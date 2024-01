UPS elimina 12.000 empleos para ahorrar costos

Teamster descarta la huelga de UPS tras lograr acuerdo tentativo por contrato de 5 años 1:04

Nueva York (CNN) -- UPS anunció este martes que eliminará 12.000 puestos de trabajo como parte de un intento por ahorrar US$ 1.000 millones en costos. La mayoría de los despidos afectarán a directivos y contratistas.

Los recortes en el personal ocurren al mismo tiempo que UPS emitió unas perspectivas de ventas decepcionantes para 2024, al afirmar que espera unos ingresos globales de entre US$ 92.000 y US$ 94.500 millones. Esta cifra sería superior a los US$ 91.000 millones de ingresos previstos para 2023, pero los analistas que fueron encuestados por Refinitiv esperaban unos ingresos de al menos US$ 95.600 millones.

UPS perdió clientes el año pasado, los cuales, preocupados por una posible huelga de los Teamsters, confiaron sus envíos a transportistas rivales, como FedEx. Aunque UPS dijo que espera recuperar la mayor parte de ese negocio, sólo había retomado alrededor del 60%.

El negocio de UPS alcanzó niveles récord en los tres primeros años de la pandemia, al dispararse las compras por Internet. Las ventas de la empresa superaron los US$ 100.000 millones por primera vez en 2022. El hecho de que los ingresos en 2023 cayeran más de un 9% y no vuelvan a sobrepasar esa marca en un futuro próximo es "francamente difícil y decepcionante", dijo la CEO Carol Tome en una conferencia telefónica con inversores este martes.

"Algunos de estos resultados se debieron al entorno macroeconómico y otros a las interrupciones asociadas a las negociaciones de nuestro contrato laboral, así como a los mayores costos asociados al nuevo contrato", dijo.

publicidad

Las acciones de UPS cayeron un 7% este martes.

La huelga más costosa de EE.UU. podría iniciar en agosto 1:09

La plantilla de UPS creció con el aumento de la demanda hasta alcanzar los 540.000 empleados. A finales de 2023, redujo el personal a unos 495.000 empleados mediante bajas y reducción de horas de vuelo, en lugar de despidos.

Sin embargo, la empresa prevé que el mercado global de la pequeña paquetería en Estados Unidos, excluyendo a Amazon, crecerá menos de un 1% en 2024. La empresa también se enfrenta a un aumento del 12,1% en las tarifas salariales sindicales, lo que impulsa sus esfuerzos para recortar otros costos. Y el recorte de personal asalariado es una parte importante de su esfuerzo de reducción de costos.

UPS dijo que tiene alrededor de 85.000 directivos como parte de su plantilla global de casi 500.000 empleados. Tiene más de 300.000 trabajadores por hora en Estados Unidos representados por el sindicato Teamsters.

"Es un cambio en nuestra forma de trabajar", dijo el director financiero Brian Newman. "Así que cuando el volumen vuelva al sistema, no esperamos que estos puestos de trabajo vuelvan. Es cambiar la forma efectiva en que operamos".