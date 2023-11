¿Quién fue Juan Bautista Alberdi, el pensador liberal en el que se inspira Milei?

¿Cuáles son los desafíos que enfrentará Javier Milei? 2:54

(CNN Español) -- Tras una intensa jornada electoral, y minutos después de saber que era el presidente electo de Argentina, Javier Milei se subió al escenario de su sede de campaña, ubicada en el Hotel Libertador de la Ciudad de Buenos Aires, para dar su discurso triunfal frente a miles de personas que esperaron los resultados dentro y fuera del lugar. “Hoy volvemos a abrazar las ideas de Alberdi. De nuestros padres fundadores que hicieron que en 35 años pasáramos de ser un país de bárbaros a ser potencia”, dijo Milei y la ovación fue general. Ahora bien: ¿quién fue Juan Bautista Alberdi y cuáles fueron las ideas que inspiraron a Milei?

Consultado por CNN en Español, el historiador argentino Felipe Pigna sostiene: “Juan Bautista Alberdi fue uno de los grandes pensadores del siglo XIX y su libro ´Las Bases´ ha sido la clave para la redacción de la primera Constitución Nacional, en el año 1853”. Nacido el 29 de agosto de 1810 en la provincia argentina de Tucumán, Alberdi estudió Leyes en la Universidad de Buenos Aires y se convirtió en uno de los miembros más influyentes de la Generación del ´37, un grupo de pensadores e intelectuales que basaron sus ideas en el romanticismo europeo de principios del siglo XIX.

En cuanto al ámbito económico, Pigna resalta que “Juan Bautista Alberdi fue un gran admirador del modelo norteamericano de desarrollo interno, que se traduce en la capacidad de consumo de la población para movilizar la industria y economía”. En tal sentido, el historiador afirma que Alberdi toma sus bases del liberalismo económico de Adam Smith, pero con la idea de la intervención estatal en algunas cuestiones “como las relacionadas a la distribución de la tierra en el campo, la promoción de la inmigración y la orientación de ciertas producciones”.

Por otro lado, algunos postulados de Milei no están alineados enteramente con las ideas del pensador. Con respecto a la educación, Alberdi comulga con la idea de una presencia estatal. Pigna afirma que los pensamientos de Alberdi estuvieron ligados a la educación pública y gratuita: “Es la idea de que el Estado tiene como responsabilidad la educación gratuita de la población en sus diferentes niveles y ésta es una clave del pensamiento liberal argentino. En ese sentido, fue muy progresista, porque al promover la educación pública, gratuita y laica, le quitaba a la Iglesia el monopolio que tenía de la educación”.

En cuanto a la presencia del aparato estatal, Alberdi sentencia en su libro “La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual” que “las sociedades que esperan su felicidad de la mano de sus Gobiernos, esperan una cosa que es contraria a la naturaleza”. En este punto, remarca que “cada hombre tiene el encargo providencial de su propio bienestar y progreso, porque nadie puede amar el engrandecimiento de otro como el suyo propio”. Asimismo, en este mismo trabajo, Alberdi asegura que “la libertad de la Patria es compatible con la más grande tiranía” y que “la libertad individual significa literalmente ausencia de todo poder omnipotente y omnímodo”.

publicidad

Según datos oficiales, Juan Bautista Alberdi se opuso fervientemente a la Guerra de la Triple Alianza o Guerra contra Paraguay, como se conoce en Argentina. Esta fue una contienda que se inició en 1863 y que unió a Argentina, Brasil y Uruguay en contra de Paraguay, en el marco de una fuerte disputa territorial. Al respecto, Pigna afirma que “Alberdi fue un liberal que se opuso a la guerra, ya que la consideraba como un crimen de lesa humanidad donde siempre pierden los mismos”. El historiador resalta que, a raíz de su oposición al conflicto, Alberdi escribe “El crimen de la guerra”, un libro que tuvo una gran resonancia en todo el mundo: “Alberdi publica este trabajo en 1870 y su repercusión fue tan grande que su texto fue utilizado por el diputado socialista francés Jean Jaurés cuando se opuso a la Primera Guerra Mundial”, describe.

Pero el presidente electo de Argentina Javier Milei y el diputado Jean Jeaurés no fueron los únicos que citaron a Alberdi para expresar sus ideas. En 1985, el por entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, lo nombró en un discurso brindado en un encuentro en Washington con su par argentino, Raúl Alfonsín. “Juan Bautista Alberdi, el padre de la Constitución argentina, lo dijo bien: ´La Constitución, la libertad y la autoridad no son escritas, son realizadas. No son decretadas, son creadas. Se hacen por la educación, no se hacen en el Congreso. Se hacen en la casa”, subrayó Reagan en el marco de una coyuntura argentina signada por la reciente vuelta de la democracia y la génesis del juicio a las Juntas Militares, que gobernaron el país entre 1976 y 1983.