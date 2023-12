Hieren en un ataque con arma de fuego a tres estudiantes en Vermont 1:43

(CNN) -- Uno de los tres estudiantes universitarios palestinos a quienes le dispararon mientras caminaban en Vermont está paralizado del pecho hacia abajo después de que una bala se alojara en su columna vertebral, dijo su madre a CNN.

La familia de Awartani lanzó una recaudación de fondos GoFundMe para ayudar al joven de 20 años de la Universidad de Brown, quien está programado para ser dado de alta del hospital la próxima semana y luego recibir atención de rehabilitación, dijo su madre, Elizabeth Price, en un comunicado. a CNN.

"Creemos que Hisham enfrentará este desafío con la misma determinación que presenció esta semana", dijo. “El fondo ayudará a cubrir los costos asociados con su rehabilitación, los viajes aéreos de su familia y los gastos relacionados con las necesidades de adaptación de su nueva realidad”.

Hisham Awartani, estudiante de 20 años de la Universidad de Brown, está empezando a aceptar el “largo camino que tiene por delante” después de que él y dos viejos amigos de la Ribera Occidental ocupada por Israel recibieran disparos mientras paseaba por Burlington este sábado, dijo su madre, Elizabeth Price.

“Es simplemente un joven muy resistente y ha estado tratando de mantener el ánimo de todos bromeando y tratando de estar lo más tranquilo posible”, dijo Price. “Estamos decididos a trabajar con él, apoyarlo y obtener lo mejor cuidado posible".

“Creo que Hisham tiene la determinación… de recuperar el movimiento de sus piernas, pero los médicos actualmente dicen que no es posible”, añadió.

Además de la lesión en la columna que alteró la vida de Awartani, los otros dos hombres recibieron disparos en la parte superior del torso y las extremidades inferiores y fueron hospitalizados en la UCI, según la policía. Una de las víctimas fue dada de alta del hospital este lunes, dijo a CNN una fuente cercana a las familias de las víctimas.

Los padres de Abdalhamid dijeron en un comunicado este martes por la noche que están "extremadamente aliviados" de que haya sido dado de alta del hospital, pero "saben que esta tragedia marcará el resto de nuestras vidas".

"Kinnan nos dijo que tenía miedo de salir del hospital", dijeron. "Nuestro hijo puede estar lo suficientemente bien físicamente como para salir del hospital, pero todavía está conmocionado por este horrible ataque".

El sospechoso del ataque, Jason J. Eaton, de 48 años, fue arrestado este domingo y acusado de tres cargos de intento de homicidio, de los cuales se declaró inocente. Las autoridades dicen que no determinaron el motivo del ataque, pero dijeron que están investigando si el incidente fue motivado por el odio.

Eaton, de 48 años, está acusado de confrontar y dispararles a los tres estudiantes mientras caminaban frente a su edificio de apartamentos este sábado por la noche conversando en árabe e inglés, según el jefe de policía de Burlington, Jon Murad. Dos de los hombres también llevaban pañuelos tradicionales palestinos conocidos como keffiyehs en el momento del ataque, dijo.

Las familias de las víctimas y varios grupos de derechos civiles pidieron a los investigadores que traten el caso como un crimen de odio, pero la Policía y los fiscales dijeron este lunes que aún no descubrieron pruebas suficientes para establecer el motivo de Eaton.

"Esto fue absolutamente un acto de odio", dijo este lunes a CNN el jefe de policía de Burlington, Jon Murad. "Pero si podemos o no cruzar el umbral legal para determinar que se trata de un delito de odio es un asunto diferente".

Las víctimas recibieron disparos después de la fiesta de cumpleaños de niños de 8 años, dice la familia

Las otras dos víctimas fueron identificadas por representantes de la familia como Kinnan Abdalhamid, un estudiante del Haverford College en Pensilvania y Tahseen Ali Ahmad, un estudiante del Trinity College en Connecticut.

Las familias de las víctimas dijeron en un comunicado este lunes que se sentían aliviadas de que un sospechoso hubiera sido arrestado, pero reiteraron su confianza en que el ataque fue motivado por el odio.

