Los aliados de Biden no logran ponerse de acuerdo para refutar las preguntas sobre su edad y su memoria

Leesburg, Virginia (CNN) -- Minutos después de que se conociera el informe del fiscal especial el jueves por la tarde, los demócratas de la Cámara de Representantes se pusieron en pie y vitorearon al presidente Joe Biden, que aprovechó su retiro anual como la última oportunidad para defender con fuerza cuatro años más en el cargo.



Minutos después, cuando el presidente regresó al estrado, ya se escuchaban murmullos en la sala, según varios de los que hablaron después con CNN.

¿Hasta qué punto van a ser perjudiciales todos los interrogantes sobre la edad y la agudeza mental? ¿Alguien tiene un plan para que más estadounidenses vean la agudeza y lucidez que se esconde tras bambalinas y que saben que dista mucho de la imagen pública? ¿Y por qué estaba el líder del mundo libre sentado frente a uno de los auditorios más amistosos que pudo encontrar, mucho después de que la prensa hubiera sido desalojada, respondiendo a preguntas preparadas de antemano, incluso aunque acabara pasando rápidamente de ellas a sus propias réplicas?

El informe del fiscal especial, ya sea brutalmente honesto o, como acusan los asesores de Biden, un trabajo partidista de un designado por Donald Trump para dañar a un presidente al que no pudo encontrar motivos para procesar, apuntaba directamente a lo que todos los asesores de Biden sabían que sería la responsabilidad constante del presidente desde el momento en que empezó a hablar de presentarse a la reelección: a sus 81 años, es claramente mayor, y a muchos les parece que no está a la altura del cargo.

Un miembro demócrata de la Cámara respondió a las preguntas sobre la edad y la memoria planteadas en el informe con una risa morbosa y un hosco movimiento de cabeza. Otro empezó a preguntar ansiosamente cómo respondían los demás, sintiéndose palpablemente al límite de su ingenio. Incluso los miembros que creen que la discriminación por edad, el doble rasero para Trump y las preocupaciones exageradas sobre Biden están en juego dicen que les preocupa que las preguntas sobre la edad que han estado apareciendo en muchos grupos de discusión demócratas durante más de dos años sigan haciéndose más fuertes.

Y son lo suficientemente fuertes como para que los principales demócratas se preocupen de que los votantes indecisos puedan creer que cuatro años más de la agenda ultraderecha y antidemocrática que promete Trump serían mejores que cuatro años más de Biden si parece estar en declive.

Dentro de la Casa Blanca y entre el personal de la campaña de reelección de Biden, la tensión es constante. Los principales asesores han establecido la estrategia de que el presidente no necesita entrar en el juego del ciclo de noticias de Washington de apariciones constantes que conllevan el riesgo de meteduras de pata vergonzosas, mientras que otros se quejan de que, desgraciadamente, esto refuerza la imagen presentada por sus oponentes políticos de que a duras penas va dando tumbos a lo largo de sus días.

A Biden se le ve constantemente "rebuscado" y "como una caricatura", se quejaba un simpático ex asesor del Ala Oeste, que pidió no ser citado para hablar sin rodeos de la situación.

"Algunas de las personas que le rodean crean esta extraña burbuja porque intentan protegerlo, pero lo tienen tan ansioso que comete errores", dijo el exasesor.

La representante demócrata Annie Kuster, que en un principio se mostró escéptica ante la posibilidad de que Biden se presentara a la reelección en lugar de dejar paso a un candidato más joven, pero que luego cambió de opinión, dijo que ella y otros tres miembros de la delegación del Congreso de Nueva Hampshire salieron de una reunión en el Despacho Oval la semana pasada charlando entre sí sobre el impresionante dominio de Biden de los temas.

"Es como, 'No, está bien'", dijo Kuster. "La mayoría de la gente no pasa ni una hora con él. Es perspicaz. Lo está haciendo bien".

No se trata solo de aliados cubriendo al presidente en un momento difícil. Docenas de funcionarios, ayudantes y otras personas que han pasado tiempo con Biden en privado han dicho a CNN en los últimos tres años que lo encuentran completamente al tanto de las cosas. Y a los asesores de la Casa Blanca les gustaba señalar, por ejemplo, que el expresidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, que a menudo cuestionaba públicamente la aptitud mental de Biden, también dijo a los periodistas después de las reuniones que el presidente estaba al tanto de todo lo que discutían.

Más momentos informales previstos

Los debates internos van más allá de escenificar discursos o acceder a entrevistas. Asesores actuales y anteriores explican a CNN que las decisiones sobre la apertura de los actos de la Casa Blanca a la prensa, la duración de los mismos y otros aspectos logísticos se ven obviamente enturbiados por consideraciones sobre la edad del presidente y la forma en que ésta se percibirá.

La cantidad de horas que duerme el presidente y su aspecto han sido temas de conversación entre los asesores, y varios de ellos señalan los discursos que pronunció a principios de enero en Valley Forge y en la iglesia Mother Emanuel de Charleston como ejemplos de cómo consiguió por fin mostrarse con la fuerza y el vigor que deseaban.

Los asesores de Biden también creen que no ha sido suficiente. En las reuniones internas de las últimas semanas, se han centrado en planes para que el presidente haga más paradas informales de campaña, como su visita a una tienda de té boba en Las Vegas el lunes, donde charló con la cajera mientras le enseñaban a pasar la pajita por la tapa de plástico del vaso. Estas paradas ponen de relieve el famoso virtuosismo de Biden en la política minorista, y también alimentan el contenido que la campaña está tratando de difundir en Internet para abrirse paso en un entorno mediático fracturado.

Y lo que es más importante, reflejan lo que los asesores de Biden han aprendido de la experiencia: nada combate tanto las dudas sobre la competencia del presidente como que la gente lo vea en acción.

"Quiero ver al presidente hacer lo que mejor sabe hacer: estar con la gente en sus casas, verlo a nivel individual, de modo que no solo conecte con los éxitos políticos, sino que conecte con la gente", dijo el representante Gabe Amo, recién elegido congresista demócrata por Rhode Island, que hasta el verano pasado trabajó para Biden en la Casa Blanca. "Pienso menos en los detalles que recuerda el presidente y más en los valores que representa. Y eso es lo que consigues cuando pones al presidente con la gente".

Por supuesto, cada momento sin guión es una oportunidad para que Biden cometa un desliz, como cuando el pasado fin de semana confundió al presidente francés Emmanuel Macron con el fallecido presidente francés François Mitterrand. O cuando volvió al micrófono el jueves por la noche tras unas contundentes declaraciones sobre el informe del fiscal especial para que sus cuidadosamente sopesados comentarios sobre las negociaciones sobre la guerra entre Israel y Hamas se vieran desvirtuados al referirse a Abdel Fattah el-Sisi como presidente de México, en lugar de Egipto.

Esos comentarios se añadieron rápidamente a su agenda, reflejando un reconocimiento interno de que ver al presidente en acción era la mejor manera de combatir las acusaciones del fiscal especial.

"Cualquiera puede tener un lapsus linguae y decir 'Mitterrand', pero mira todas las cosas que Donald Trump ha dicho", dijo la representante Dina Titus, una demócrata de Nevada que se unió a Biden para el té boba y otras paradas la semana pasada. "Joe Biden es muy agudo, muy respetado, se mantiene firme con los líderes internacionales, negociando con el Senado todo este paquete de política exterior. Si considerara que alguien no es competente, no lo querría con el dedo en el botón. Y desde luego no pienso eso de Joe Biden".

El representante de Maryland Jamie Raskin dijo que los deslices de Trump son mucho peores, desde decir que Biden iniciaría la "Segunda Guerra Mundial" si consigue un segundo mandato hasta aparecer en una declaración en video confundiendo una foto de E. Jean Caroll con una de su segunda esposa.

"Joe Biden ya no va por ahí fingiendo que tiene 30 años. Se presenta basándose en su sabiduría, su experiencia y sus fantásticos logros en el cargo", dijo Raskin, quien afirmó que su propia impresión de la sesión del jueves con los demócratas de la Cámara de Representantes en Virginia fue la de un presidente "completamente lúcido y recordando historias de hace muchos años", en marcado contraste con lo que aparece en el informe.

