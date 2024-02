Dakota Johnson no verá su película "Madame Web" por cuidar su salud mental

Así fue la alfombra roja de "Madame Web" en México 1:31

(CNN) --Dakota Johnson ha decidido no ver su más reciente película "Madame Web" y su razonamiento puede resultar un poco sorprendente.

La estrella, que interpreta al personaje principal de la nueva película de superhéroes "Madame Web", dijo a MagicFM a principios de esta semana que no sabe cuándo verá la película y vaciló entre decir que "probablemente no la verá" o afirmando vagamente que lo hará "algún día".

Pero Johnson explicó que no se trata específicamente de “Madame Web” y que en realidad a ella “no le gusta” ver ninguna de sus películas.

“Para mí, es una manera de no tener una crisis existencial”, explicó la actriz de “Fifty Shades of Grey”. "No ver mis películas es como cuidarme a mí misma".

Johnson no está sola entre los actores y actrices que emplean esa estrategia. Meryl Streep, Adam Driver, Emma Stone, Nicole Kidman y más también han dicho que evitan ver sus proyectos.

“Madame Web” está protagonizada por Dakota Johnson como una paramédica clarividente y tiene una conexión tenue con el grupo de películas de Sony Pictures que incluye tanto las películas de “Venom” como “Morbius” de 2022 con Jared Leto. Las reseñas de “Madame Web” no han sido muy entusiastas, con un 13% en Rotten Tomatoes.

Sin embargo, cuando se trata de cuidado personal, al menos Johnson sabe la respuesta correcta a la pregunta: "¿Buscas tu propio nombre en Google?".

"¡No! Dios no”, dijo a MagicFM esta semana la hija de Melanie Griffith y Don Johnson. “Dios mío, no”.