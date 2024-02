Cuatro cosas a tener en cuenta en las primarias republicanas de Carolina del Sur

Nuevo enfrentamiento entre Trump y Haley por la presidencia 3:14

(CNN) -- La campaña presidencial de Nikki Haley lleva semanas mirando hacia las primarias republicanas en Carolina del Sur, su estado natal y donde fue elegida gobernadora dos veces. Tras perder ante el expresidente Donald Trump en Iowa, New Hampshire, Nevada y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, la candidatura de Haley a la nominación presidencial del Partido Republicano está al borde del abismo.

Y, este sábado, Carolina del Sur parece dispuesta a acercarla al límite (y, posiblemente, superarlo).

Trump ha liderado todas las encuestas en Carolina del Sur, antes y después de que Haley emergiera como su último obstáculo para su tercera nominación presidencial republicana consecutiva. Casi todos los principales funcionarios electos del Partido Republicano del estado apoyan a Trump, y la prueba visual –particularmente cuando se trata del tamaño de la multitud en los mítines de campaña– sugiere que se avecina una victoria aplastante.

El equipo de Haley no se hace ilusiones con la tarea que tiene entre manos.

“Conocemos las probabilidades. Sabemos lo que está en juego”, dijo el viernes a los periodistas la directora de campaña Betsy Ankney. “Con los ojos bien abiertos, recibiremos las flechas, pero estamos concentrados en la lucha que tenemos por delante”.

Haley insiste en que, sin importar el resultado, continuará hasta el Súper Martes de marzo y potencialmente más allá. A principios de esta semana, dijo a sus seguidores –y a otros que cuestionaban su capacidad de permanencia– que estaba insistiendo.

“Carolina del Sur votará el sábado. Pero el domingo seguiré postulándome para presidente”, dijo Haley. "No voy a ninguna parte".

La campaña de Trump, por su parte, no parece demasiado preocupada por preparar una vía de salida para Haley.

En un memorando publicado cuando Haley se comprometía a permanecer en su lucha, el equipo de Trump declaró que “el fin está cerca para Nikki Haley”, llamándola –en un lenguaje previsiblemente trumpiano– una “perdedora llorona empeñada en una realidad alternativa y negándose a llegar a su inminente mortalidad política”.

No hay duda, por supuesto, de que Haley es la perdedora. Pero, por otro lado, eso significa que una derrota de Trump en uno de sus terrenos más firmes en el país reorganizaría las expectativas –y los pronósticos– y daría impulso a Haley, junto con un aumento de la recaudación de fondos, antes de las contiendas del Súper Martes.

Aquí hay cuatro cosas a tener en cuenta en Carolina del Sur:

¿Puede Trump dar el golpe de KO?

A menos que se produzca una gran sorpresa, la mayoría de las discusiones sobre las primarias girarán, a última hora del sábado, hacia el margen de la victoria de Trump. La pregunta es: ¿hay algo que podría hacer que Haley reconsidere sus planes declarados?

Haley y su campaña han rechazado repetidamente cualquier sugerencia de poner fin a su candidatura antes del próximo mes, pero ella no sería la primera candidata en cambiar de opinión cuando se enfrenta a cifras desagradables.

La representante republicana Nancy Mace, que representa el distrito natal de Haley, ha respaldado a Trump. Eso a pesar de su alianza pasada con Haley, quien respondió por Mace en un anuncio de televisión en 2022, cuando la congresista enfrentaba unas primarias difíciles. Entonces, si bien no es una voz neutral aquí, Mace tiene cierta visión del electorado. Su predicción (en una entrevista publicada el viernes en Politico) es que Trump “ganará por un margen enorme. Voy a decir 25-28 (puntos), en algún punto de ahí”.

El equipo de Haley se ha negado en su mayoría a hacer predicciones, no sobre el resultado y ciertamente no sobre qué tipo de derrota podría o no superar. La operación parece destinada a continuar al menos hasta marzo y cuenta con el dinero de campaña para hacerlo.

Pero hay otras consideraciones. Trump se ha burlado y menospreciado a su rival en todo momento, incluso bromeando sobre la ausencia de Michael Haley, el esposo de Nikki durante 26 años, quien actualmente se encuentra en un despliegue de un año en el extranjero con la Guardia Nacional de Carolina del Sur.

Haley enmarcó sus comentarios como parte de un patrón continuo de falta de respeto hacia los militares y su servicio, y le dijo a Jake Tapper de CNN a principios de este mes: “Si no respetas a nuestros militares, ¿cómo podemos pensar que los vas a respetar si llegan los tiempos de guerra?

