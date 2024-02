Recelos en la OTAN por críticas de Trump 2:48

(CNN) -- La candidata presidencial republicana, Nikki Haley, calificó de "escalofriantes" los comentarios del expresidente Donald Trump sobre la OTAN y fortalecen la posición del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Cuando escuchas a Donald Trump decir en Carolina del Sur hace una semana que alentaría a Putin a invadir a nuestros aliados si no estuvieran poniendo de su parte, eso es escalofriante porque todo lo que hizo en ese momento fue dar poder a Putin", dijo en el programa This Week de la cadena ABC.

Los comentarios ocurrieron tras la muerte del líder opositor ruso Alexey Navalny, quien murió el viernes mientras estaba en prisión.

"Todo lo que hizo en ese momento fue ponerse del lado de un tipo que mata a sus oponentes políticos. Se puso del lado de un matón que detiene a periodistas estadounidenses y los retiene como rehenes, y se puso del lado de un tipo que quería dejar claro al pueblo ruso: no me desafíen en las próximas elecciones o esto también les pasará a ustedes", continuó.

Haley también se refirió a la noticia de que el expresidente está apoyando a su nuera Lara Trump para el liderazgo del Comité Nacional Republicano. Afirmó que Trump va a utilizar el comité como otra vía para pagar sus gastos legales.

"La parte que me preocupa es que el Comité Nacional Republicano ahora será la alcancía de los gastos legales de Trump. El comité está casi en quiebra. Ahora él está buscando otras vías para pagar sus honorarios legales", dijo Haley.

También señaló que ese retiro de fondos limitaría la capacidad del comité de canalizar recursos para recuperar el Senado y ampliar su extremadamente escasa mayoría en la Cámara.

"El Comité Nacional Republicano puede dejar de ganar la Cámara de Representantes y el Senado o de tener recursos para ganar otras elecciones si todo lo que está haciendo es pensar en cómo va a pagar sus tasas judiciales", añadió.

Save America PAC y Make America Great Again PAC gastaron más de US$ 50 millones de los contribuyentes en gastos legales el año pasado, según los registros de la Comisión Federal Electoral.

Haley esquivó la pregunta de si finalmente apoyaría a Trump en las elecciones generales, a pesar de sus duras críticas al expresidente.

"Me pronuncio contra él porque no creo que deba ser la persona adecuada, no creo que sea la persona adecuada en el momento adecuado. No creo que deba ser presidente. Lo último que tengo en mente es a quién voy a apoyar. Lo único que tengo en mente es cómo vamos a ganar esto", dijo.

Cuando se le preguntó si cree que Trump la apoyaría como candidata, Haley se rió y dijo: "¿Crees que lo haría? Lo dudo mucho".