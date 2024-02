Para apelar el fallo por fraude, Trump deberá pagar la millonaria multa 2:02

(CNN) –– Un juez de Nueva York le ordenó formalmente al expresidente Donald Trump este viernes pagar US$ 454 millones, incluidos intereses, en una medida que le da al exmandatario un mes para depositar casi US$ 500 millones y así poder apelar al veredicto de fraude.

La sentencia firmada por el juez Arthur Engoron se publicó en el expediente judicial el viernes, una semana después de que declarara a Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump responsables de fraude en el caso civil que presentó la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Una vez que a Trump y a los demás se les notifica la sentencia, comienza el plazo de 30 días para que presenten una apelación. Durante ese período, Trump necesitará entregar efectivo o pagar una fianza para cubrir los US$ 355 millones y aproximadamente US$ 100 millones adicionales en intereses que se le ordenó pagar. A cada uno de los hijos se les ordenó devolver US$ 4 millones en ganancias que recibieron indebidamente debido al fraude. El juez también prohibió a los Trump desempeñarse como empleados de una entidad comercial en Nueva York durante varios años.

El viernes temprano, James publicó en X: “Sentimiento de viernes: nadie está por encima de la ley”.

Los representantes de la Organización Trump no han respondido a las preguntas sobre quién dirigirá la compañía ahora que enfrenta desafíos de liderazgo, mientras Trump hace campaña para asegurar la candidatura republicana a la presidencia entre comparecencias ante varios tribunales.

publicidad

Trump ha dicho anteriormente que apelará.

Inicialmente, Trump pidió retrasar la sentencia por 30 días diciendo que la medida perjudicaría a la oficina de la fiscal general de Nueva York y permitiría un proceso ordenado dada la “magnitud” de la decisión. El juez rechazó la solicitud señalando que no explicaron ni justificaron un motivo para hacerlo.

El juez notificó a ambas partes en un correo electrónico el jueves que aprobaría la sentencia propuesta por la oficina de la fiscal.