"Están hasta el punto de que todo lo que tienen contra él ahora es que es viejo. Por favor".

Los asesores de Biden descartan los consejos externos sobre la edad

Operativos y consultores demócratas han contribuido con consejos. Pasar mucho más tiempo trabajando en su maquillaje y la iluminación, dicen a los asesores de Biden, o finalmente aceptar que las explicaciones de la artritis no están funcionando y empezar a tener que hacer más eventos en los que comienza sentado en lugar de ser fotografiado arrastrando los pies hacia un podio.

Otros demócratas son más contundentes y reaccionan con rabia cuando hablan de que el presidente sigue dando paseos en bicicleta después de su caída ante las cámaras en 2022 (de la que se levantó enseguida) o de que el verano pasado fue a la playa sin camiseta. En este momento existencial para la democracia estadounidense, dicen, un presidente titubeante está demasiado a menudo demasiado cerca de un costoso momento embarazoso.

Poco deleita más al círculo íntimo de Biden que burlarse de los que desde fuera no creían que fuera a ganar las primarias de 2020 o las elecciones generales. Para ellos, esas mismas personas ajenas al partido les lanzan ahora sugerencias sobre lo que debería hacer de forma diferente. Los expertos que declaran que las nuevas revelaciones cambiarán por completo las elecciones, al menos hasta que llegue la siguiente, también irritan a esos mismos asesores. Eso tampoco cambió con el informe del fiscal especial ni con sus consecuencias.

Un asesor de la campaña dijo a CNN que muchos en la sede de la campaña en Wilmington, Delaware, sienten que los ataques republicanos contra el presidente y su edad no son nada nuevo de los que se le han lanzado desde que comenzó a postularse para presidente en 2019.

A pesar de toda la atención que se prestó a las meteduras de pata de Biden en la última campaña, "a los votantes no les importó", dijo Kate Berner, subdirectora de comunicaciones en esa contienda y más tarde en la Casa Blanca, que ahora es asesora externa del esfuerzo de reelección.

"A fin de cuentas, si te preocupa la prohibición nacional del aborto o la Seguridad Social existente o el costo de tus medicamentos recetados o la seguridad de tus hijos en la escuela debido a la violencia armada, la edad de Biden puede ser algo en lo que pienses, pero Trump está en el lado equivocado... de todas esas cuestiones".

El vicesecretario de prensa de la Casa Blanca, Andrew Bates, añadió que cualquier preocupación sobre la edad de Biden se ve socavada por lo que los asesores consideran otra semana de noticias más relevantes, esta vez al enfrentarse a los republicanos que se echaron atrás en sus propias demandas de un proyecto de ley bipartidista sobre fronteras e inmigración.

"Biden demostró el mismo liderazgo experimentado y las mismas maniobras que le han convertido en el presidente más eficaz de la historia moderna, logrando un importante acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza respaldado por el Sindicato de la Patrulla de Fronteras", dijo Bates.

Considerando esto como otra victoria para Biden, incluso cuando sus oponentes políticos cuestionan su competencia, los republicanos, espetó Bates, "deben haber olvidado que ya han visto esta película antes".

Al menos una repercusión clara del informe: un presidente que siempre ha odiado que le llamen viejo replicó al informe diciendo que un jurado le consideraría "un anciano bienintencionado con mala memoria".

"Soy un anciano bienintencionado y sé lo que hago. Soy el presidente. He vuelto a poner en pie a este país", y añadió burlonamente que desafió la sabiduría convencional para conseguir tantos logros porque "supongo que olvidé lo que estaba pasando".

Tras bambalinas, antes de salir a ver a los demócratas de la Cámara de Representantes, Biden se mostró más enfadado que sarcástico por las acusaciones. La sugerencia de que no sabía en qué año había muerto Beau Biden caló hondo en un padre que se ha definido por ese dolor desde el momento en que el glioblastoma se llevó a su hijo hace casi nueve años.

"¿Cómo m****a podría olvidarlo?", dijo Biden, según una de las personas que le escucharon.

-- Haley Talbot y Kevin Liptak de CNN contribuyeron con este reportaje.