No Doubt se reunirá tras casi 10 años en Coachella como parte del recién anunciado cartel del festival de 2024

Bad Bunny, Becky G y otros artistas latinos resuenan en Coachella 2023 0:59

(CNN) -- El legendario festival de música de Coachella anunció oficialmente su cartel, y no hay duda de que será un buen momento para el festival que se desarrolla cada año en el desierto del sur de California.

Goldenvoice, la empresa que produce el festival, develó este martes que el cartel de 2024 incluye al popular grupo de ska/punk/rock No Doubt como uno de los cuatro cabezas de cartel.

La aparición de la banda supondrá la reunión de sus miembros, entre los que se encuentra su líder, Gwen Stefani. No Doubt no ha actuado en directo como grupo desde al menos 2015.

Lana Del Rey, Doja Cat y el rapero Tyler, The Creator también encabezarán el festival, en el que también actuarán Peso Pluma, Ice Spice, Blur, Sublime y el reguetonero colombiano J Balvin.

publicidad

D.A.N.C.E Register now for access to passes at https://t.co/qujCsdlTip. Presale begins Friday, 1/19 at 11am PT. pic.twitter.com/DlApQGXnBb — Coachella (@coachella) January 17, 2024

Justo antes de que se anunciara el cartel oficial este martes, la página X de No Doubt insinuó una reunión al publicar un vídeo de Stefani recordando sus primeros días con la banda.

El vídeo culminaba con una videollamada entre Stefani y sus compañeros de No Doubt —Tony Kanal, Tom Dumont y Adrian Young— en la que decía lo mucho que los echaba de menos.

"¿Quieren hacer un concierto?", preguntó Stefani, a lo que Kanal, Dumont y Young respondieron con un entusiasta "¡sí!".

Aunque No Doubt no anunció más fechas de conciertos, su próxima actuación en Coachella marca casi 10 años desde que la banda salió de gira junta. No Doubt se formó a mediados de los 90 y se dio a conocer por sus éxitos clásicos "Don't Speak", "Just a Girl" y "Spiderwebs", entre muchos otros.

A principios de la década de los ochenta, la banda emprendió proyectos en solitario tras publicar varios álbumes juntos. En 2004, Stefani publicó su primer álbum en solitario, "Love. Angel. Music. Baby", y desde entonces ha publicado otros tres álbumes en solitario.

Entre los cabezas de cartel de Coachella del año pasado figuraban la superestrella puertorriqueña Bad Bunny, el grupo coreano de pop Blackpink y el cantante Frank Ocean. Debido a una lesión, Ocean renunció a actuar en el segundo fin de semana del festival, que fue sustituido por el grupo Blink-182.

Este año, el festival de música en directo volverá al Empire Polo Field de Indio durante dos fines de semana consecutivos, del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril.