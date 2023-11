Cristiano Ronaldo enfrenta demanda de US$ 1.000 millones por respaldar NFT sin valor

El museo sobre Cristiano Ronaldo que inauguró el portugués 1:07

(CNN) -- La superestrella del fútbol Cristiano Ronaldo se enfrenta a una demanda colectiva de US$ 1.000 millones por su promoción de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo.



La demanda, presentada el martes en un tribunal de Florida, dice que Ronaldo “promovió, ayudó y/o participó activamente en la oferta y venta de valores no registrados en coordinación con Binance”, incluida la venta de tokens no fungibles (NFT) de él mismo, lo que causó pérdidas financieras sustanciales para los inversores. Ronaldo y Binance no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

En noviembre de 2022, Ronaldo se asoció con Binance para vender NFT únicos que representaban “un momento icónico de Ronaldo inmortalizado en forma de estatuto digital”, dijo la compañía durante su lanzamiento muy publicitado, incluso en sus redes sociales.

Las NFT son un fenómeno relacionado con las criptomonedas que se generalizó, transformando esencialmente obras de arte digitales y otros objetos de colección en activos únicos y verificables que son fáciles de comercializar en blockchain.

La demanda acusa a Ronaldo de hacer "declaraciones engañosas" y afirma que "permitió que su nombre y su imagen fueran utilizados en relación con las declaraciones engañosas de Binance en las promociones de su producto", en particular la venta de criptovalores no registrados propensos a una volatilidad salvaje.

Los demandantes también acusan a Ronaldo de no revelar "la forma o el monto de su compensación por parte de Binance", que exige la ley estadounidense, y alegan que Binance y Ronaldo "sabían que estos anuncios estaban dirigidos a consumidores que no estaban familiarizados con las criptomonedas".

El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, dijo que las celebridades deben “revelar al público de quién y cuánto les pagan para promover la inversión en valores”, dice la demanda. La SEC multó a Kim Kardashian con más de 1 millón de dólares el año pasado por un asunto similar.

La demanda colectiva es por una "suma superior" a los US$ 1.000 millones. En particular, Ronaldo todavía promociona la compañía, incluida la publicación de un anuncio de Binance el 28 de noviembre en su cuenta X, que tiene 110 millones de seguidores.





Celebridades demandadas

Otras celebridades también han sido objeto de demandas similares. Tom Brady, Gisele Bundchen y otros fueron demandados el año pasado por un inversor de FTX por su respaldo a la ahora desaparecida plataforma criptográfica.

Las demandas alegan que estas figuras públicas no revelaron adecuadamente su propia participación con instituciones financieras digitales. Brady, Bundchen y otros acusados ​​negaron las acusaciones de la denuncia y solicitaron desestimar el caso.

Kardashian y Floyd Mayweather, Jr., son otras celebridades que enfrentaron otra demanda criptográfica a principios del año pasado que afirmaba que los ejecutivos de la criptomoneda EthereumMax conspiraron con promotores famosos para atraer a los inversores a comprar el token EMax, elevando su precio y permitiéndoles vender sus propios tokens en una ganancia.

La demanda fue posteriormente desestimada por un juez federal que dijo que no estaba claro que los inversores que demandaron realmente vieron las promociones.

Conectar las criptomonedas tiene implicaciones diferentes a respaldar una bebida deportiva o ropa deportiva, dijo anteriormente a CNN Charles Whitehead, profesor de la Facultad de Derecho de Cornell.

"Vender un activo que es un instrumento financiero... no es lo mismo que vender zapatillas de deporte", dijo Whitehead. "Todas estas celebridades que andan por ahí y hacen este tipo de patrocinios deberían detenerse y consultar a un abogado de valores".

Problemas de binance

Binance también se ha convertido en el centro de atención. La semana pasada, la compañía acordó pagar más de US$ 4.000 millones en multas y otras sanciones. Su fundador, Changpeng Zhao, acordó dimitir como director ejecutivo de la bolsa que fundó y pagará US$ 200 millones en multas.

Tras una investigación de varios años, las autoridades estadounidenses dijeron que Binance permitía el ingreso de personas inescrupulosas, aceptando transacciones vinculadas al abuso sexual infantil, narcóticos y financiación del terrorismo.

Zhao que enfrenta un máximo de 10 años tras las rejas, aunque su sentencia máxima probablemente será mucho menor, también acordó pagar una multa penal de US$ 50 millones y una multa civil de US$ 150 millones.

"Cometí errores y debo asumir la responsabilidad", publicó Zhao en X. "Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí. Binance ya no es un bebé. Es hora de que lo deje caminar y correr”.

Los funcionarios estadounidenses describieron esta como la resolución corporativa más grande jamás realizada que incluye cargos penales para un ejecutivo.

– Jennifer Korn y Allison Morrow de CNN contribuyeron a este informe.