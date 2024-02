Príncipe Guillermo vuelve a sus actividades y Harry visita al rey Carlos 1:23

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento. Productora de cine. Columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion

(CNN Español) -- La enfermedad de cáncer que padece el rey Carlos III provocó gran sorpresa en todo el mundo y también un regreso inesperado a Londres, en una visita relámpago de 24 horas, del príncipe Harry. Y parece que de momento esa triste noticia no ha podido causar por ahora la muy deseada reconciliación familiar. ¡Qué pena!

Es curioso cómo hasta Kristina Kyriacou, exsecretaria a cargo de comunicaciones y de prensa del rey, dijo esperanzada: "Charles adora a Harry. Él no quería nada de este distanciamiento. Si de las malas noticias surgen algunas buenas y Harry, el rey, la reina y su hermano se reúnen, qué maravilloso sería”.

Pero tantos buenos deseos no parecen poder borrar profundos resentimientos, disgustos y hondas heridas familiares. Y William se ha sentido muy herido con el comportamiento de su hermano en el último año. Las entrevistas, las revelaciones familiares en el libro “Spare”, los documentales… Para el más reservado de los hijos de Diana todo esto parece haber sido too much.

En realidad, últimamente ha habido una vertiginosa serie de noticias en relación con la salud de la familia real. ¡Una tras otra, ¿no les parece?! Y menos de dos semanas después de que el rey Carlos III fuera admitido en un hospital de Londres para recibir tratamiento por agrandamiento de la próstata, el Palacio de Buckingham suelta un nuevo bombazo y comunica que, durante las pruebas que le habían hecho al rey, se había detectado "una forma de cáncer". ¡Algo grave y totalmente inesperado!

Y ahora, como los médicos le han aconsejado a Carlos que posponga sus deberes de cara al público, muchos esperan que otros miembros de la familia real den un paso al frente y lo ayuden. Y nos preguntamos… ¿qué significa la noticia para los príncipes William y Harry?

Aunque todo el mundo tenía grandes esperanzas de que el regreso de Harry a Londres para ver a su padre fuera ideal para una reconciliación familiar, ¡no parece que vaya a ocurrir!

Después de hablar con Carlos, Harry viajó de inmediato hasta Londres para verlo en Clarence House, que sigue siendo la residencia oficial del rey mientras está en Londres. Estuvo allí entre 30 a 45 minutos, no sabemos cómo fue el encuentro entre padre e hijo (aunque imagino que fue muy emocionante porque Harry es muy expresivo y dicen que el rey lo quiere mucho). Y una vez que Harry se marchó, el rey voló en helicóptero con la reina Camilla para descansar en su casa de campo. Y Harry -según los reportes en muchos periódicos de Inglaterra- no se quedó en Windsor, ni en ninguna de las residencias familiares, como algunas personas pensaban, sino que esa noche se hospedó en un hotel de lujo de la ciudad. ¡Parece algo increíble!

El rencor es un sentimiento muy fuerte y hay personas que cuando se sienten heridas u ofendidas guardan más tiempo ese sentimiento. La rápida visita de Harry a Londres, y el hecho de que no hubo planes para organizar una reunión con su hermano, demuestra que sigue existiendo una gran brecha entre ellos, lo que acaba con las esperanzas de muchos ingleses de que ocurra la reconciliación entre los dos hijos de la querida princesa Diana. Además, Harry se fue de Londres a las 24 horas de aterrizar y voló a Los Ángeles después de su breve encuentro con su padre. ¡Otra sorpresa más!

¿Qué tan seria es la enfermedad del rey?

Aunque el Palacio de Buckingham no ha dado detalles sobre el tipo de cáncer que padece el rey, los comentarios que hicieron con anterioridad sobre el problema de próstata benigno que sufrió Carlos ha dado lugar a muchas especulaciones.

La familia real considera que los asuntos de salud son privados y hay una larga historia de problemas de salud que permanecen silenciados, incluso hasta después de la muerte del integrante. Y aunque no es un hecho que vayan a compartir más información con el público, es posible que en los próximos días el rey Carlos quiera compartir el tipo de cáncer que padece y qué tratamiento comenzó a recibir inmediatamente. Es algo lógico y añade más transparencia a la noticia.

En teoría, cualquiera de los pocos miembros de la realeza de alto rango que trabajan para la Corona podría ser llamado a asistir a eventos en lugar del rey Carlos y asumir otras tareas mientras recibe tratamiento. Se espera que la reina Camilla, las princesas Ana y Sofía, la duquesa de Edimburgo, realicen algunos de ellos. Aunque muchos de los deberes de Carlos recaerán en su hijo William, el príncipe de Gales, el heredero al trono. Y esto a pesar de que William había decidido recientemente que se tomaría un tiempo libre de sus deberes públicos mientras su esposa, Catherine, estuvo recuperándose de su “cirugía abdominal planificada”. Pero esto no podrá ser y William ya ha comenzado su trabajo por la Corona. ¡Pobre chico que desea quedarse en casa y cuidar de su mujer y su familia! Pero el estricto protocolo británico no se lo permite.

De momento no sabemos más sobre esta saga familiar de los royals ingleses, pero estoy segura de que pronto saltarán más noticias… ¡y ojalá sean buenas y de paz y armonía!