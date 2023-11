Primeras entrevistas de Milei tras su triunfo: privatizaciones, economía y gabinete

Los desafíos en economía para Javier Milei 6:39

(CNN Español) -- Javier Milei, el presidente electo de Argentina, habló a los medios tras su triunfo en las elecciones en Argentina este domingo. Luego de su contundente triunfo, el libertario habló en Radio Continental y Radio Mitre en la mañana de este lunes sobre las privatizaciones, su próximo gabinete y la confirmación de su eventual ministro de Justicia. Sobre dicha victoria, Milei dijo: “Después de cien años de decadencia, el sistema colapsa, a tal punto que la elección termina siendo ganada por un outsider”.

Los primeros viajes de Milei

Milei dijo que sus primeros viajes al extranjero —antes de su toma de posesión— serán a Estados Unidos, luego a Israel.

Tras su victoria electoral el domingo, Milei dijo en Mitre que su viaje a Estados Unidos tendrá "una connotación espiritual", ya que su objetivo es visitar a sus "amigos rabinos".

Al ser consultado sobre su agenda, Milei dijo que tomaría un avión a Estados Unidos y luego iría a Tel Aviv, vía Nueva York, en los próximos días.

“Esto lo discutimos ayer con el embajador de Israel en Argentina”, dijo.

Milei también dijo que tiene intención de visitar la Organización de Estados Americanos (OEA) durante su viaje a EE.UU.

Consultado sobre la posibilidad de que Sergio Massa se pida licencia como ministro de Economía dijo que sería una "irresponsabilidad borrarse" y calificó de "desastre" lo que hizo.

Sobre una posible una reunión con Alberto Fernández, aclaró: "El presidente (saliente) me felicitó y me envió a una reunión para que la transición sea lo más ordenada posible y minimizar los daños sobre la población por lo que pueda pasar en los mercados" al tiempo que confirmó la reunión con el expresidente Mauricio Macri y la excandidata Patricia Bulrich.

Privatizaciones

Siendo uno de los temas de mayor polémica, Javier Milei se refirió a la Salud y la Educación Pública y aclaró: "No se pueden privatizar ni la Educación ni la Salud, están de parte de las provincias. Lo mejor es siempre subsidiar la demanda, no la oferta, pero algo así no se va a implementar en el corto plazo".

En declaraciones a Radio Mitre, también habló sobre las privatizaciones a YPF y la Televisión Pública.

Sobre la compañía petrolera estatal YPF, manifestó que "primero hay que hacer es recomponerla” y agregó: "mientras se racionalicen esas estructuras, se las pone a crear valor para que se las pueda vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos”.

El libertario también se expresó sobre la Televisión Pública, perteneciente al Estado, cuya privatización ya la había advertido Lilia Lemoine, diputada de La Libertad Avanza: "Nosotros consideramos que la TV Pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. El 75% que se habló de nuestro espacio se hizo de manera negativa, con mentiras y abonando la campaña del miedo. No adhiero a esas practicas de tener un ministerio de propaganda”.

El gabinete de Milei

Consultado por la conformación de su Gabinete, Milei contó que "está trabajando con un equipo de cancillería, Santiago Caputo y Diana Mondino" trabajando en la agenda internacional.

Sobre el posible Ministro de Economía, aclaró: “Ahora no puedo exponer a mi ministro de Economía a un tembladeral generado por la irresponsabilidad de Sergio Massa”.

El líder de La Libertad Avanza, sin embargo, habló de otros nombres: Así fue que reveló en declaraciones radiales que Mariano Cúneo Libarona será su ministro de Justicia; Carolina Píparo estará en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); y Santiago Viola podría ser eventualmente el secretario de Legal y Técnica.