"Creemos que una investigación completa probablemente mostrará que nuestros hijos fueron atacados violentamente simplemente por ser palestinos”, decía la declaración de las familias. “La plena justicia y la rendición de cuentas son importantes y necesarias para garantizar que este tipo de ataque brutal y violento no vuelva a ocurrir”.

Los estudiantes estaban visitando Burlington para el feriado de Acción de Gracias y se hospedaban con el tío de Awartani, Rich Price, le dijo el tío a CNN. Habían asistido a una fiesta de cumpleaños de los hijos gemelos de ocho años del tío pocas horas antes de ser atacados, dijo.

“Acabábamos de regresar de la fiesta de cumpleaños y decidieron dar un paseo por la cuadra para tomar un poco de aire fresco”, dijo Rich Price. “Simplemente caminaban, hablaban entre ellos. Llevaban sus keffiyehs, que son pañuelos tradicionales palestinos, y este caballero salió de la oscuridad, sacó una pistola y disparó cuatro veces”.

Price señaló que los tres estudiantes crecieron en Ramallah, una ciudad de la Ribera Occidental. "Crecieron bajo ocupación militar y quién imaginaría que vendrían a un lugar como este para celebrar el Día de Acción de Gracias y que entonces sus vidas estarían en riesgo".

A pesar de la lesión que le cambió la vida a Hawartani, su “espíritu está alto”, dijo su madre. Dijo que viajará desde la Ribera Occidental a Estados Unidos para ver a su hijo, quien se espera que permanezca en el hospital un mes más, dijo.

"Quiero cuidarlo como madre", dijo. "Sólo quiero estar allí para tranquilizarlo y darle el consuelo que necesita mientras atraviesa esta difícil transición en su vida".

Los tres jóvenes heridos en Vermont nacieron poco antes del final de la Segunda Intifada , un violento levantamiento popular de palestinos por la ocupación israelí de la Ribera Occidental y Gaza que se cobró miles de vidas.

Abdalhamid le dijo a Anderson Cooper de CNN este viernes que recibió un disparo en la espalda mientras huía momentos después de que dispararon a los otros dos estudiantes. Dijo que el incidente es parte de "un problema mayor relacionado con el odio hacia los palestinos".

Hizo referencia a Wadea Al Fayoume, de 6 años, quien fue apuñalado 26 veces por el propietario de su familia en Plainfield Township, Illinois, en octubre, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Will . Abdalhamid dijo que lo que les pasó a él y a sus amigos los ha cambiado, así como a otras familias palestinas.

“Tenemos un sentido de comunidad muy, muy fuerte. Y, en cierto modo, se extiende por todas partes”, dijo. “…Y es por eso que todos los palestinos en este momento están angustiados por lo que está sucediendo en Gaza, especialmente porque el alto el fuego ha terminado”.

Declaración de la víctima leída en voz alta durante la vigilia

En un texto de Awartani, leído en voz alta por un profesor de la Universidad de Brown este lunes por la noche durante una vigilia para los tres estudiantes, el joven decía: “¿Quién sabía que todo lo que tenía que hacer para volverme famoso era que me dispararan?”

Beshara Doumani, profesora de Estudios Palestinos, bromeó diciendo que quienes conocían a Awartani habrían esperado esa frase inicial.

"En un tono más serio, es importante reconocer que esto es parte de una historia más amplia", dijo Doumani, leyendo la declaración de Awartani.

“Este horrible crimen no ocurrió en el vacío. Yo, hablando con Hisham, dije hace aproximadamente un mes que los palestinos no pueden permitirse el lujo de realizar vigilias cada vez que esto sucede”, continúa el comunicado. “Por mucho que aprecio y amo a cada uno de ustedes aquí hoy, no soy más que una víctima en este conflicto mucho más amplio”.

Awartani continuó alegando en su declaración que, si le hubieran disparado en la Ribera Occidental, “los servicios médicos que salvaron mi vida aquí probablemente habrían sido retenidos por el ejército israelí. El soldado que me habría disparado volvería a casa y nunca sería condenado”. Las filas fueron recibidas con abucheos y gritos de “vergüenza” por parte de los estudiantes presentes.

