Matters, porque podría permitirles utilizar el proceso de descubrimiento de litigios para obligar a X a divulgar todo tipo de información privada embarazosa y perjudicial que preferiría mantener en secreto". Angelo Carusone, presidente de Media Matters, respondió en un comunicado: "Se trata de una demanda frívola destinada a intimidar a los críticos de X para que guarden silencio. Media Matters respalda su información y espera ganar en los tribunales".

¿Por qué X sigue publicando anuncios en la cuenta del supremacista blanco más conocido de internet?

En octubre, un estudio de Reliable Sources descubrió que X había colocado anuncios para un grupo de grandes empresas y organizaciones en la cuenta de perfil verificado de VDARE, un medio abiertamente racista y supremacista blanco que publica algunos de los contenidos más viles de internet. Más de un mes después, X sigue publicando anuncios en la cuenta. De hecho, después de que estallara la guerra entre Israel y Hamas, incluso me di cuenta de que X había puesto un anuncio de la cuenta oficial @Israel en VDARE, que emite algunos de los venenos antisemitas más reprobables de internet. ¿Cómo puede ser esto aceptable mientras se afirma preocuparse por la seguridad de la marca? Pregunté a un representante de X, pero no obtuve respuesta.

¿Se quedará Linda Yaccarino en X?

Lou Paskalis, veterano de la industria del marketing, fundador y director ejecutivo de la consultora de marketing AJL Advisory, nos confirmó a Clare Duffy y a mí este lunes que ha habido una "oleada" de ejecutivos de publicidad que la instan a renunciar, en un esfuerzo por salvar su reputación. "Ella cree que puede convertir a Elon Musk en alguien respetado por la comunidad publicitaria, y ese barco ya zarpó", nos dijo Paskalis. "Pero ella no va a bajarse del toro mecánico sin que todos nosotros le digamos: 'Es hora de irse'. Y creo que ha habido una corriente de mucha gente como yo diciendo: 'sálvate'". Yaccarino indicó que, por ahora, no se va a ir a ninguna parte. ¿Cambiará eso?

¿Cuánto tiempo guardará silencio la NFL?

La NFL es uno de los principales anunciantes y socios mediáticos de X. Sin embargo, esta potencia del entretenimiento ha permanecido totalmente en silencio en medio de la reacción contra Musk por su actitud antisemita. A principios de este año, la NFL expresó su preocupación cuando un informe de Media Matters descubrió que sus anuncios aparecían junto a cuentas pertenecientes a racistas. Pero no ha dicho ni una palabra desde entonces, incluso mientras X continuaba colocando anuncios de equipos de la NFL en la cuenta de VDARE. Este lunes me puse en contacto con la NFL para pedirle comentarios, pero aún no he recibido respuesta.

¿Suspenderán sus anuncios los medios de comunicación?

Varias organizaciones de noticias siguen enviando publicidad a Musk a pesar de su apoyo antisemita y sus terribles ataques a la prensa libre. Este lunes, vi anuncios de The Washington Post y del Financial Times en la plataforma. Ninguno de los dos me contestó cuando me puse en contacto con ellos. Las instituciones que se supone deben decir la verdad al poder no parecen tener interés en hacerlo en este caso. Pero un par de ellas han tomado medidas. Axios interrumpió la publicidad en X, según me dijo una persona familiarizada con el asunto. Y TechCrunch también pausó un pequeño gasto, según me dijeron. No está claro si The New York Times sigue enviando publicidad a X. Los portavoces del NYT no respondieron a las peticiones de comentarios sobre el asunto.

¿Cuándo se desvincularán las redacciones de X?

Es asombroso que algunas organizaciones de noticias se sientan cómodas enviando publicidad a Musk mientras informan simultáneamente sobre su vergonzoso comportamiento y el odio que se desata en su plataforma. Pero también es sorprendente que tantos periodistas y redacciones sigan sirviendo como engranajes de la máquina de Musk, proporcionándole un barniz de credibilidad mediante la publicación de un flujo interminable de contenido gratuito en X. Como Casey Newton dijo a The WP: "Este no es un lugar donde se deba ir para obtener noticias o para discutir noticias o para pasar un buen rato". Se acabó. Si no te unirías a Gab, o Parler, o Truth Social, no hay razón para que estés en X. Creo que es hora de que los periodistas y editores, en particular, reconozcan la nueva realidad y se larguen de ese sitio web". Newton ha declarado que su publicación, Platformer, ya no publicará en X ni enlazará a contenidos del sitio web. Nosotros tomamos una decisión similar, retiramos la marca Reliable Sources de X en julio y dejamos de enlazar a contenidos de la plataforma a principios de octubre. El apoyo a la incitación al odio, las teorías de la conspiración y los sentimientos contrarios a la prensa viene de arriba. ¿Por qué ofrecer un apoyo tácito a la plataforma?