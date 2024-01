La Federación de Tenis saudita nombra a Rafael Nadal como embajador

(CNN) -- La Federación de Tenis Saudí (STF, en inglés) designó al 22 veces campeón de Grand Slam Rafael Nadal como su nuevo embajador, anunció la organización en un comunicado publicado este lunes.

Según la STF, el anuncio se produce después de la "visita reciente de Nadal a una clínica de tenis junior en Riad". Como parte de este papel recién creado, el español "pasará un tiempo en el reino cada año para ayudar a nutrir y planificar el desarrollo de niños y niñas en el deporte, además de impulsar un mayor interés por el tenis entre la población joven del país".

Al comentar sobre su papel de embajador, en la declaración de la STF, Nadal dijo: "Donde quiera que mires en Arabia Saudita, puedes ver el crecimiento y el progreso y estoy emocionado de ser parte de eso".

"Sigo jugando al tenis mientras amo el juego. Pero más allá de jugar, quiero ayudar al deporte a crecer en todo el mundo y en Arabia Saudita hay un potencial real".

"Los niños aquí hoy están mirando hacia el futuro y tienen una verdadera pasión por todos los deportes. Si puedo ayudarlos a tomar una raqueta o simplemente de entrenar y disfrutar de los beneficios de una vida saludable, entonces estaré feliz de haber hecho la diferencia", agregó el jugador de 37 años.

Growth and progress that’s important to see and the STF is working on that.

In a recent visit I saw the interest in both aspects and I want to be part of that role of growing the sport of tennis around the world.

The kids are looking to the future and I saw they are passionate… pic.twitter.com/vF3VaJXazH

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 15, 2024