Respuesta de familias de rehenes de EE.UU. sobre la muerte de palestinos 3:15

(CNN) -- Las grabaciones de audio filtradas de una reunión entre rehenes israelíes liberados y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, han revelado un enojo considerable por la conducta del Gobierno, así como el terror duradero del cautiverio por parte de Hamas en Gaza.

Se filtró el audio de la reunión entre los exrehenes, familiares de algunos que aún están secuestrados, y el gabinete de guerra de Israel el martes, y partes del mismo se publicaron en el sitio de noticias israelí Ynet.

Esto se produce en medio de una creciente presión sobre Netanyahu para asegurar la liberación de los cautivos restantes y un escrutinio de la intensificación de la campaña militar de Israel en Gaza.

Ynet también informó que los esfuerzos de Netanyahu por responder a los rehenes y familiares fueron recibidos con comentarios tensos y enojados.

En una grabación se escucha a una mujer liberada con sus hijos, pero sin su marido, que permanece en cautiverio, decir: “La sensación que teníamos allí era que nadie estaba haciendo nada por nosotras. El caso es que yo estaba en un escondite que fue bombardeado y tuvieron que sacarnos clandestinamente y resultamos heridos. Eso, además del helicóptero que nos disparó en el camino a Gaza”.

publicidad

Y añade: “No tienes información. No tienes información. El hecho de que nos bombardearan, el hecho de que nadie supiera nada de dónde estábamos… Afirmas que hay inteligencia. Pero el hecho es que nos estaban bombardeando. Mi marido fue separado de nosotros tres días antes de que regresáramos a Israel y fuera llevado a los túneles [de Hamas]” debajo de Gaza.

Israel ha lanzado intensos bombardeos sobre Gaza desde los ataques de Hamas al país el 7 de octubre, que resultaron en el secuestro de más de 240 personas. El conflicto ha causado una crisis humanitaria en Gaza y la muerte de más de 15.000 palestinos, según el Ministerio de Salud Palestino en Ramallah, que cita fuentes del enclave controlado por Hamas.

La exrehén continúa: “¿Crees que los hombres son fuertes? Mi marido se golpeaba todos los días, se golpeaba la cara hasta hacerle sangrar porque era demasiado para él, y ahora está solo y Dios sabe en qué condiciones”.

“¿Y quiere derrocar al Gobierno de Hamas, para demostrar que tienes más agallas? Aquí no hay vida que sea más importante que otras”, añade. “Ninguno de nosotros allí merece menos trato que cualquier residente de Israel. Devuélvelos a todos y no en un mes, dos meses o un año”.

Refiriéndose a los informes de que el Ejército israelí está considerando inundar los túneles de Hamas en Gaza, continúa: “¿Y estás hablando de barrer los túneles con agua de mar? Estás bombardeando el recorrido de los túneles en la zona exacta donde se encuentran. Las niñas me preguntan ¿dónde está su padre? Y tengo que decirles que los malos no quieren liberarlo todavía”.

La mujer añade: “Se pone la política por encima del regreso de los secuestrados”.

'Nos sentimos abandonados'

Netanyahu ha estado bajo intensa presión durante semanas por el estatus de los israelíes que todavía son rehenes de Hamas.

Desde entonces, un acuerdo con Hamas ha permitido la liberación de decenas de cautivos, en su mayoría mujeres y niños, pero el Gobierno sigue bajo presión para garantizar la liberación de los cautivos restantes y ha enfrentado preguntas sobre el tiempo necesario para llegar a un acuerdo. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron el viernes que todavía hay 136 rehenes en Gaza, incluidos 17 mujeres y niños.

Según el relato de la reunión en Ynet, un hombre contó lo que sus familiares le habían dicho después de ser liberado. “Estaban bajo la constante amenaza de los bombardeos de las FDI. Usted se sentó frente a nosotros y nos aseguró que esto no amenaza sus vidas. También deambulan por las calles y no solo en los túneles. Van montados en burros y carros. No podrás reconocerlos por la calle y estás poniendo en peligro sus vidas. Es nuestro deber devolverlos ahora”.

Y según Ynet, un padre cuyo hijo fue secuestrado dijo en la reunión que era el cumpleaños de su hijo y preguntó: “¿Qué tienes que decirle? Salvó a la gente allí. Lo abandonaste”.

Refiriéndose al ministro de Defensa, Yoav Gallant, miembro del gabinete de guerra, el padre añade: “Estás discutiendo, Gallant, en una conferencia de prensa. Suficiente. Tráelos a casa”.

Los testimonios de cautivos liberados han arrojado algo de luz sobre las condiciones en las que se mantenía cautivos. Muchos se refirieron a la escasez de suministros y alimentos; algunos dijeron que desconocían el destino de sus seres queridos durante el cautiverio, y varios rehenes necesitaron atención hospitalaria durante días después de su liberación.

