Después de toda una vida juntos, los cónyuges supervivientes pueden ser vulnerables al duelo

(CNN) -- A los 99 años, el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter ha sido muchas cosas: trabajador humanitario, maestro de escuela dominical, carpintero, teniente naval, padre, esposo. Ahora se enfrenta a un papel que es nuevo para él pero familiar para millones de adultos mayores: el de viudo.

La que fue la esposa de Carter durante 77 años, Rosalynn, murió el 19 de noviembre de 2023. La pareja había estado casada casi toda su vida adulta.

Perder a un cónyuge (y afrontar el dolor que conlleva) es agotador tanto mental como físicamente. Ha habido preocupación de que el expresidente, cuya salud ya era frágil, no pueda asistir a los tres días de homenajes planificados que comenzaron este lunes en Atlanta.

Jason, el nieto de los Carter, dijo que su abuelo planeaba viajar a Atlanta para asistir a un servicio conmemorativo para Rosalynn Carter este martes en una iglesia en el campus de la Universidad Emory.

Los Carter eran extraordinariamente cercanos en la vida y el trabajo y, según todos los indicios, estaban profundamente enamorados.

"Rosalynn fue mi socia igualitaria en todo lo que logré", dijo Carter en una declaración publicada por el Centro Carter el 19 de noviembre. "Ella me dio sabia orientación y aliento cuando lo necesité. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me amaba y me apoyaba".

Rosalynn Carter murió apenas dos días después de que su familia anunciara que ingresaría en cuidados paliativos, lo que dejó a muchos preguntándose cómo podría estar afrontando su marido su pérdida, a pesar de lo resistente que ha demostrado ser.

Carter, que cumplió 99 años el 1 de octubre, también tiene una salud frágil. Ha estado bajo cuidado de cuidados paliativos domiciliarios por problemas de salud no especificados desde febrero. El Centro Carter y los miembros de la familia Carter se negaron a dar más actualizaciones sobre su condición.

“Cuando ingresó por primera vez a un centro de cuidados paliativos, todos creíamos que teníamos unos pocos días, y resultó ser una gran bendición de varios meses”, dijo Jason Carter en una entrevista con Jake Tapper de CNN en octubre para conmemorar el cumpleaños de su abuelo. "Está bien, pero, por supuesto, todavía está muy limitado físicamente".

El duelo trae estrés físico y emocional

El expresidente de Estados Unidos desafió las probabilidades una y otra vez: fue tratado con éxito por un melanoma que se extendió a su cerebro en 2015, y se recuperó después de una cirugía para aliviar la presión sobre su cerebro después de una caída en 2019.

Sin embargo, el duelo puede ser extraordinariamente estresante física y emocionalmente para el cónyuge sobreviviente, aunque siempre es una experiencia muy personal.

“Para aquellos que tenían una relación muy unida, como claramente la tuvieron los Carter –eran socios, eran almas gemelas y habían estado juntos desde que eran niños– es una pérdida profunda porque cada aspecto de la vida cotidiana cambia para ellos, y la pérdida de su confidente, ayudante y alma gemela, en realidad, se les quita”, dijo la Dra. Deborah Carr, socióloga de la Universidad de Boston que estudia el duelo en adultos mayores.

“Creo que realmente todos los aspectos de su vida, emocionalmente, cambiarán”, dijo.

Al mismo tiempo, la tristeza y el anhelo del duelo por su cónyuge pueden ser físicamente estresantes.

“Lo que sabemos sobre la viudez es que es una de las experiencias más difíciles por las que se pasa”, dijo la Dra. Dawn Carr, gerontóloga que estudia el duelo en la vejez en la Universidad Estatal de Florida.

“Los impactos en la salud son significativos, pero varían para diferentes personas”, dijo Carr, quien no es pariente de Deborah Carr.

El tipo de duelo que una persona experimenta y qué tan bien lo afronta depende de factores como si la pérdida era esperada y si tiene recursos para ayudarla. Esos recursos pueden ser financieros, emocionales e incluso espirituales.

Los Carter ciertamente tenían una profunda fuente de fe de la cual sacar provecho. Hasta la pandemia, Jimmy Carter enseñaba regularmente en la escuela dominical en la Iglesia Bautista Maranatha en Plains, Georgia, donde tanto él como su esposa sirvieron como diáconos. Según los informes, la pareja leía la Biblia juntos a diario.

El expresidente también tiene familiares que lo ayudan, lo cual es fundamental.

“Creo que cuando nos fijamos en las investigaciones sobre el duelo, el recurso más importante para superarlo es el apoyo social”, dijo Deborah Carr, de la Universidad de Boston.

“Pueden estar allí para ofrecerle ayuda práctica, incluso cosas como ayudarlos con sus medicamentos. Pero también escucharlo contar historias, compartir fotos. Ese apoyo social no puede subestimarse”, afirmó.

A los hombres y a los cónyuges más jóvenes les puede ir peor.

Incluso cuando se espera una muerte y una persona cuenta con un buen apoyo, dice Carr, casi todas las personas que pierden a una pareja de larga data experimentarán un aumento significativo de los síntomas depresivos y la soledad que puede durar años.

“Esta es una persona con la que compartes casa”, dijo Dawn Carr de la Universidad Estatal de Florida. “Y es su fuente principal, especialmente en la vejez, de compromiso social. Y entonces pasas de tener una persona con la que hablas de todo a no tener a nadie ahí, y se espera que eso sea difícil para tu salud mental y te haga sentir menos conectado”.

El duelo parece ser especialmente duro para los hombres y para los viudos más jóvenes.

Un estudio reciente que analizó la salud de casi un millón de adultos daneses mayores de 65 años encontró que los hombres que perdieron a su cónyuge tenían más probabilidades de morir durante el siguiente año en comparación con aquellos que no lo hicieron. El vínculo era más fuerte para los que enviudaron a una edad más temprana. Los hombres de entre 65 y 70 años que perdieron a su cónyuge tenían aproximadamente un 70% más de probabilidades de morir en el siguiente año, mientras que las mujeres de ese grupo de edad tenían un 27% más de riesgo de muerte. Los cónyuges sobrevivientes de 85 años o más, por otro lado, no tuvieron un mayor riesgo.

Los hombres tienden a tener peores resultados que las mujeres después de la muerte de su cónyuge, dice Deborah Carr, porque muchos pierden a la persona que cocina para ellos y les recuerda que deben ir al médico y tomar medicamentos. Esto es particularmente cierto para las generaciones mayores.

También puede resultar agotador ser cuidador de tiempo completo de su cónyuge. Muchas personas que realizan la labor de levantar, bañar y alimentar a un cónyuge discapacitado a menudo descubren que colapsan después de que esa persona muere, dijo Carr, de la Universidad de Boston.

“Si usted fuera un cuidador en particular, su salud física es especialmente vulnerable”, dijo.

Los cuidadores a menudo dejan de lado sus propias necesidades para cuidar a un cónyuge moribundo y luego se ponen al día.

“No van al médico, y cuando su cónyuge finalmente muere, es cuando a menudo ven un gran colapso en su salud. Es algo que se ha estado acumulando durante mucho tiempo”, dijo Carr.