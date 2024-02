Imponen millonaria multa a Trump en Nueva York 5:19

(CNN) -- La forma de hacer negocios de Donald Trump es una ventana a su alma.

Así que su devastadora pérdida este viernes en un caso de fraude en Nueva York, que amenaza el imperio sobre el que construyó su mitología del arte de los acuerdos, resume más que una derrota legal.

Ofrece un estudio del comportamiento, las creencias y la visión del mundo que definen el ADN de una figura incontenible y una fuerza desencadenada que nuevamente está destrozando la unidad, las instituciones, la democracia y el estado de derecho de Estados Unidos mientras se avecinan otras polémicas elecciones.

Un juicio, que Trump estuvo teñido de histrionismo y desprecio por el sistema judicial, y el mordaz juicio final del juez Arthur Engoron, revelaron cuatro códigos fundamentales que explican el tumultuoso camino de Trump a través de una vida que él simplemente ve como un flujo interminable de negocios y acuerdos políticos que debe cerrar.

Trump cree que las reglas son para otras personas. Siempre los romperá en busca de más riqueza, más atención o más votos.

Si la realidad no le da al expresidente lo que quiere, invoca uno nuevo.

Trump siempre se ve obligado a luchar, incluso cuando dar un paso atrás sería más inteligente.

Y cuando finalmente llega la rendición de cuentas, ve la justicia como un acto de persecución por parte de sus enemigos.

Estos rasgos de Trump surgen de un asombroso fallo de 92 páginas dictado por Engoron, que dejó a Trump frente a un agujero de US$ 500 millones en sus finanzas debido a sanciones y obligaciones en este y otros casos.

El juez resumió la descarada negativa del ex presidente a seguir las mismas reglas bajo las cuales todos los demás deben vivir (y que en este caso son la clave para un sistema bancario y económico que funcione) con las palabras: “Los fraudes encontrados aquí saltan de la página y conmocionan la conciencia”.

Pero la evidencia nunca antes influyó en Trump y no lo hará ahora, a pesar de su aplastante derrota. Cada vez que pierde, simplemente redobla su apuesta con una falsedad mayor: en este caso, que un proceso legal justo fue simplemente un ataque político del presidente Joe Biden.

“Todo sale del Departamento de Justicia, todo sale de Biden”, dijo Trump. “Es una caza de brujas contra su oponente político, como nunca antes se había visto en nuestro país”.

El clímax del caso profundizó el extraordinario pantano legal que enfrenta Trump, quien está involucrado en múltiples casos y enfrentará el primero de sus juicios penales el próximo mes. La sentencia retrata a Trump, a sus hijos adultos y a la Organización Trump, desobedeciendo la ética empresarial, las normas y las leyes para sacar del aire las valoraciones de sus activos inmobiliarios para obtener préstamos favorables, y luego, lo que es aún más sorprendente, negándose a aceptar los hechos de su conducta. cuando se enfrenta a la evidencia.

En la práctica, la decisión de Engoron impondrá una grave tensión financiera y personal a Trump, que se perfila como el casi seguro candidato presidencial republicano. Si bien Trump se jacta muchas veces de ser multimillonario, no está claro si tiene la liquidez para pagar lo que debe o si algunos de los “hermosos edificios” y complejos de golf sobre los que a menudo habla con cariño en sus discursos de campaña están en riesgo. Un momento del emperador está desnudo revela que el ex presidente es menos rico de lo que afirma podría amenazar la mística del magnate sobre la que construyó su marca política y su propia identidad.

Señales de advertencia para Trump

Quizás lo más preocupante para Trump es que la derrota del viernes sugiere que el escudo de impunidad que ha permitido su devastadora carrera política y empresarial se está desgastando. Se produce solo tres semanas después de que un jurado en un caso de difamación en Manhattan otorgara a la escritora E. Jean Carroll US$ 83 millones en daños compensatorios por las declaraciones públicas que hizo en 2019 despreciándola y negando sus acusaciones de violación.

