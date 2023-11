¿Cuál es la mejor forma de vivir la vida? 3:02

(CNN) -- Parece que la secuela de la película "Barbie" no llegará tan pronto, si es que llega a producirse... Aunque su directora Greta Gerwig no lo descarta por completo.

"Quiero decir, en este momento estamos en cero", respondió Gerwig a Entertainment Tonight en la alfombra roja de los Premios Gotham este lunes cuando se le preguntó si hay una secuela en camino.

La directora, nominada al Oscar, admitió que está "agotada" en este momento, pero se abstuvo de dar un "no" rotundo a una posible secuela.

"La vida es larga", añadió. "Nunca se sabe".

Margot Robbie, productora de la película y protagonista de la icónica muñeca de Mattel, también habló sobre los rumores de que haya otra película de "Barbie". "Pusimos todo en esta", dijo a Associated Press a principios de este mes.

"No la construimos para que fuera una trilogía o algo así", dijo Robbie, y añadió: "Greta lo puso todo en esta película, así que no me puedo imaginar qué sería lo siguiente".

Robbie interpreta el papel principal de "Barbie" junto a Ryan Gosling como Ken. La historia sigue a Barbie mientras atraviesa una crisis existencial en Barbieland.

No es de extrañar que los cinéfilos de todo el mundo estén entusiasmados ante la posibilidad de una segunda parte, dado el enorme éxito que tuvo la película cuando se estrenó en julio.

Según los cálculos oficiales de Warner Bros., la superproducción recaudó US$ 1.030 millones en la taquilla mundial en las primeras semanas de su estreno, lo que convirtió a Gerwig en la primera directora con una película de 1.000 millones de dólares. ("Barbie" fue distribuida por Warner Bros., propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery).

"Ha sido un año increíble", dijo Gerwig este lunes. "Siempre esperas que las cosas conecten y crees en ellas, pero esto ha superado todo lo que podía haber previsto".