Las primeras medidas anunciadas por Javier Milei como presidente electo

Milei: Hoy comienza el fin de la decadencia argentina 5:10

(CNN Español) -- Apenas horas después de imponerse con más de 11 puntos de ventaja sobre el oficialista Sergio Massa, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, comenzó a dar sus primeras definiciones de lo que serán las medidas de su gobierno a partir del 10 de diciembre cuando asuma el cargo.Ya lo había anticipado en su discurso de este domingo por la noche. "No hay lugar para el gradualismo, para la tibieza, ni para medias tintas. Si no avanzamos rápido nos dirigimos a la peor crisis de toda nuestra historia", advirtió tras los resultados que le dieron el triunfo.

En declaraciones a medios locales este lunes, comenzó a dar sus primeras definiciones sobre la posible privatización de empresas y medios públicos, un sistema de "voucher" en salud y educación, cepo cambiario, tarifas y también planteó los primeros nombres de su equipo.

Además, anticipó que antes de asumir la presidencia, viajará a Estados Unidos e Israel.

Privatización de empresas y medios públicos

Tal como figura en su plataforma electoral, uno de los principales lineamientos de las políticas de Javier Milei es la privatización de empresas y medios públicos. En este aspecto, en diálogo con Radio Mitre, el economista aseguró que "todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado".

Puntualmente sobre YPF y Enarsa, empresas públicas del sector petrolero y energético, dijo que primero hay que "ponerlas a crear valor para poder venderlas de una manera muy beneficiosa para los argentinos". Hasta el momento no ha habido repercusiones sobre la ratificación de esta propuesta.

Más tarde, en una entrevista con Radio Rivadavia, Milei se refirió a Aerolíneas Argentinas y habló de una política de "cielos abiertos". "Nuestra idea es entregársela a los empleados y que ellos mismos hagan la depuración y comiencen a competir", agregó y apuntó contra los sindicatos, "el personal de Aerolíneas es muy calificado, el problema radica en la contaminación política".

publicidad

Ante estas declaraciones, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, no tardó en salir al cruce. En diálogo con Radio Nacional Rock, el líder sindicalista dijo que si bien habrá que esperar a que el futuro gobierno presente su plan, e incluso llamó a ser prudentes y que confiaba en que cuando se conocieran los números de la compañía probablemente se sorprendan positivamente, también lanzó una dura advertencia, en caso de que quieran "vaciar" la línea de bandera. "Nos va a tener que matar y cargar muertos”, afirmó.

La misma suerte le tocaría a la empresa estatal Agua y saneamientos argentinos (Aysa). "No tendría problemas en privatizarla", dijo en diálogo con El Observador.

En cuanto a los medios públicos, ya lo había anticipado hace una semana Lilia Lemoine. Consultada por una cronista de la TV Pública, la diputada electa por La Libertad Avanza dijo: "Los medios públicos se van a privatizar, así que procurá ser una buena trabajadora", advirtió.

En la misma línea, Milei dijo este lunes que "la TV Pública se convirtió en un mecanismo de propaganda". En concreto, confirmó su intención de privatizarla así como a Radio Nacional y a la Agencia de Noticias Télam.

Educación y salud pública, el sistema de vouchers

Milei también se expresó sobre una de las medidas más resonantes de su campaña, la implementación de un sistema de "vouchers" directos a los usuarios de la salud pública y la educación. En este aspecto, si bien admitió que "son dependencias de las provincias", dijo que sigue adelante la propuesta. "Primero hay que racionalizar otras cuestiones, no es algo que está en la agenda hoy", explicó.

Cepo cambiario y tarifas

La cuestión cambiaria es uno de los temas que presionan la economía argentina. Ante la falta de reservas en dólares, existen en el país diferentes restricciones al acceso y las transacciones en divisa extranjera tanto para particulares como empresas. El presidente electo señaló que se intentará normalizar esta situación "lo más rápido posible porque si no la sombra de la hiperinflación va a estar en todo momento". Aunque hizo una salvedad: "Antes de abrir el cepo, hay que arreglar el problema de las Leliqs". Milei se refiere a los títulos de deuda que emite el Banco Central como instrumento para sacar pesos circulantes del mercado sin que vayan a la compra de dólares. Estas Letras de Liquidez solo pueden ser adquiridas por los bancos y, para sostener este esquema, el gobierno debe aumentar constantemente la tasa de interés de los mismos.

En cuanto a las tarifas energéticas, luz y gas que cuentan con subsidio estatal, si bien planteó que hay que recomponerlas, dijo que el Estado tiene que asumir el ajuste con medidas impositivas para minimizar el impacto en los precios.

Gabinete y Corte Suprema de Justicia

En estas primeras declaraciones a medios, Milei también dio algunas definiciones e indicios sobre quiénes lo acompañarán en su gestión. Mariano Cúneo Libarona será su ministro de Justicia y Carolina Píparo, excandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, se quedará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Otros roles confirmados son los de Nicolás Posse como jefe de Gabinete, Diana Mondino, canciller, Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano,Guillermo Francos, ministro de Interior, Gustavo Morón, ministro del Trabajo) y Emilio Ocampo, presidente del Banco Central.

En cuanto al ministro de Economía, dijo que tenía pensado anunciarlo este lunes pero que lo mantendrá en reserva, dadas las declaraciones de Sergio Massa que, durante su discurso del domingo por la noche, dijo que a partir ahora la responsabilidad de dar certezas es del presidente electo. "Es una canallada. Nos están responsabilizando de lo que va a pasar cuando esto es responsabilidad de estos cuatro años de desgobierno; no me pueden achacar algo que no empecé", acusó y agregó, "ahora no puedo exponer a mi ministro de Economía a un tembladeral generado por la irresponsabilidad de Sergio Massa".

Sin embargo, manifestó su simpatía por algunas personas cercanas a Mauricio Macri, como Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central, el exministro de Economía Luis Caputo y también Luciano Laspina, economista asesor de Patricia Bullrich.

Sobre la Corte Suprema dijo que tenía en mente una figura para ser miembro, pero afirmó que primero iba a consensuar ese nombre con Cúneo Libarona y con la Corte. En Argentina, la designación de los ministros de la Corte es competencia del presidente con posterior aprobación del Senado.