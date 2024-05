Chris Hemsworth dice que se convirtió en una parodia de sí mismo en la última película de “Thor”

El dominio global de Chris Hemsworth 1:09

(CNN) -- Chris Hemsworth comentó que sintió que había creado una parodia de sí mismo en su aparición más reciente como Thor.

El actor australiano fue elegido por primera vez como el superhéroe de Marvel a los 25 años. Quince años después, Hemsworth ya lleva 29 películas, nueve de ellas de la franquicia Marvel.

Pero en una nueva entrevista con Vanity Fair, la estrella sugirió que estaba decepcionado por su encarnación más reciente del personaje de la película de 2022 “Thor: Love and Thunder”.

Hay cuatro películas en total en la franquicia “Thor”. A la película debut de 2011, “Thor”, le siguieron tres secuelas: “Thor: Dark World” de 2013, “Thor: Ragnarok” de 2017 y “Thor: Love and Thunder” de 2022. El dios nórdico que empuña un martillo también aparece en las películas de “Avengers”.

El entrevistador cita al coprotagonista de "Avengers", Robert Downey Jr., cuando dijo que el trabajo de Hemsworth en las películas anteriores "Thor: Ragnarok", "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame" fue "un triplete formidable".

Pero está claro que Hemsworth no siente lo mismo acerca de la más reciente entrega de “Thor”, que fue dirigida por Taika Waititi. En el momento de su estreno en 2022, el crítico de CNN Brian Lowry describió “Love and Thunder” como “una película musculosa y atractiva pero agradable solo por momentos y difícil de amar”.

Hemsworth dijo: “Quedé atrapado en la improvisación y la locura, y me convertí en una parodia de mí mismo”.

Sin embargo, el actor aún no renunció al papel, ya que el entrevistador dijo que “cree que le debe a la audiencia otro Thor después de lo que pareció un malogro con 'Thor: Love and Thunder'”.

Se tomó un año fuera del trabajo, pero pronto regresará a la pantalla grande en “Furiosa: A Mad Max Saga”, la precuela de la película de 2015 “Mad Max: Fury Road”.

Hemsworth fue noticia en 2022 cuando se supo en su serie “Limitless”, que lo mostró explorando formas de mejorar su longevidad y combatir el envejecimiento, que tiene dos copias del gen APOE4, lo que significa que tiene una mayor predisposición a desarrollar la enfermedad de Alzheimer.

La revelación fue ampliamente malinterpretada, según Hemsworth, ya que coincidió con un tiempo planeado fuera del rodaje.

"No importa cuánto dijera 'Esto no es una sentencia de muerte', la historia fue que tengo demencia y que estoy reconsiderando la vida y jubilarme, etc.", dijo a Vanity Fair.

Sin embargo, reveló en la entrevista que su padre también tiene el gen y está mostrando signos tempranos de la enfermedad.

“Sé que mi padre está atravesando una transición de aceptación en torno a 'No soy ese hombre grande y fuerte con todas las respuestas al que ahora todo el mundo acude en busca de orientación'”, dijo Hemsworth.

“Ahora es mucho más un observador que un líder. Es un recordatorio para mí porque esas son exactamente las cualidades que necesito: quietud, observación, absorción, respeto por el momento presente”.