Si bien la estrategia del expresidente de basar sus defensas legales en un argumento político de que es víctima de persecución por parte de la administración Biden puede estar funcionando en la campaña, al menos por ahora, no es rival para los exigentes estándares de un tribunal de justicia. En un momento decisivo del juicio por fraude de Trump, cuando efectivamente estaba pronunciando un discurso de campaña desde el estrado, Engoron le preguntó al abogado de Trump: "¿Puedes controlar a tu cliente?".

Por supuesto, nadie ha podido hacerlo nunca. Pero el fallo de Engoron muestra que el sistema legal tiene el poder de limitar a Trump e imponer consecuencias de las que carece el sistema político, a pesar de dos juicios políticos y una elección presidencial perdida. Esto debe ser una preocupación para Trump, que enfrenta cuatro juicios penales, y puede explicar en parte su deseo de recuperar el poder, ya que la autoridad presidencial podría ayudarlo a bloquear o revertir condenas, al menos en casos federales.

Trump también está recibiendo un doble golpe de Nueva York, la ciudad y el estado más grande donde construyó imponentes rascacielos y una personalidad escandalosa basada en una actitud de "toda la publicidad es buena publicidad" hacia los tabloides de los años 80. Este jueves, otro juez de Nueva York fijó el 25 de marzo como fecha de inicio de su primer juicio penal, por pagos de dinero para mantener su silencio a una ex estrella de cine para adultos. Al día siguiente, el veredicto de Engoron sacudió el imperio inmobiliario que literalmente cambió el horizonte de Manhattan.

Hace tiempo que Trump se mudó a Florida, pero la prohibición que le impuso Engoron de dirigir una corporación en Nueva York durante tres años todavía le dolerá. El descaro de Nueva York y las grandes apuestas hicieron de Trump quien es. Pero su extravagancia también lo ha convertido repetidamente en un outsider de Manhattan. Y ahora la ciudad lo está rechazando nuevamente, como parte de una tendencia a largo plazo que seguramente moldeó la súper habilidad política de Trump: su capacidad para identificar y aprovechar la frustración de los estadounidenses que se sienten rechazados y condescendientes por las elites políticas, económicas y mediáticas de la Costa Este.

Es demasiado pronto para decir cómo afectará la derrota de Trump del viernes a su campaña política. La vertiginosa serie de casos en su contra solo ha consolidado su vínculo con los votantes de Make American Great Again que aceptaron su narrativa de persecución elaborada por expertos que rescató una campaña electoral inicialmente deslucida de 2024 y lo tiene a punto de capturar su tercera candidatura republicana consecutiva.

La ventaja del sentimiento de victimización de Trump es que cada revés lo alimenta aún más. Por lo tanto, una de sus aliadas más cercanas, la representante de Nueva York Elise Stefanik pudo ignorar la abrumadora evidencia revelada en el caso de su mala conducta para declarar: “El pueblo estadounidense no tolerará esto; elegirán al presidente Trump como nuestro 47º presidente de los Estados Unidos”.

Pero a pesar de todas las vulnerabilidades políticas de Biden, es difícil ver cómo la creciente lista de pérdidas legales de Trump mejorará su posición entre los votantes moderados suburbanos de los estados indecisos que allanaron el camino para su derrota en 2020. Su restante rival republicana, Nikki Haley, está haciendo esto como tema en sus mítines. “En marzo y abril está en un caso judicial. Mayo y junio está en otra”, dijo Haley mientras hacía campaña el jueves antes de las primarias de Carolina del Sur. “Ya ha dicho que pasará la mayor parte de este año en un tribunal, no en una campaña electoral. Esa no es una manera de ganar”.

El fallo del viernes puede convertirse en otro golpe para los republicanos en una semana en la que perdieron una elección especial clave en Nueva York y la mayoría republicana en la Cámara de Representantes abandonó en desorden Washington. Biden, después de un duro trote dominado por preguntas sobre su edad, tuvo una mejor semana, ya que la victoria electoral de Tom Suozzi enfrió el pánico entre los demócratas sobre sus perspectivas para 2024 y después de que el FBI acusó a un exinformante de mentir, en una movimiento que destripó la confianza del Partido Republicano en la investigación de juicio político en su contra.

