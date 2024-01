Ariana Grande lanza "Yes, And?", su primera canción en solitario en más de 3 años

Ariana Grande en el video musical de "Yes, And?"(Crédito: Republic Records)

(CNN) –– Ariana Grande lanzó “Yes, And?”, su más reciente sencillo y video musical, este viernes y su mensaje es muy claro.

En el video, que dirigió Christian Breslauer, Grande se enfrenta a un grupo de críticos hastiados que se sientan y la observan cantar junto a sus bailarines. Antes de que ella se presente, se les ve y escucha a todos hablando sobre la artista, diciendo cosas como que la preferían cuando su cola de caballo estaba “unos centímetros más arriba”.

Dentro del espacio tipo loft, los críticos se encuentran con estatuas de Grande y sus bailarines. Luego, Grande entra con un sombrero (que suena muy parecido a Madonna en “Vogue”) para cantar y bailar para la audiencia.

La letra de la pegadiza canción incluye guiños no tan sutiles a los chismes sobre ella en los medios de comunicación y en las plataformas de redes sociales: “Now i’m so done with caring what you think/ no i won’t hide underneath your own projections or change my most authentic life", que traduce "ahora ya no me importa lo que piensas/ no, no me esconderé debajo de tus propias proyecciones ni cambiaré mi vida más auténtica".

Grande continúa cantando de manera bastante intencionada que ahora está "protegiendo su tiempo" y energía, diciendo: "Don’t comment on my body, do not reply/ your business is yours and mine is mine”, que en español significa "no comentes sobre mi cuerpo, no me respondas/ tus asuntos son tuyos y los míos son míos".

publicidad

La canción es el primer sencillo de su próximo álbum que se llamará “Eternal Sunshine”, el séptimo de la cantante.

En septiembre, Grande solicitó el divorcio de Dalton Gómez, su esposo durante dos años, citando “diferencias irreconciliables”.

La cantante y actriz también interpretará a Glinda en la próxima versión cinematográfica del musical de Broadway “Wicked”, junto a Cynthia Erivo.