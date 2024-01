Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, participa en un debate en la Cumbre de CEO del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) el 16 de noviembre de 2023 en San Francisco. (Crédito: Eric Risberg/AP)

(CNN) -- El CEO de Google, Sundar Pichai, advirtió a sus empleados que se preparen para más despidos en los próximos meses, a medida que el gigante tecnológico reorienta sus esfuerzos hacia la inteligencia artificial "y más allá".

En un memorándum enviado a toda la compañía y obtenido por CNN, Pichai dijo este miércoles que los recortes de personal ––que ya afectaron a cientos de empleados de Google tan solo en la última semana–– no tendrán la misma magnitud que los despidos del año pasado, los cuales redujeron la plantilla de Google en 12.000 empleados.

Algunas partes del negocio de Google no se verán afectadas por los cambios de este año, indicó. Aún así, escribió Pichai, "algunos equipos seguirán tomando decisiones específicas de asignación de recursos a lo largo del año cuando sea necesario, y algunas funciones pueden resultar afectadas".

"Tenemos objetivos ambiciosos e invertiremos en nuestras grandes prioridades este año", añadió Pichai. "La realidad es que, para crear la capacidad para esta inversión, debemos tomar decisiones difíciles... [y] simplificar la ejecución e impulsar la velocidad en algunas áreas".

"Sé que es muy difícil ver a colegas y equipos afectados", continuó Pichai, y añadió que la compañía se compromete a ayudar a los empleados afectados y a ayudarles a encontrar trabajo en otro lugar en Google o fuera de la empresa.

publicidad

El memorándum se difundió al tiempo que el diario The New York Times reportó este miércoles que YouTube, filial de Google, despediría a 100 trabajadores. CNN no ha verificado de forma independiente los despidos de YouTube.

Un portavoz de Google confirmó a CNN la existencia del memorándum de Pichai, así como los despidos de YouTube, que afectan a unos 100 puestos en la organización de alianzas de la compañía que se encarga de llegar a los creadores de contenido de YouTube.