Cómo ver las películas y series de Star Wars en orden, incluyendo "Ahsoka"

(CNN) -- Los fans de Star Wars tienen mucho que esperar en cuanto a nuevos contenidos.

¿Cuál es el problema? Todas las historias tienen lugar en distintos momentos de la galaxia muy, muy lejana. "The Mandalorian" se sitúa entre la trilogía original y las últimas secuelas. "Andor" es una precuela de "Rogue One", a su vez una precuela de "A New Hope". La recién estrenada "Ahsoka" toma lugar después de la trilogía Y la próxima serie de Disney+ "The Acolyte" tiene lugar cientos de años antes de la saga Skywalker.

No se preocupen, padawans: CNN elaboró una cronología completa del canon de Star Wars para que puedas seguir todos los saltos temporales de la franquicia sin perderte en el espacio.

Esta información se extrajo de los recursos oficiales de "Star Wars" "Ultimate Star Wars" y "Star Wars Character Encyclopedia", así como de expertos de medios como USA Today y AV Club. Se omitieron series antológicas como "Star Wars Visions".

Muchos incondicionales de Star Wars marcan el paso del tiempo en la galaxia con la Batalla de Yavin, el fatídico combate en "A New Hope" (Una nueva esperanza) en el que se destruye la primera versión de la Estrella de la Muerte. "The Phantom Menace" (La amenaza fantasma) tiene lugar más de 30 años antes de esta batalla. Pero para los fans de "Star Wars" que todavía están resolviendo las diferencias entre la República, la Rebelión y la Resistencia, vamos a medir la cronología en tiempo terrestre.

Las precuelas

"Episodio I: The Phantom Menace" (La amenaza fantasma)

¡Comienza la saga Skywalker! Anakin Skywalker tiene unos 9 años cuando lo conocemos en la primera precuela. Obi-Wan Kenobi es un padawan del maestro jedi Qui-Gon Jin, que está obsesionado con el recuento de midiclorianos del joven Anakin. Darth Maul, pupilo del doble agente Sith senador Palpatine/Darth Sidious, mata a Qui-Gon y es cortado por la mitad por Obi-Wan (aunque aparece en series de animación y en cameos en "Solo" con patas de araña mecánicas). Anakin también conoce a la reina adolescente de Naboo, Padmé Amidala, de la que se enamora.

"Episodio II: Attack of the Clones" (El ataque de los clones)

Si Anakin tiene 9 años cuando le conocemos en La amenaza fantasma, El ataque de los clones tiene lugar una década después, según USA Today. Nuestro héroe se convirtió en un adolescente quejumbroso y problemático que tiende a romper las reglas (como casarse con Padmé, ahora senadora galáctica) y a irritar a su maestro jedi, Obi-Wan, que le quiere como a un hermano pequeño. La República está empezando a desmoronarse bajo la influencia de separatistas como el Conde Dooku, un antiguo jedi convertido en Sith, y la República recurre a un ejército de clones para mantener unida la galaxia (por poco tiempo).

"Star Wars: The Clone Wars" (La guerra de los clones, serie animada)

Esta serie de animación transcurre en su mayor parte entre El ataque de los clones y La venganza de los Sith (durante la cual pasan unos tres años). Esta serie termina al mismo tiempo que La venganza de los Sith: la heroína favorita de los fans, Ahsoka Tano, abandona la Orden Jedi y escapa a duras penas de la Orden 66, la orden que convierte a casi todos los clones de la galaxia al bando de Darth Sidious gracias a unos chips implantados en sus cráneos.

"Episodio III: Revenge of the Sith" (La venganza de los Sith)

Entonces, ¿ese Ejército Clon? Sí, no tardaron mucho en volverse contra los jedi: unos tres años después de El ataque de los clones, o lo que tarda Anakin en dejarse crecer el pelo. En esta oscura entrega, Sidious ejecuta la Orden 66 y acaba con casi todos los jedi vivos. Anakin se compromete con el Lado Oscuro a tiempo completo, adoptando el apodo de Darth Vader. Padmé muere poco después de dar a luz a dos gemelos, Luke y Leia, que son separados y ocultados a Vader. Palpatine/Sidious se convierte en emperador y comienza el reinado del Imperio.

Entre los Episodios III y IV

Varias de las series más recientes de Star Wars, de Disney, transcurren entre La venganza de los Sith y Una nueva esperanza, cuando el Imperio gobierna la galaxia con puño de hierro y los jedi supervivientes viven escondidos.

"The Bad Batch" (El Lote Malo)

Esta serie de animación tiene lugar inmediatamente después de la Orden 66, y afecta a casi todos los clones excepto a los miembros del Lote Malo, unos bribones cuyas peculiaridades los separan del resto de los clones: uno es un genio de la tecnología, otro es un hombre fornido y otro es una chica joven. A diferencia del resto del ejército de clones, los chips de sus cerebros funcionaron mal, por lo que no empezaron a asesinar jedis a ciegas por orden de Sidious, y su individualidad los convierte en objetivos del Imperio.

