El cáncer del rey Carlos fue "detectado temprano", dice el primer ministro británico

Experto explica lo que se sabe sobre el cáncer del rey Carlos III 5:12

Londres (CNN) -- El impactante diagnóstico de cáncer del rey Carlos III fue “detectado temprano”, dijo este martes el primer ministro británico, Rishi Sunak.

"Afortunadamente, esto se ha detectado a tiempo y ahora todos le desearán que reciba el tratamiento que necesita y se recupere por completo", dijo Sunak en lo que parecieron ser comentarios improvisados ​​durante una entrevista de radio con el BBC.

Sunak dijo que estaba “como todos los demás… conmocionado y triste” por la noticia.

El Palacio de Buckingham anunció este lunes que Carlos, de 75 años, había sido diagnosticado con una forma no revelada de cáncer después de haber sido ingresado en un hospital de Londres para un procedimiento correctivo por agrandamiento de la próstata el mes pasado. Una fuente real le dijo a CNN que la forma de cáncer detectada no era cáncer de próstata, pero no especificó más.

Carlos se alejará de sus deberes públicos mientras recibe tratamiento, dijo el palacio. Continuará realizando trámites estatales y trámites oficiales.

Eso significa que probablemente seguirá recibiendo sus cajas rojas diarias con documentos del gobierno para poder seguir trabajando con los documentos estatales en casa. CNN entiende que se anticipa que el rey continuará su audiencia semanal con el primer ministro y que se harán arreglos alternativos si sus médicos le aconsejan minimizar el contacto en persona.

También se entiende que seguirá estando disponible para tareas estatales como reuniones del Privy Council. Sin embargo, aún se están resolviendo los detalles de cómo ocurrirá eso.

Sunak dijo que todavía está en contacto regular con el rey y continuará comunicándose con él con normalidad. Sunak se negó a decir si sus reuniones cara a cara continuarían, pero insinuó que el diagnóstico no afectaría la forma en que se administra el país.

"Seguiremos adelante con todo, pero él estará en nuestros pensamientos y nuestras oraciones", dijo Sunak.

Aunque hasta ahora todas las señales procedentes del palacio han sido positivas, la noticia es desconcertante. Han pasado sólo unos 17 meses desde que Carlos accedió al trono tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. Reinó durante más de 70 años, más que cualquier monarca británico en la historia.

Se espera que el príncipe William, hijo de Carlos y heredero al trono, y la reina Camilla asuman una mayor participación pública para explicar la ausencia de Carlos.

William se había tomado un tiempo libre para mantener a su familia después de que su esposa Catherine fuera operada el mes pasado. No está claro para qué fue su cirugía, pero una fuente real le dijo a CNN el mes pasado que la condición de la mujer de 42 años no era cancerosa.

William mantiene un contacto regular con su padre, según una fuente cercana al Príncipe de Gales.

Otros miembros trabajadores de la familia continúan con sus compromisos públicos y CNN entiende que también podrían asumir algunas tareas adicionales en nombre de Charles si fuera necesario. Sin embargo, el número de “miembros de la realeza que trabajan” de cara al público (que llevan a cabo compromisos en nombre del Rey) ha disminuido en los últimos años.

Ese grupo está formado por 11 miembros, más de la mitad de los cuales tienen más de 70 años. Incluye al rey Carlos, la reina Camilla, la princesa Ana, el duque y la duquesa de Edimburgo, los galeses, el duque y la duquesa de Gloucester y el duque. y duquesa de Kent.

El príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, normalmente se considerarían miembros de la realeza en activo, pero optaron por alejarse de sus deberes reales en 2020 y mudarse a California. El príncipe Andrés fue obligado a dimitir a la luz de su relación con el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein.

Harry, que ha hablado con su padre desde que le diagnosticaron cáncer, regresará al Reino Unido en los próximos días, según la oficina del duque y la duquesa de Sussex. El duque vuela desde California para ver al rey, a quien se cree que no ha visto desde la coronación en mayo.