El de Trump es el tipo de comentario grosero que podría impulsar una campaña continua, sin importar el resultado en Carolina del Sur.

¿El camino de Haley hacia la victoria?

La mayoría de los políticos de Carolina del Sur no creen que exista. Y por una buena razón.

Gran parte de lo que convirtió a Haley en una figura política nacional (su llamado como gobernadora a que se retirara la bandera de batalla confederada de los terrenos de la Cámara de Representantes) es un anatema para la base conservadora del Partido Republicano del estado. Ella está en desacuerdo con casi todos los líderes estatales del partido. Mientras tanto, Trump ha dominado allí. Carolina del Sur fue el único estado de la costa este que ganó por dos dígitos en las elecciones generales de 2020.

Dicho esto, hay algunos pequeños atisbos de esperanza para ella.

Las primarias en Carolina del Sur están abiertas, lo que significa que los demócratas y los independientes pueden votar en la carrera republicana. Esos son los votantes, junto con los conservadores más tradicionales, que conforman la (teórica) coalición Haley. Y sabrán, de cara al sábado, que cualquier cosa que no sea una buena actuación de Haley podría significar el final.

New Hampshire ofreció una oportunidad similar, en términos de reglas de votación, y aún así Trump ganó las primarias republicanas por 11 puntos, con el 54% de los votos. El 43% de Haley, combinado con los votos emitidos por los otros candidatos no Trump en la boleta, no habría sido suficiente para cambiar el resultado.

Pero eso fue, en términos de campaña, hace bastante tiempo. Haley espera que la naturaleza de vida o muerte del momento inspire un arrebato tardío anti-Trump. Uno que podría extenderse a otros estados con primarias abiertas, como Michigan la próxima semana y Texas y Virginia el Súper Martes.

¿Puede Trump ampliar su base?

El expresidente no necesita abrir una carpa más grande para ganar en Carolina del Sur. Pero una de las principales preocupaciones que enfrenta su campaña –una que Haley destacó en el período previo a Carolina del Sur– es su débil desempeño entre los independientes, que fue evidente en New Hampshire.

Según las encuestas a pie de urna de CNN, Haley superó a Trump entre un 58% y un 39% entre los independientes de Granite State que podían votar en las primarias del Partido Republicano, una brecha notable considerando que Trump ganó la votación primaria general por 10 puntos, impulsada en gran medida por votantes mayores de áreas suburbanas y rurales. Y, por supuesto, los republicanos registrados, entre los cuales Trump ganó 74% contra 25%.

Pero como a los independientes también se les permite votar en la contienda de Carolina del Sur, podríamos tener una idea de si Trump ha hecho algo para su causa entre estos potenciales votantes indecisos en las elecciones generales.

De particular interés, escribe Harry Enten de CNN, son los condados de Charleston y Richland, los únicos dos que Trump no ganó durante las primarias republicanas de 2016. Hogar de dos de los centros urbanos del estado, una derrota allí difícilmente significaría la perdición para el expresidente, pero podría ser un anticipo de las dificultades que se avecinan, y una señal de que Trump aún no ha puesto a todo el Partido Republicano bajo su control.

También le daría a Haley nuevas municiones para su argumento de que Trump está excepcionalmente mal calificado para recuperar la Casa Blanca a finales de este año.

Las matemáticas de los delegados

A pesar de todos los argumentos especulativos y de las expectativas, todavía hay una sola medida concreta de éxito: los delegados. El eventual nominado necesitará 1.215 de ellos.

Trump actualmente supera a Haley, 63 a 17. Obviamente hay mucho camino por recorrer, y con 50 en juego en Carolina del Sur, Haley, en teoría, podría tomar la delantera. Sin embargo, es mucho más probable que quede excluida por completo. Carolina del Sur otorga 29 de sus delegados al ganador a nivel estatal y tres cada uno al líder en cada uno de sus siete distritos electorales.

Aunque todavía es temprano en el calendario de primarias, se hace tarde para Haley. Habrá más de 850 delegados en oferta durante el Súper Martes, el 5 de marzo, cuando votan estados como California y Texas. Eso es aproximadamente el 35% del total de delegados.

Haley, entonces, estará desesperada por evitar una mala noticia que acapare los titulares en su estado natal, aunque sólo sea por su potencial para desanimar a posibles partidarios antes de contiendas matemáticamente más importantes.

Ethan Cohen de CNN contribuyó a este informe.