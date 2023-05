Museo de "Star Wars" en México es el más grande de América Latina 0:44

(CNN Español) -- "No. Yo soy tu padre". ¿En qué pensaste al leer esa frase? No es necesario que hayas pensado en un personaje en específico. Pero estamos casi seguros que lo primero que llegó a tu mente fue Star Wars.

Si eres de las personas que pensó primero en Darth Vader y luego en Star Wars, seguramente eres un geek de "La guerra de las galaxias" o simplemente un conocedor de la cultura pop. No importa. Para todos ellos, llega una fecha muy especial: el Día de Star Wars (o Star Wars Day).

Este día ha ido ganando popularidad con el paso de los años, al punto de que se llevan a cabo eventos en varias partes del mundo para celebrar el mundo creado por George Lucas.

¿Cómo nació el Día de Star Wars?

No había mejor día que el 4 de mayo para el festejo, pues el eslogan de la conmemoración es un juego de palabras que une tanto la fecha como una de las frases clásicas de Star Wars:

"May the force be with you" (frase icónica de los Jedis desde la primera película de la saga, llamada Star Wars IV: A New Hope, de 1977; en español significa "Que la fuerza te acompañe")

"May the fourth be with you" (que en español dice "Que el 4 de mayo te acompañe")

¿Cómo es que estas dos frases se conjuntaron para llegar a lo que ahora es el Star Wars Day? En realidad, la historia tiene ciertos vacíos (como toda leyenda los tiene), pero podemos decir que su origen estuvo en el Reino Unido.

Según la historia sobre el origen de la fecha (que es reconocida por Lucasfilm), la frase se utilizó por primera vez el 4 de mayo de 1979, el día en que Margaret Thatcher tomó posesión como primera ministra del Reino Unido.

Al parecer, el partido conservador publicó un anuncio en el London Evening News que decía: "Que el 4 esté contigo, Maggie. Felicidades", o inglés "May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations".

Eventos en todo el mundo

Mucho tiempo después, la fecha tomó fuerza en la era de las redes sociales (donde se convirtió en un gran acontecimiento cada año) y finalmente se expandió a la vida real con eventos en Toronto. Ahora, hay eventos que celebran el día en todo el mundo.

Hay ofertas en línea y en las tiendas de productos y juegos de Star Wars; comida de la saga en abundancia y eventos en los que se anima a los fans a disfrazarse o a jugar a trivias, o simplemente a disfrutar de su franquicia cinematográfica favorita.