Normas incumplidas, nuevas realidades y una estrategia jurídica fallida

La creencia de Trump de que las reglas son para otros define su vida política y empresarial. Es esencial, por ejemplo, para su afirmación ahora ante la Corte Suprema de que los presidentes disfrutan de inmunidad absoluta y no pueden ser procesados ​​por sus acciones después de dejar el cargo.

Mientras tanto, Engoron se maravilló de la audacia del expresidente al burlar la ética empresarial al inflar los valores de sus bienes raíces y luego su negativa a aceptar la verdad de sus acciones cuando se enfrentó a la evidencia. “Los acusados ​​son incapaces de admitir el error de sus conductas. En cambio, adoptan una postura de 'no ver el mal, no oír el mal, no hablar del mal' que la evidencia desmiente”, escribió. Engoron explicó que un veredicto tan aplastante era necesario para dar cuenta de las ganancias mal habidas de Trump, porque cree que continuarán en ausencia de un precio doloroso: “Donald Trump testificó que, incluso hoy, no cree que la Organización Trump necesite hacer cambios basados ​​en los hechos que surgieron durante este juicio”.

La voluntad de Trump de crear una realidad conveniente también está en el centro del caso presentado en su contra por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que se basó en acusaciones de que infló en serie los valores de sus participaciones para obtener mejores condiciones de bancos y firmas financieras y para en última instancia, ganar más dinero. El expresidente afirma que no hubo víctimas por su comportamiento y que todos ganaron dinero. Sin embargo, los estadounidenses comunes y corrientes no se saldrían con la suya con esa conducta en sus vidas e inversiones financieras mucho menos lucrativas. Y Engoron argumentó que estaba obligado a “proteger la integridad del mercado financiero y, por tanto, al público en su conjunto”.

La propensión de Trump a simplemente alterar la verdad y los hechos se transfirió fácilmente del mundo empresarial a la política. A las pocas horas de asumir la presidencia, surgió cuando declaró que había tenido la mayor multitud en la inauguración, a pesar de que las fotos demostraban lo contrario. Y su mayor fraude reside en sus mentiras de que ganó las elecciones de 2020 y que la Constitución le otorgaba el derecho a permanecer en el poder a pesar de su derrota. Después de todo, el juego de sacar un número del aire para sobrevalorar enormemente su triplex de la Torre Trump no es muy diferente a llamar a los funcionarios electorales de Georgia y pedirles que "encuentren" votos para poder anular la victoria de Biden en el indeciso estado clave.

En su libro, “Never Enough”, el autor Michael D’Antonio muestra cómo un padre y unos maestros exigentes le enseñaron a Trump que necesitaba ser “un asesino” y que ganar “era lo único”. Esto explica su incansable voluntad de luchar, sus interminables cruzadas legales y su ferviente deseo, a sus 77 años, de recuperar el poder después de una humillante derrota electoral que casi destrozó la democracia estadounidense. Sin embargo, esta negativa a admitir alguna vez la derrota también parece estar llevando a Trump a un territorio legal peligroso.

La estrategia jurídica de luchar a toda costa del expresidente parece desmoronarse. “Trump es único en el sentido de que obstinadamente menosprecia nuestro sistema de justicia y se encuentra en medio de un caos legal”, dijo Neama Rahmani, exfiscal federal y presidente de West Coast Trial Lawyers. "A veces es mejor cooperar con las autoridades o resolver una demanda civil en lugar de librar una batalla perdida".

Para Trump, la batalla en sí y el acto de romper las reglas son el objetivo de la existencia misma, incluso cuando lo llevan a un peligro legal y constitucional. Su filosofía errónea de que en los negocios y en la vida lo importante es cerrar un trato más significa que ni siquiera las aplastantes derrotas como las elecciones de 2020 y su juicio por fraude pueden cambiarlo.

“No lo hago por dinero. Tengo suficiente, mucho más de lo que alguna vez necesitaré”, escribió Trump en “The Art of the Deal”. Y añadió: “Lo hago por hacerlo. Los acuerdos son mi forma de arte”.