Solo: Una historia de Star Wars

En "Solo" conocemos al querido canalla Han Solo en su adolescencia, inicialmente como un huérfano entrenado para robar. Thrillist conjetura que "Solo" debe tener lugar unos ocho o nueve años después de La venganza de los Sith, ya que Han es unos años mayor que Luke y Leia, y habría necesitado tiempo para desarrollar una infamia galáctica. También conocemos a Lando Calrissian, enemigo de Han y amante de las capas.

"Obi-Wan Kenobi"

Ha pasado aproximadamente una década desde los acontecimientos de La venganza de los Sith: Luke y Leia tienen unos 10 años; Darth Vader emplea inquisidores sensibles a la Fuerza para cazar a Obi-Wan; y nuestro maestro jedi favorito se tambalea en Tatooine. Bail Organa encarga a Obi-Wan que recupere a Leia, su hija adoptiva, y la joven princesa conoce por fin al maestro jedi al que recurrirá al principio de Una nueva esperanza. Esto reaviva la esperanza de Obi-Wan en los hijos Skywalker y en el futuro de la galaxia que heredarán.

"Star Wars Rebels"

Un variopinto equipo de antiguos jedis, un nativo mandaloriano, un droide alborotador y pilotos de primera categoría forman algunos de los primeros miembros de la incipiente rebelión. Sus aventuras animadas tienen lugar unos 14 años después de los acontecimientos de la serie La guerra de los clones, según Den of Geek, y concluyen justo antes de que comience Una nueva esperanza.

"Andor"

Esta serie presenta al rebelde de "Rogue One" Cassian Andor cuando aún no era creyente. Pero a lo largo de la temporada, ambientada unos 14 años después de La venganza de los Sith y unos cinco años antes de "Rogue One", según el AV Club, asistimos a la radicalización de Andor cuando se convierte en líder de la rebelión. También vemos cómo Mon Mothma utiliza su posición de rica senadora para encubrir su financiación secreta de los esfuerzos de la rebelión.

Rogue One: Una historia de Star Wars

La acción de "Rogue One" transcurre en las semanas previas a Una nueva esperanza. En ella, Jyn Erso, cuyo padre fue obligado por el Imperio a desarrollar la Estrella de la Muerte, se une a la Rebelión en un esfuerzo por recuperar los planos para destruir finalmente la Estrella de la Muerte. Junto con Cassian Andor, el droide K-2SO y un piloto imperial traidor, Jyn muere, pero consigue enviar los planos a la flota rebelde. "Rogue One" termina momentos después de que Darth Vader aborde la nave de la princesa Leia y la alderana adoptiva grabe su fatídico mensaje a Obi-Wan, entregado por R2-D2.

Las trilogía original

Las películas que lo empezaron todo, estas tres se sitúan justo en medio de la saga Skywalker, protagonizadas por los hijos de Anakin y Padmé.

"Episodio IV: A New Hope" (Una nueva esperanza)

Muchos fans de Star Wars creen que Luke y Leia tienen alrededor de 19 años durante Una nueva esperanza, lo que significa que la película tiene lugar casi dos décadas después de La venganza de los Sith. Luke es llamado a la aventura en Tatooine después de que el droide R2-D2, que formaba parte de la tripulación de Naboo de la difunta madre de Luke, transmite un mensaje para Obi-Wan (o Viejo Ben, como le llaman Luke y otros). Vader derrota a Obi-Wan –¿o no?– y los Rebeldes destruyen la Estrella de la Muerte en la batalla de Yavin.

"Episodio V: The Empire Strikes Back" (El Imperio contraataca)

Unos tres años después de Una nueva esperanza, según USA Today, Luke comienza su entrenamiento jedi en Dagobah con un viejo Yoda chiflado. Lando traiciona a Han, que acaba congelado en carbonita. Y Luke se enfrenta a Darth Vader, durante el cual pierde una mano y se entera de que el Lord Sith es, de hecho, su padre. ¡Caramba!

"Episodio VI: Return of the Jedi" (El retorno del Jedi)

Y un año después de que a Luke le corten la mano, Leia y Han escapan de las garras de Jabba el Hutt. Yoda, a la madura edad de 900 años, finalmente muere. Y Vader mata a Sidious y se redime poco antes de morir y de ganarse el respeto de Luke. La película termina en la Luna del Bosque de Endor, donde nuestros héroes (y un ejército de ewoks) derrotan al Imperio de una vez por todas.

Entre el Episodio VI y el Episodio VII

Al menos dos series de Disney+ están ambientadas en el periodo inexplorado de la galaxia posterior al Imperio y anterior a la Primera Orden.

