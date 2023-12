¿Quienes son las víctimas del tiroteo en Praga?

Tiroteo en Praga deja 15 muertos y 25 heridos 0:31

(CNN) -- Praga amaneció conmocionada y de luto este viernes tras el tiroteo que terminó con la vida de 14 personas y el atacante, y con 15 personas heridas, algunas de ellas de gravedad. El ataque, ocurrido en la Universidad Carolina, es el más mortífero en tiempos de paz en la historia de República Checa. El brutal incidente del jueves fue también el primer tiroteo en una escuela o universidad del país, lo que dejó atónitos a la nación y a sus altos funcionarios.

En una conferencia de prensa este viernes, el jefe de policía de Praga, Petr Matějček, confirmó que el atacante, un hombre de 24 años que era estudiante en la universidad, se suicidó. La policía aún no lo ha identificado.

El Ministro del Interior del país, Vít Rakušan, pidió a los medios y al público que no compartieran información sobre el atacante ni los detalles del tiroteo, diciendo que la experiencia muestra que esto podría conducir a imitaciones.

"No le den el gusto al atacante. No le den publicidad, no le den a nadie la oportunidad de inspirarse con este acto", dijo.

Una deportista talentosa, una respetada profesora de teoría musical y una joven periodista, entre las víctimas del tiroteo

El ataque tuvo lugar en el edificio de la Facultad de Artes de la Universidad Carolina. Conocida en checo como la Facultad de Filosofía, la escuela es una de las facultades originales creadas cuando se fundó la universidad en 1348. Allí se imparten materias como historia, filosofía, teoría del arte e idiomas.

La policía dijo que hasta el mediodía de este viernes las 14 víctimas habían sido identificadas.

El Departamento de Musicología de la escuela anunció que su directora, Lenka Hlávková, estaba entre las víctimas del tiroteo. Hlávková era una reconocida experta en la cultura musical de la Europa central medieval y el departamento dijo en un comunicado que su muerte era "extremadamente cruel".

Lidové Noviny, un diario nacional checo, dijo en un comunicado que una de sus empleadas, una correctora de estilo y estudiante de primer año de estudios checos y para sordos, Lucie Špindlerová, también es una de las personas que murió en el ataque.

Una fotografía de Špindlerová publicada en el periódico muestra a una mujer joven y sonriente posando con un gran sombrero y oliendo flores. El periódico dijo que Špindlerová era "una colega y, lo más importante, una amiga" y que su muerte era "una noticia extremadamente dolorosa".

Más tarde este viernes, la Federación Checa de Atletismo anunció que la lanzadora Klára Holcová, de 20 años, se encontraba entre las asesinadas. La federación describió a Holcová como una joven atleta "prometedora" que ganó nueve medallas en varios campeonatos checos. También representó a la República Checa en reuniones internacionales de atletismo.

Holcová cursaba estudios checos y archivística en la universidad, según informó la federación.

Una publicación en la página oficial de Facebook del departamento de estudios germánicos de la universidad decía que uno de sus profesores, Jan Dlask, también murió en el ataque.

El comunicado describía a Dlask como "un amigo, compañero de clase y una persona maravillosa y amable, un experto en literatura finlandesa y fenno-sueca".

Un portavoz del Ministerio checo de Asuntos Exteriores dijo a CNN este viernes que tres ciudadanos extranjeros resultaron heridos en el ataque: dos ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos y un ciudadano neerlandés.

El país declara un día de luto

República Checa declaró el sábado luto por las víctimas mortales, anunciaron las autoridades en una rueda de prensa conjunta a última hora del jueves.

"Quiero expresar mi profunda tristeza y también mi impotente rabia por la pérdida de tantas vidas jóvenes", declaró el presidente Petr Pavel.

La masacre es "el incidente más trágico de la historia de la República Checa", añadió.

Las banderas ondearán a media asta durante el día de luto y se guardará un minuto de silencio en todo el país a mediodía del sábado. Las campanas de todo el país también repicarán por las víctimas del atentado, declaró el primer ministro checo, Petr Fiala.

Anteriormente, Fiala había declarado que las autoridades creían que el tiroteo había sido un incidente aislado y que no había ningún otro peligro. El ministro del Interior, Vít Rakušan, declaró que el tiroteo no era un acto terrorista.

La Universidad Carolina reforzó sus medidas de seguridad "con efecto inmediato" y canceló los actos del jueves y el viernes. En un comunicado publicado en X, también "pidió un enfoque adecuado y sensible a los posibles exámenes (previstos para el viernes)"

"Ahora pedimos a todos que traten de mantener la calma y la compostura, y volvemos a expresar nuestras condolencias a todos aquellos cuyos corazones se han roto por la pérdida de seres queridos", dijo la universidad.