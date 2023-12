(CNN) -- HBO tuvo la mejor serie del año, "Succession", y probablemente la peor, la colaboración entre Sam Levinson y The Weeknd, "The Idol", que demostró hasta qué punto el sexo y los desnudos (supuestamente subidos de tono) pueden ser aburridos.

En el medio, hubo mucha televisión buena y aún más mediocre, complicada por las huelgas de guionistas y actores que obligaron a las cadenas y a los servicios de streaming a hacer malabarismos para asegurarse de que no se agotara la programación.

Entre las nuevas series, tanto las continuadas como las de duración limitada, hubo una lista ecléctica de lo más destacado, así como algunos programas que valía la pena ver: "Swarm", de Amazon, "The Night Agent", de Netflix, y la recién llegada "Gyeongseong Creature", por nombrar algunos, pero que no pasaron el corte.

El año también estuvo cargado de novedades, ya que varias de las mejores llegaron durante la primera mitad de 2023. Esta es la lista por orden alfabético, así como una mención honorífica por un año inusualmente gratificante para los documentales relacionados con el baloncesto.

"A Small Light" (National Geographic/Disney+): una desgarradora serie limitada sobre Miep Gies (maravillosamente interpretada por Bel Powley), una joven común y corriente que encontró extraordinarias reservas de coraje para proteger a Ana Frank y su familia de los nazis. Con un reparto de lujo, que incluía a Liev Schreiber en el papel de Otto Frank, la serie consiguió que una historia que creías conocer pareciera fresca y urgente.

publicidad

"Ahsoka' (Disney+): aunque la serie tuvo un comienzo lento y adoleció de una escritura algo torpe al principio, la versión de acción real del personaje animado interpretado por Rosario Dawson no solo enlazaba con la historia de "Star Wars", sino que parecía señalar el camino hacia cuadrantes de la galaxia que la franquicia puede y debe explorar en los próximos años. Para aquellos a los que les gustaría que "Star Wars" volviera a la gran pantalla, "Ahsoka" sirvió como lo que podría convertirse en un puente importante, una nueva esperanza, por así decirlo.

"Beef" (Netflix): lo que comienza como un incidente de violencia en la carretera se convierte en una de las series más retorcidas del año, con las estupendas interpretaciones de Steven Yeun y Ali Wong como dos personas cuyos excesos e ira les arrastran a ellos y a los que les rodean cada vez más al abismo.

"Daisy Jones and the Six" (Prime Video de Amazon): Con una clara deuda con Fleetwood Mac, esta serie de Amazon sobre una banda de los 70 que floreció y luego se separó capturó el ambiente y la música de la época, con Riley Keough y Sam Claflin como los cantantes principales que están simultáneamente en desacuerdo y atraídos el uno por el otro.

"Gen V" (Prime Video de Amazon): esta serie sobre superhéroes en edad universitaria que aspiran a unirse a los Siete superó el escepticismo sobre otro spinoff del universo "The Boys", inspirándose hábilmente en la serie insignia mientras teje su propio misterio, y suficientes momentos asquerosos para estar a la altura (o no) de su predecesora.

"Hijack" (Apple TV+): un thriller al estilo de "24", con Idris Elba como negociador en un vuelo secuestrado entre Dubai y Londres.

"The Last of Us" (HBO): la nueva serie del año en términos de atractivo comercial y popularidad, esta serie de HBO superó la habitual maldición de las adaptaciones de videojuegos, y el reto de hacer otro thriller apocalíptico, con Pedro Pascal, Bella Ramsey y varias estrellas invitadas brillando en esta historia de la potencial salvadora de un mundo asolado y su rudo protector.

"Shrinking" (Apple TV+): un elenco sólido eleva esta serie de Apple sobre un psicólogo afligido (Jason Segel) y los que le rodean, con Harrison Ford consiguiendo mostrar sus dotes de comedia en un espectáculo que fue, sobre todo, genuinamente divertido.

Mención de honor: documentales de baloncesto. Por la razón que sea, 2023 produjo una serie de documentales destacados dedicados a leyendas de la NBA, que funcionaron individualmente, pero que vistos en conjunto se complementaron muy bien.

"Stephen Curry Underrated" (Apple) presenta a un jugador actual, que ha cambiado radicalmente el juego con sus tiros de larga distancia, mientras que los otros tres estaban dedicados a los hombres grandes que una vez dominaron el baloncesto: "Bill Russell: Legend" (Netflix), "Goliath" (Showtime), una docuserie en tres partes dedicada a Wilt Chamberlain, que luchó contra Russell y tuvo una relación complicada con él; y "The Luckiest Guy in the World", una serie en cuatro partes de ESPN sobre la vida de Bill Walton, cuya carrera se vio acortada por las lesiones, superó su tartamudez y se convirtió en el analista de baloncesto que, lo ames o lo odies, parece hablar de todo menos del partido que está narrando.

Chamberlain dijo: "Nadie apoya a Goliat" (de ahí el título), pero para los aficionados al deporte es fácil apoyar más producciones como ésta.