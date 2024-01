Elon Musk exige tener más acciones de Tesla

Así es la nueva versión de Optimus, el robot humanoide de Tesla 1:29

(CNN) -- Elon Musk dice que quiere una participación significativamente mayor en Tesla que la que ya lo convirtió en la persona más rica del planeta.

En una serie de publicaciones en X el lunes por la noche, Musk dijo que no querría que Tesla se convirtiera en un líder en inteligencia artificial y robótica sin un plan de compensación que le diera a él la propiedad de alrededor del 25% de las acciones de la compañía. Eso sería aproximadamente el doble de la participación aproximada del 13% que posee actualmente.

“Me siento incómodo al hacer que Tesla sea líder en inteligencia artificial y robótica sin tener ~25% de control de votación. Lo suficiente para ser influyente, pero no tanto como para que no me puedan derrocar”, escribió Musk en una publicación en X. “A menos que ese sea el caso, preferiría construir productos fuera de Tesla”.

En particular, Musk tenía una participación de más del 20% en Tesla antes de vender una gran cantidad de acciones para comprar X, la empresa de redes sociales que compró hace más de un año por US$ 44.000 millones de dólares.

Tesla sigue siendo líder en vehículos eléctricos, pero la competencia está ganando terreno. Musk ha dicho que el futuro de la empresa está en la inteligencia artificial y la robótica. En enero de 2022, dijo en una llamada con analistas de Wall Street que cree que el objetivo de la empresa de construir un robot humanoide es la tecnología más importante que está desarrollando. Musk dijo sobre su robot planeado: "Creo que tiene el potencial de ser más importante que el negocio de los vehículos con el tiempo".

Es notable que el robot no esté listo para el horario de máxima audiencia: presentado en el Día de la IA de la compañía en septiembre, el robot, apodado Optimus por Tesla, caminó rígidamente en el escenario, saludó lentamente a la multitud y gesticuló con las manos durante aproximadamente un minuto. Sin embargo, Tesla cree en un futuro liderado por robots, y los inversores han hecho subir las acciones durante el año pasado con la esperanza de que Musk y sus empresa puedan ofrecer innovaciones que impulsen a la empresa a nuevas alturas.

Por lo tanto, cualquier señal de que Musk no continuará con esa línea de trabajo en Tesla podría resultar desconcertante para los inversores. Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron un 1,5% en las operaciones previas a la comercialización el martes.

Paquete salarial masivo

Musk lleva varios años sin un nuevo plan de compensación. Su plan anterior, valorado en US$ 56.000 millones cuando se anunció en 2018, era el mayor paquete salarial para cualquier director ejecutivo (CEO) en la historia. El acuerdo fue tan grande que Musk y Tesla enfrentaron una demanda de accionistas por el paquete el año pasado, y continúan esperando un fallo del Tribunal de la Cancillería de Delaware sobre si el pago era excesivo.

El demandante principal en esa demanda afirmó que Musk aprovechó su control sobre la empresa y su junta directiva para obtener el enorme paquete salarial y dijo que Musk tenía suficientes incentivos antes de obtener la enorme adición de acciones porque ya tenía suficiente propiedad de la empresa. Musk y la junta directiva de Tesla fueron acusados de incumplir sus deberes fiduciarios por despilfarro y enriquecimiento injusto.

Musk dijo el lunes que él y Tesla están esperando un fallo en el caso antes de acordar un nuevo paquete salarial.

"Debo señalar que la junta de Tesla es excelente", dijo Musk en una publicación de X. "La razón por la que no hay un nuevo 'plan de compensación' es que todavía estamos esperando una decisión en mi caso de compensación en Delaware".

Musk luego dijo que puso “plan de compensación” entre comillas porque le preocupa principalmente la cantidad de propiedad que posee. El director ejecutivo de Tesla argumentó que ejerce muy poca influencia en la empresa y teme que los administradores de activos que tienen participaciones masivas en Tesla, como Fidelity y BlackRock, puedan socavar su capacidad para transformar la empresa si intenta llevarla en una nueva dirección.

"Si tengo el 25%, significa que soy influyente, pero puedo ser anulado si el doble de accionistas votan en mi contra que a favor", escribió Musk. "Con un 15% o menos, la relación a favor y en contra que me anula hace que una adquisición por parte de intereses dudosos sea demasiado fácil".

Muchas empresas de tecnología tienen un sistema de votación de clase dual, en el que un fundador o líder inicial como Musk tiene múltiples votos por cada acción para mantener su enorme influencia en la empresa. Mark Zuckerberg, por ejemplo, tiene el 61% del poder de voto en Meta a pesar de que Vanguard, BlackRock y Fidelity poseen más acciones de Meta que él.

Pero Musk dijo que un sistema de clase dual en Tesla no era viable, y culpó a un “Delaware post-IPO”. No está claro exactamente qué quiso decir Musk con eso. Los reguladores han estado rechazando ese tipo de estructuras de propiedad, pero todavía están permitidas.