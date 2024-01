Madonna comparte foto con su padre Silvio, de 92 años, en un concierto en Detroit cerca de su ciudad natal

Madonna da comienzo a su Celebration Tour 0:56

(CNN) -- La gira de Madonna hizo una parada especial en la gira mundial “Celebration” a la que asistió un querido miembro de su familia.

La superestrella de “Vogue” compartió una foto en sus historias de Instagram verificadas el miércoles, en la que se ve junto a su padre, Silvio Ciccone, durante un concierto en Detroit, Michigan.

En la imagen aparece Madonna, nativa de Bay City, Michigan, abrazando a su padre de 92 años. Ella escribió "Te amo papá" en la foto y agregó tres corazones azules.

Su espectáculo en Detroit el lunes por la noche fue especial, como señaló en los pocos momentos de conversación en medio del espectáculo del espectáculo.

La leyenda del pop declaró que espera que Detroit esté "orgulloso" de ella, según The Detroit News, y agregó: "Porque me importa lo que piensas y quiero que estés orgullosa de mí".

publicidad

Más tarde, mencionó que “la gente no entiende lo genial que hay que ser para ser de Detroit” y agradeció a su ciudad natal “por empujarme en la dirección correcta” en su viaje para convertirse en una superestrella.

Madonna también llamó a su padre y dijo que “él me enseñó el significado del trabajo duro. Me enseñó la importancia de ganarse un camino en la vida. Me enseñó que la vida no es un día en la playa, que es mejor estar preparado para trabajar duro para llegar a algún lugar en la vida. Y te lo agradezco, papá”.

“Y si creen que soy dura, y si creen que soy una guerrera o creen que soy una bestia o un superhéroe, es por mi padre”, añadió.

Madonna también compartió imágenes de una nueva colaboración exclusiva con Jean Paul Gaultier, quien diseñó algunas de las prendas distintivas de la “Chica material”.

La nueva colaboración es una camiseta que celebra el icónico corsé dorado de Madonna de su gira “Blonde Ambition” en 1990, mostrando el inconfundible sujetador en forma de cono.

En una publicación de Instagram, Madonna señaló que todas las ganancias de la compra de la camiseta beneficiarán a su organización benéfica Raising Malawi y "ayudarán a proporcionar intervenciones médicas críticas a huérfanos y niños vulnerables en el Centro Mercy James de Cirugía Pediátrica y Cuidados Intensivos" en Malawi, África.

Madonna llevará su gira “Celebration” a Montreal el jueves, seguida de fechas adicionales en Canadá y Estados Unidos hasta mediados de abril. Hasta el momento, la gira está programada para finalizar con cinco presentaciones a fines de abril en Ciudad de México.