CRÍTICA | "Madame Web" teje otra película del universo de Spider-Man con un hilo débil

Celeste O'Connor, Dakota Johnson, Isabela Merced y Sydney Sweeney in "Madame Web." (Crédito: Sony Pictures)

(CNN) -- La gestión de Spider-Man por parte de Sony ha dado lugar a spin-offs decepcionantes de ese universo, desde "Venom" (que no fue buena, pero tuvo éxito) hasta "Morbius" (que no fue buena, y RIP). En términos de atractivo individual, sin embargo, "Madame Web" probablemente representa el más débil de esos conceptos, dando lugar a una película que grita "serie de streaming" y donde incluso eso puede ser una exageración.

De hecho, esta película protagonizada por Dakota Johnson en el papel de una figura relativamente oscura de Spider-Man probablemente habría tenido dificultades en el mejor de los casos, pero en momentos en que las películas de superhéroes están atravesando una mala racha, sus perspectivas parecen particularmente sombrías. Gran parte de ello tiene que ver con un personaje central cuyo "poder" existe enteramente en su cabeza, lo que empaña los intentos de sacar mucho partido de la premisa.

"Madame Web" se beneficia ligeramente de existir como una historia de origen independiente ambientada en el 2003, con solo ligeras (y razonablemente inteligentes) conexiones con material más familiar. Sin embargo, incluso a los fans más acérrimos de Marvel les resultará difícil formar un vínculo serio con algo sostenido con hilos tan finos.

La película comienza en un remoto lugar de Perú, donde la búsqueda por parte de un científico de una araña que se cree que posee extraordinarias propiedades curativas da como resultado el nacimiento de un bebé inconsciente de sus dones especiales. El arácnido también dota a un villano (Tahar Rahim, de "The Mauritanian") de poderes arácnidos más tangibles, y más tarde le provoca pesadillas a un trío de adolescentes que, en el futuro, causarán su desaparición.

Treinta años después, Cassie (Johnson) trabaja como paramédico junto con su compañero Ben (Adam Scott, desaprovechado en términos generales aquí), cuando una experiencia cercana a la muerte desencadena inquietantes visiones que apuntan a su capacidad para ver el futuro.

Ese futuro incluye atisbos del peligro al que se enfrentan las adolescentes, interpretadas por Sydney Sweeney (que podría habérselo pensado dos veces si hubiera sabido que "Anyone But You" iba a tener tanto éxito), Isabela Merced (que interpretó a Dora la Exploradora, ahora más crecida) y Celeste O'Connor ("Ghostbusters: Afterlife").

Cassie, comprensiblemente escéptica al principio, las convence poco a poco de que el tipo del traje raro que se arrastra por las paredes está decidido a matarlas, no por lo que son, sino por en lo que se convertirán.

El director, S.J. Clarkson, ha colaborado en la confusión del guion con otras tres personas, creando un ritmo razonablemente ágil que no compensa sus episodios de diálogos extremadamente torpes. Parte de ello tiene que ver con el reto de presentar no solo a Cassie, sino también al trío de jóvenes a su cargo, cuyas personalidades e interacciones casi por necesidad deben meterse con calzador en estrechos clichés al estilo Disney Channel.

Tomando en cuenta la imagen más amplia, Sony volverá a intentar una película "a partir de las páginas de Spider-Man" a finales de este año con la largamente retrasada "Kraven the Hunter", que al menos viene envuelta en las trampas más convencionales de un vehículo de acción.

En última instancia, "Madame Web" podría haber sonado como un experimento interesante, y en cierto modo lo es, pero la ejecución se siente menos como una película totalmente realizada que como un prólogo extendido para una película por venir. Incluso sin una capacidad sobrenatural para ver claramente el futuro, a juzgar por esta salida, ese escenario parece excesivamente optimista.

"Madame Web" se estrena el 14 de febrero en los cines de Estados Unidos. Está clasificada PG-13.