Netanyahu pide ayuda a Petro, quien ha sido crítico con la guerra en Gaza

Así son los túneles bajo Khan Younis, en Gaza 2:56

(CNN Español) -- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, envió una carta para pedir ayuda al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha sido crítico de la guerra de Israel contra Hamas en Gaza.

En la carta, facilitada a CNN por fuentes de la Casa de Nariño y fechada el 11 de enero, el gobernante israelí llama al mandatario colombiano a interceder para lograr la liberación de rehenes en poder del grupo extremista Hamas, y describe el horror que han tenido que padecer los cautivos y sus familias, incluido un colombiano.

"Le escribo por un asunto humanitario de gran importancia. Como un país con ciudadanos entre los 136 rehenes que siguen en poder de terroristas de Hamas en Gaza, Colombia tiene una causa común para esforzarse por la inmediata e incondicional liberación de los rehenes cautivos en circunstancias extremas desde el 7 de octubre de 2023. Han pasado más de tres meses desde que los rehenes fueron brutalmente sacados de sus casas y de un festival de música. Muchos de estos rehenes vieron a sus seres queridos —padres, esposas, hijos, hermanas, hijas— violados, mutilados, torturados y horriblemente masacrados frente a sus ojos. Entre ellos hay un ciudadano colombiano: Elkana Bohbot", sostiene el primer ministro en su carta.

Netanyahu agrega en su escrito a Petro que hay que aunar esfuerzos para terminar con el sufrimiento de los rehenes, mediante su liberación.

"Por ello, apelo a que usted haga cada esfuerzo posible para garantizar la liberación de Elkana y de los otros 135 rehenes cautivos en los túneles del terror de Hamas. Cualquier presión que usted pueda ejercer con este fin (…) será invaluable y ayudará a salvar vidas inocentes", enfatiza Netanyahu en la misiva.

publicidad

Hasta el momento, Petro no se ha pronunciado públicamente sobre esta carta. CNN ha consultado sobre una reacción a esta comunicación, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta.

Las críticas de Petro

Petro ha sido uno de los mandatarios que ha tenido enérgicas posturas críticas ante la respuesta armada de Israel en la franja de Gaza tras el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre, cuando los atacantes mataron a más de 1.200 personas y secuestraron a cerca de 200. De hecho, los comentarios de Petro en la red social X provocaron un malestar diplomático que casi lleva a la ruptura de relaciones bilaterales. El 31 de octubre, Petro llamó a consultas a la embajadora en ese país. "He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá”, sostuvo Petro en su cuenta en X, ates Twitter.

El mandatario colombiano incluso, mediante instrucciones a la Cancillería, se mostró partidario del caso presentado por Sudáfrica contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU.

"El Gobierno de Colombia, bajo el mandato del presidente Gustavo Petro Urrego, saluda la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, por la violación de disposiciones de la Convención de 1948 contra el genocidio, por parte de ese país. Como lo ha sostenido el presidente Petro, desde el inicio mismo de la sangrienta fase del conflicto en Palestina, es bien claro que las acciones y medidas adoptadas por el gobierno de Israel configuran actos de genocidio", sostiene el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del pasado 10 de enero. Israel ha argumentado en contra del caso que la guerra en Gaza es en defensa propia, que combate a Hamas y no a los palestinos, y que los líderes del gobierno no han exhibido intenciones de cometer un genocidio.

Todas estas posturas de Petro, reafirmadas en decenas de pronunciamientos públicos y en redes sociales, merecieron el rechazo y un reclamo formal por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Por eso, varios sectores políticos y de opinión se han mostrado sorprendidos por la carta del primer ministro israelí, en donde solicita a Petro sus oficios para permitir la liberación de los rehenes en poder de Hamas.