El presidente de Ucrania, en medio de la guerra que dispta contra Rusia, escribió en su cuenta de X, antes Twitter, sobre las elecciones en Argentina.

Congratulations to @JMilei on his convincing victory in Argentina’s presidential elections. I appreciate his clear stance in support of Ukraine. I look forward to working together to strengthen our 🇺🇦🇦🇷 cooperation and restore international order based on international law.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 20, 2023