"The Mandalorian"

Cuando conocemos a Mando y Grogu, la Nueva República lidera técnicamente la Galaxia tras la derrota del Imperio en la batalla de Endor. Pero pronto descubrimos lo anárquica que sigue siendo gran parte de la galaxia, especialmente el Borde Exterior. Y mientras el progreso burocrático de la Nueva República avanza a un ritmo muy lento, los antiguos imperiales están formando una nueva superpotencia malvada, un Gobierno fascista que acabará convirtiéndose en la Primera Orden y se apoderará de la galaxia.

"The Book of Boba Fett" (El libro de Boba Fett)

Esta miniserie sobre el otrora cazarrecompensas iba y venía en el tiempo, desde el periodo posterior a la huida de Boba del foso Sarlacc en El retorno del Jedi hasta las aventuras de Din Jarin en "The Mandalorian". También es en esta serie donde vemos a Grogu entrenándose con Luke y Ahsoka antes de abandonar sus estudios para reunirse con su padre adoptivo. Boba, por su parte, llena el vacío de poder dejado por Jabba el Hutt.

"Ahsoka"

La nueva serie de Disney+ del universo Star Wars que llegó en este 2023, tiene lugar unos cinco años después del final de El retorno del Jedi, según Rotten Tomatoes, y está protagonizada por Rosario Dawson en el papel de Ahsoka así como por muchas versiones de acción real de personajes de "Star Wars Rebels", como Sabine Wren, Hera Syndulla y el Gran Almirante Thrawn. El personaje ya apareció en la segunda temporada de "The Mandalorian" y la serie estará ambientada en un período equivalente o posteriro a este.

Las secuelas de la saga Skywalker

Las tres últimas películas de la saga Skywalker (por ahora) se desarrollan en un periodo más ajustado que sus predecesoras: según USA Today, todas tienen lugar en el mismo año. Eso significa que, en ese lapso, Rey conecta con la Fuerza, Kylo Ren se convierte en líder supremo, Darth Sidious regresa, la Primera Orden es derrotada contundentemente y Han, Luke y Leia mueren. ¡Uf!

"Episodio VII: The Force Awakens" (El despertar de la Fuerza)

Han pasado unos 30 años desde la batalla de Endor, según USA Today. Leia, ahora general de la Resistencia, y Han tienen un hijo, Kylo Ren, que muchos fans creen que aún no tiene 30 años cuando lo conocemos. Según la "Enciclopedia de personajes de Star Wars", Rey, una huérfana intrépida del planeta desértico Jakku, tiene 19 años, la misma edad que Luke en Una nueva esperanza. Después de hacerse amiga del ex stormtrooper Finn y descubrir su sensibilidad a la Fuerza, se enfrenta a Kylo, que mata a su padre.

"Episodio VIII: The Last Jedi" ("Los últimos jedi")

Los últimos jedi comienza momentos después del final de El despertar de la Fuerza, cuando Rey encuentra a Luke en el planeta isla Ahch-To y este arroja rápidamente su sable láser. Revela que tomó a un adolescente Kylo Ren, su sobrino, como aprendiz. Kylo se fugó con algunos de los otros alumnos de Luke y mató al resto, destruyendo la esperanza de Luke en el futuro de los jedi. Luke muere al final de la película, Leia pone a salvo a una pequeña célula rebelde y Kylo mata a Snoke, el MacGuffin villano de la serie, para salvar a Rey.

"Episodio IX: The Rise of Skywalker" (El ascenso de Skywalker)

El capítulo final de la saga Skywalker ve morir a los Skywalker supervivientes: Leia muere en paz y Kylo se sacrifica por Rey. Ah, y el clon del Emperador Palpatine (que de alguna manera regresó) también muere, o eso nos hacen creer. Rey, a quien el Lord Sith zombificado le dice que ella también es Palpatine, adopta el apodo Skywalker.

Próximos proyectos

Se están preparando nuevas películas y series de Star Wars. Una película cubre el inicio de los jedi y otra atará los diversos hilos argumentales iniciados en "The Mandalorian" y "Ahsoka", y Jude Law protagonizará una misteriosa serie llamada "Skeleton Crew". Tenemos una idea más clara de lo que suponen las siguientes películas y series.

'The Acolyte'

Los detalles sobre esta serie, que se estrenará en algún momento de 2024, son escasos, pero a la showrunner Leslye Headland se le escapó que la serie tiene lugar unos 100 años antes de los acontecimientos de La amenaza fantasma. ¿Quizás veamos a un Yoda joven y ágil de unos 700 u 800 años?

Película sin título de Rey

¡Vuelve Rey! Daisy Ridley retomará su papel en una próxima película en la que intentará reconstruir la Orden Jedi unos 15 años después de El ascenso de Skywalker, según Variety. Esperamos ver mucho más de ese sable láser amarillo.