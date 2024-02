Estados Unidos lanza ultimátum a TikTok 0:59

(CNN) –– La Casa Blanca señaló este lunes que no hay ningún cambio en las preocupaciones de seguridad de larga data que ha mantenido el Gobierno con respecto a TikTok, después de que el presidente Joe Biden hiciera su debut de campaña en la plataforma la noche de este domingo.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo en conversación con periodistas este lunes que la prohibición de TikTok en dispositivos gubernamentales "sigue vigente". Luego, remitió las preguntas sobre el video de Biden en la plataforma a la campaña de reelección del presidente, que lo publicó.

"No quiero entrar demasiado en las razones técnicas y de seguridad nacional detrás de eso, pero sí tiene que ver con preocupaciones sobre la preservación de datos, y el posible uso indebido de esos datos y la información de privacidad por parte de agentes extranjeros", sostuvo Kirby ante periodistas.

Por su parte, Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo en un intercambio que no sabía que la campaña planeaba lanzar una cuenta de TikTok antes del domingo.

“No, soy muy, muy cuidadosa como secretaria de Prensa de la Casa Blanca… y por eso no me comunico con la campaña sobre ninguna estrategia ni nada por el estilo… Yo no lo sabía: me enteré como todos ustedes”, dijo.

En el video de TikTok, que se publicó durante el enfrentamiento del Super Bowl entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco, Biden respondió a una serie de preguntas alegres sobre el evento deportivo.

Cuando se le pidió que eligiera entre el partido y los comerciales, Biden optó por el juego. Luego respondió "Mama Kelce" cuando se le pidió que eligiera entre el ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce, y su hermano, Jason, que juega para los Eagles de Filadelfia.

Biden mencionó en broma que “se metería en problemas si lo dijera” ante la pregunta de si manipuló el juego para los Chiefs, haciendo referencia a una teoría de conspiración popular que involucra a la novia de Travis Kelce, la superestrella musical Taylor Swift.

Y en la ronda final de preguntas a “¿Trump o Biden?”, se rió y respondió: “¿Estás bromeando? Biden”.

El debut de TikTok representa solo un esfuerzo de la campaña para sumergirse en la cultura de los memes y cortejar a los votantes jóvenes. Tras la victoria de los Chiefs en tiempo extra por 25-22, la campaña de Biden publicó un meme de "Dark Brandon" con la leyenda: "Tal como lo diseñamos", en referencia a la teoría de la conspiración de que el Gobierno de Biden trabajó en conjunto con Swift para amañar el juego e inclinar las elecciones de 2024 a favor de Biden.

Pero existen preocupaciones de seguridad en torno a la popular aplicación de video, propiedad de ByteDance, una empresa de tecnología china.

TikTok no opera en China, pero dado que el gobierno de China disfruta de una importante influencia sobre las empresas bajo su jurisdicción, la teoría sostiene que ByteDance (y, por tanto, indirectamente, TikTok) podría verse obligado a cooperar con una amplia gama de actividades de seguridad, incluida posiblemente la transferencia de datos de TikTok.

El Gobierno de Estados Unidos ha dicho que le preocupa que China pueda utilizar sus leyes de seguridad nacional para acceder a la gran cantidad de información personal que TikTok, como la mayoría de las aplicaciones de redes sociales, recopila de sus usuarios estadounidenses.

Hasta la fecha, el gobierno de EE.UU. no ha proporcionado ninguna evidencia específica de que China haya accedido a los datos de los usuarios estadounidenses de TikTok. La plataforma ha tomado medidas para consolidar los datos de los usuarios estadounidenses que viven en el país a través de un programa que llama Proyecto Texas.

Tanto la administración de Trump como la de Biden han estado algo alineadas en sus preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con TikTok. Durante su gobierno, Trump amenazó con prohibir la plataforma si no se deshacía de sus propietarios chinos.

En 2022, Biden firmó una legislación que prohíbe el uso de TikTok en dispositivos del gobierno federal.

La campaña de Biden tomará “precauciones de seguridad avanzadas” con sus dispositivos e incorporará un “protocolo de seguridad sofisticado para garantizar la seguridad”, dijo un asesor de campaña, al tiempo que señaló que “la presencia de la campaña es independiente y aparte de la actual” revisión sobre TikTok que lleva acabo la Comisión de Inversión Extranjera de Estados Unidos.