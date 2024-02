Opinión | ¿Podría el diagnóstico de cáncer del rey Carlos reparar las fisuras en la familia real?

El rey Carlos III anuncia que tiene cáncer y está en tratamiento 3:09

Nota del editor: Jill Filipovic es periodista radicada en Nueva York y autora del libro “OK Boomer, Let’s Talk: How My Generation Got Left Behind”. Síguela en Twitter. Las opiniones expresadas en este comentario pertenecen únicamente a la autora. Lee más opinión en CNNEE/Opinión.

(CNN) -- El rey Carlos es uno de los hombres más afortunados del mundo y uno de los más trágicos. Es el rey de Inglaterra, con recursos prácticamente ilimitados y una vida increíblemente encantadora.

También ha vivido una vida de fracaso y resurrección casi de libro de cuentos: contrajo un matrimonio infeliz con una joven muy querida pero extremadamente vulnerable, que inevitablemente se vino abajo (para gran deshonra pública) debido a su aventura con la mujer que realmente ha amado pero durante mucho tiempo le tocó negar.

Después de conseguir el divorcio (otro escándalo público), la prensa sensacionalista lo desmenuzó; luego, la princesa Diana, su exesposa y madre de sus hijos, murió en un horrible accidente automovilístico, dejando a sus dos hijos devastados y a una nación desolada.

No fue sino hasta 2005 que finalmente se casó con Camilla, la mujer por la que pasó su vida suspirando; su propia madre, Isabel II, no asistió a la boda (la línea oficial fue que la pareja quería una ceremonia discreta, pero se rumoreaba ampliamente que la reina, en su calidad de líder de la Iglesia de Inglaterra, no sentía que se le pudiera ver públicamente en la segunda ceremonia de matrimonio civil entre dos divorciados).

La reina Isabel fue la monarca británica con más años de servicio y permaneció en el trono hasta su muerte en 2022. Carlos, que pasó gran parte de su vida preparándose para la realeza, no ascendió sino hasta los 70 años. Y ahora, después de poco más de un año en el trono, le han diagnosticado cáncer.

Los detalles son escasos: la corona ni siquiera reveló qué tipo de cáncer tiene el rey, solo que fue diagnosticado después de que lo evaluaron por agrandamiento de la próstata, y que no es cáncer de próstata. Carlos está recibiendo tratamiento ambulatorio en Londres y se espera que continúe con las tareas administrativas de su oficina y su reunión semanal con el primer ministro británico, mientras suspende los eventos públicos.

No está particularmente de moda mostrar empatía por una familia ultrarrica que vive en el lujo, en gran parte con dinero público, considerada especial por derecho de nacimiento y no por ninguna aptitud o logro real. Considero que la familia real es un anacronismo. Pero sus familiares también son seres humanos, y además espectacularmente influyentes.

El diagnóstico de Carlos, a un nivel humano básico, debería merecer toda nuestra simpatía, que, después de todo, es un recurso ilimitado.

También podría ser un momento para que esta familia fracturada reconozca algunas de sus peleas internas y tal vez vuelva a unirse. La fisura más evidente es la iniciada por el príncipe Harry y Meghan Markle.

Los detalles de esa ruptura siguen siendo controvertidos, pero según lo cuentan Harry y Meghan, parte de la razón fue que la familia real no protegió completamente a Meghan de una prensa sensacionalista británica agresiva, acosadora y a menudo racista, un tema particularmente delicado para Harry, cuya madre murió después de que el coche en el que viajaba, conducido por un hombre borracho, se alejara a toda velocidad de los paparazzi.

Otro aspecto, dijo la pareja, fue el racismo de la familia real, incluido, como Meghan le dijo a Oprah, "preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser la piel (de su hijo) al nacer". También se sintió “silenciada” por la familia y dijo que “llegó a comprender que no solo ella no estaba siendo protegida, sino que estaban dispuestos a mentir para proteger a otros miembros de la familia”. Harry dijo que cree que el estrés de los ataques de la prensa contra Meghan provocó que ella sufriera un aborto espontáneo. (Por supuesto, la relación de la pareja con la familia real se tensó aún más al ventilar públicamente estos trapos sucios.)

Harry también mostró cierto grado de suavidad hacia una familia que, creo, ha maltratado gravemente a su esposa. Apareció en la ceremonia de coronación de su padre, aunque no permaneció mucho tiempo. Y, según informes de CNN, volará de regreso al Reino Unido para ver a su padre.

Las enfermedades graves pueden recordarnos nuestra propia mortalidad y poner nuestras vidas en perspectiva: aclarar nuestros valores y, con suerte, estimular un examen de conciencia. Harry, al parecer, está cumpliendo con su deber filial y corriendo al lado de su padre en un momento de necesidad. Sin duda, este es un momento difícil para Carlos, ya que enfrenta una enfermedad grave, pero si puede reunir la energía, esta sería una excelente oportunidad para cumplir con su deber paternal, enfrentar las muchas formas en que pudo haberle fallado a su hijo menor. disculparse y tal vez comenzar a hacer las paces con Harry y su familia. William, el hermano mayor de Harry y heredero al trono, haría bien en reflexionar también. Como próximo patriarca de la familia, tiene una oportunidad única de encaminarla hacia un rumbo nuevo y, con suerte, más amable.

Puede que sea demasiado poco y demasiado tarde, y ciertamente no culparía a Meghan si decidiera que simplemente ha terminado con estas personas. Pero los lazos familiares son difíciles de equilibrar para la gente normal; cuando tu familia está entre las más famosas del mundo y cuando tu identidad depende de ser uno de ellos, esos lazos se unen en nudos aún más complejos. Según muchos relatos, la familia real ha sido profundamente disfuncional durante generaciones. Y esto no se puede deshacer en un día, ni siquiera con una sola emergencia o tragedia.

Pero toda reconciliación tiene que comenzar en alguna parte, a menudo con un solo acto de contrición y un intento de reparación. Si este diagnóstico hace que Carlos reflexione sobre su vida y su legado, sería un momento adecuado para que sea honesto consigo mismo y con sus hijos sobre una realidad casi universal de la paternidad: que ha tenido sus propias luchas, que se arrepiente de algunos sobre las decisiones que tomó como padre, y que ama enormemente a sus hijos y quiere seguir adelante por un camino mejor.

Puede que Harry no sea del todo receptivo: los distanciamientos familiares como el que han elegido Harry y Meghan suelen ser excepcionalmente dolorosos y últimos recursos profundamente pensados. Pero al volar a Londres, Harry parece estar haciendo un noble esfuerzo para apoyar a su padre en un momento difícil. Espero que su padre esté a la altura del momento y haga el arduo trabajo de luchar contra el cáncer y al mismo tiempo luchar por su hijo.