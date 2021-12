Se estrena en Disney+ la serie "The Book of Boba Fett" 0:58

Nota del editor: Lo siguiente contiene spoilers sobre el estreno de "El libro de Boba Fett".

(CNN) -- A diferencia de Las Vegas, lo que sucede en el Sarlacc Pit no se queda en el Sarlacc Pit, lo cual es una buena noticia para los seguidores de Disney+ y "Star Wars". Entra en "The Book of Boba Fett", que ha regresado a donde todo comenzó en las arenas de Tatooine con un episodio de estreno colmado de atribuciones al pasado de la franquicia.

A pesar de ser dado por muerto en "The Return of the Jedi", el cazarrecompensas con armadura escapó de ese destino, una historia que se cuenta en una serie de flashbacks que abrieron el episodio. De hecho, los productores ejecutivos Jon Favreau, Dave Filoni y Robert Rodríguez parecen haber metido alegremente la mano en la bolsa de sorpresas de "Star Wars" y desenterrado tantas referencias como pudieron reunir en 40 minutos más o menos, atendiendo descaradamente el apetito de los fanáticos y lo hicieron, en gran medida, incorporando el personaje en "The Mandalorian".

Esas escenas desarrollaron lo que Boba Fett (Temuera Morrison) soportó a raíz de su derrota y la pérdida de su armadura, antes de saltar al presente, donde él y su compañero asesino Fennec Shand (Ming-Na Wen) asumieron el control del imperio criminal una vez presidido por Jabba el Hutt.

"Jabba gobernaba con miedo", le dice Boba Fett. "Tengo la intención de gobernar con respeto".

publicidad

Queda por ver qué significa el respeto en la naturaleza de Tatooine, pero el dúo se enfrenta casi de inmediato a un intento de asesinato, por lo que descansar en sus laureles y trono no parece estar en las cartas.

Al igual que "The Mandalorian", "Boba Fett" se aproxima a la textura de un viejo western, aunque, tal como se construyó, sus raíces que aprovechan la tradición de "Star Wars" son aún más directas. Como beneficio adicional para los aficionados a la ciencia ficción y la fantasía, además de las criaturas familiares que se vieron, el estreno presentó lo que parecía un homenaje al mago de efectos especiales Ray Harryhausen, con un guiño consciente a cómo Jabba encontró su fin. La cereza en el pastel.

El estreno no contenía muchas pistas, francamente, sobre hacia dónde se dirige la historia en general, pero con tanta acción y nostalgia de "Star Wars", tampoco era realmente necesario.

Más que nada, "The Book of Boba Fett" transmite la impresión de que un grupo de personas independientes en "Star Wars" tienen la oportunidad de transformar esencialmente el juego con figuras de acción de niños en una serie real. Para cualquiera que posea una conexión similar con estas historias, la tentación casi irresistible es sumergirse en ellas, hasta que casi puedas sentir las arenas de Tatooine entre los dedos de los pies.

"El libro de Boba Fett" se transmite en Disney+.