Una mujer que había sido rehén dijo en la reunión que quienes permanecían en cautiverio vivían “con tiempo prestado. Están todo el día tumbados en colchones, la mayoría necesita gafas y audífonos que les quitaron cuando fueron secuestrados, tienen dificultades para ver y oír, lo que afecta aún más su funcionamiento. Mientras estuve allí, los ayudé a levantarse lentamente de los colchones y a estar un poco activos. No sé qué logran hacer desde que me fui”, dijo la mujer, según el audio difundido.

“Además de su condición física, siento que los dejé en un estado mental muy pobre. Yo y los que fueron liberados antes que yo: yo era joven y activa, los cuidé, los ayudé a mantener el optimismo. Saben que deben sobrevivir, pero están a punto de perder la esperanza”.

Además del escrutinio sobre la liberación de rehenes, Netanyahu y su Gobierno han sido criticados por no impedir el ataque de Hamas el 7 de octubre.

El ataque fue ampliamente visto como un importante fallo de la inteligencia israelí, y varios altos funcionarios de defensa y seguridad se presentaron en octubre para asumir responsabilidad hasta cierto punto por los pasos en falso que condujeron a los ataques.

La mujer escuchada en la grabación agregó durante la reunión: “Durante el tiempo que estuvimos allí nos sentimos abandonados dos veces, una el sábado [7 de octubre], cuando no nos protegieron. Y una segunda vez cada día que pasa que no nos liberan. No creíamos que estaríamos allí por tanto tiempo”.

Hizo un llamamiento al gabinete de guerra. “Cada día que pasa es un juego de ruleta en sus vidas, ¿por qué no liberan a los presos [palestinos]? Libéralos a todos y tráelos de vuelta. Viven de tiempo prestado. Sus vidas están en sus manos y les pido, a la luz de mi testimonio y de lo que escuchamos de otras personas liberadas y de lo que escuchamos en los medios de comunicación, que había todo tipo de posibilidades. Si podéis comprometeros, todos y cada uno de vosotros, a no desaprovechar ninguna oportunidad, a traer a todos a casa y no posponerlo ni un día ni una hora”.

Los comentarios del primer ministro israelí Netanyahu en la reunión no fueron publicados, pero sí fueron reportados por Ynet. CNN no puede verificar que sean exactos.

Se informa que Netanyahu dijo a los rehenes: “Vine con mis amigos para escucharlos. Todavía hay oscuridad de la que deshacerse. Y tenemos que recuperarlos a todos. Escuché la ansiedad, la humillación, el sufrimiento, la tortura, la violación. Esto que sacude al mundo entero y es importante seguir contándolo. Es importante que escuchemos. Tienes razón: hay una enorme empresa que recopila pruebas, intentando llegar a todos y cada uno de ellos. Cómo atraer a todos”.

En ese momento, hubo abucheos y algunas personas dijeron: “¡Vergüenza!”.

La respuesta informada de Netanyahu

Refiriéndose a una placa de identificación con el nombre de un rehén que le habían entregado, Netanyahu dijo: “La placa de identificación que me diste está junto a mi cama, está en mi corazón”.

Pero el padre replicó: “No te lo pones en el cuello porque te da vergüenza”, a lo que Netanyahu respondió: “Absolutamente, absolutamente no”.

Netanyahu continuó: “Lo primero que usted preguntó es si tenemos la posibilidad de traerlos a casa todos de una vez. Es importante saber, y mis amigos pueden reforzarlo, que esto no existió. Hasta que empezamos las maniobras terrestres no había nada. Nada, nada, cero. Solo palabras.

“Solo cuando iniciamos las maniobras terrestres, solo entonces se creó la presión que empezó a ejercer sus señales sobre Hamas y esto creó la posibilidad de liberar a los rehenes. Con la ayuda de Dios pudimos la lista y con la ayuda del presidente [de EE.UU.] [Joe] Biden, a quien le pedimos que ayude con el asunto”.

Cuando Netanyahu dijo que Hamas era culpable del fin de la tregua, un individuo identificado por Ynet como familiar de un rehén liberado respondió: “Tonterías”.

Netanyahu respondió: “No hay tonterías. Lo que estoy diciendo aquí son hechos claros. Te respeto demasiado. Escuché tu angustia. No pudimos liberar a todos a la vez. El precio que quieren no son prisioneros [palestinos]. El precio que quieren no son solo los prisioneros”.

El primer ministro prosiguió: “Es impactante escuchar lo que ustedes sufrieron ante nuestros bombardeos y nuestra actividad de las FDI, y aún continúa”.

“Puedo decirles que no solo penetra el corazón, afecta, como seguramente escucharán de mis amigos, también las consideraciones de nuestras acciones y si quisieran llevar este mensaje, lo trajeron”.

La oficina de Netanyahu se negó a comentar sobre las grabaciones filtradas.

Rob Picheta, de CNN, contribuyó con el informe.