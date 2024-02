Trump dice que alentaría a Rusia a "hacer lo que quiera" con cualquier país de la OTAN que no pague lo suficiente

El expresidente Donald Trump realiza un mitin de campaña en Conway, Carolina del Sur, el 10 de febrero de 2024. (Sam Wolfe/Reuters)

(CNN) -- El expresidente Donald Trump dijo este sábado que alentaría a Rusia a hacer "lo que quiera" con cualquier país miembro de la OTAN que no cumpla con las pautas del gasto en defensa, en una sorprendente admisión de que no cumpliría con la cláusula de defensa colectiva de la alianza si es reelegido.

“La OTAN estaba destruida hasta que yo aparecí”, dijo Trump en un mitin en Conway, Carolina del Sur. "Dije: 'Todos van a pagar'. Dijeron: 'Bueno, si no pagamos, ¿todavía nos van a proteger?'"

Trump dijo que "uno de los presidentes de un país grande" en un momento le preguntó si Estados Unidos seguiría defendiendo al país si fuera invadido por Rusia, incluso si "no paga".

“No, no te protegería”, recordó Trump haberle dicho a ese presidente. “De hecho, los alentaría a hacer lo que quieran. Tienes que pagar. Tienes que pagar tus deudas”.

En el centro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) está la promesa de una defensa colectiva: que un ataque a una nación miembro es un ataque a todas las naciones de la alianza. Trump se ha quejado durante mucho tiempo de la cantidad que otros países de la OTAN gastan en defensa en comparación con Estados Unidos y ha amenazado repetidamente con retirar a Estados Unidos de la OTAN. Pero sus comentarios del sábado son su indicación más directa de que no tiene intención de defender a los aliados de la OTAN de un ataque ruso si es reelegido.

publicidad

Durante años, Trump ha descrito de manera inexacta cómo funciona el financiamiento de la OTAN. La OTAN tiene el objetivo de que cada país miembro gaste un mínimo del 2% del producto interno bruto en defensa, y la mayoría de los países no están cumpliendo ese objetivo. Pero la cifra es orientativa y no un contrato vinculante, ni genera “facturas”. Los países miembros no han dejado de pagar su parte del presupuesto común de la OTAN para administrar la organización.

Como presidente, Trump amenazó en privado varias veces con retirar a Estados Unidos de la OTAN, de acuerdo con The New York Times. Trump ha calificado a la OTAN de “obsoleta” y se ha alineado con el presidente de Rusia Vladimir Putin, que quiere debilitar la alianza. Trump ha elogiado durante mucho tiempo a Putin y llegó incluso a ponerse del lado del líder ruso ante la comunidad de inteligencia estadounidense por la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

Kaanita Iyer, Daniel Dale, Marshall Cohen, Veronica Stracqualursi y Jim Acosta de CNN contribuyeron con esta publicación.