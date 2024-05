Conclusiones del décimo día del juicio a Trump por pagos de dinero por silencio

Advertencia de arresto para Trump durante el juicio penal 6:09

(CNN) -- Este jueves, los abogados de Donald Trump trataron de pintar a uno de los testigos en el corazón del acuerdo de dinero por silencio con Stormy Daniels como alguien con un largo historial de obtener dinero de celebridades mientras va "hasta la raya sin cometer extorsión".



El abogado de Trump, Emil Bove, sacó a relucir una serie de celebridades con las que Keith Davidson ha tratado: Hulk Hogan, Lindsay Lohan, Charlie Sheen y Tila Tequila, buscando tanto socavar la credibilidad de Davidson como testigo como argumentar que los tratos que hizo involucrando al expresidente seguían un patrón de años. Davidson respondió con evasivas a las preguntas sobre sus negocios anteriores con famosos, en un testimonio que por momentos se tornó tenso.

El abogado de Trump también utilizó contra el testigo grabaciones que Michael Cohen grabó en secreto de sus conversaciones con Davidson, entre ellas una de 2018 en la que ambos hablaban del "impulso" de la historia de Daniels.

Antes de que comenzara el testimonio, el juez Juan Merchan celebró una segunda audiencia sobre las supuestas violaciones de Trump de su orden de silencio en la que los fiscales plantearon otras cuatro declaraciones que Trump había hecho y que, según ellos, violaban la orden de silencio del juez que prohíbe hablar con los testigos y el jurado. Trump ya fue multado con US$ 9.000 por nueve violaciones a principios de esta semana.

Después de que Davidson abandonara el estrado, los fiscales llamaron a un experto en pruebas digitales de su propia oficina para que introdujera las pruebas en los registros, con lo que siguieron avanzando en su caso de pago por silencio contra Trump.

Aquí están los principales puntos de interés del día 10 del juicio de dinero por silencio de Trump:

El abogado de Trump arrastra a Davidson por el fango

Después de que los fiscales terminaran de guiar a Davidson meticulosamente a través de los tratos que hizo antes de las elecciones de 2016 tanto para Daniels como para Karen McDougal, el abogado de Trump arrastró a Davidson por el proverbial fango de las celebridades, pasando por una serie de tratos en los que estuvo involucrado en relación con otras figuras de alto perfil.

Bove presionó a Davidson sobre si había estudiado la ley de extorsión cuando buscó dinero de AMI y Cohen para los acuerdos McDougal y Daniels. Bove preguntó a Davidson si fue "hasta la línea sin cometer extorsión" con los tratos con Trump.

"No entiendo su pregunta", respondió Davidson.

Entonces Bove pasó a los tratos con famosos a los que estaba vinculado. Davidson fue interrogado sobre las investigaciones de las autoridades federales y locales sobre sus tratos para vender a Hulk Hogan un video sexual de su cliente, que fue revelado ante el tribunal por Bove. Davidson admitió que "hubo una demanda monetaria" a Hogan para intentar venderle la cinta.

Según Bove, ese acuerdo y los demás acuerdos con famosos pretendían garantizar cuantiosos pagos monetarios a los clientes de Davidson para evitar que los medios de comunicación publicaran información perjudicial. Sin decirlo específicamente, la conclusión del abogado de Trump fue que los acuerdos de Trump seguían un patrón que rayaba en la extorsión.

"¿Una de las cuestiones sobre las que había que ser sensible era no amenazar [con que] el pago tenía que hacerse antes de las elecciones?" , preguntó Bove.

"No lo recuerdo", respondió Davidson.

Fue uno de los varios intercambios en los que Davidson se mostró evasivo en respuesta a las preguntas de Bove. Las otras acusaciones de celebridades no eran directamente relevantes para este caso, pero es difícil decir cómo podrían haber afectado a los pensamientos de los miembros del jurado sobre su credibilidad con el otro testimonio que ha dado.

Incluso cuando los fiscales interrogaron a Davidson, a veces se mostró evasivo. El ayudante del fiscal Joshua Steinglass mantuvo una larga conversación con Davidson sobre si los dos desmentidos de Stormy Daniels eran ciertos, incluyendo si había tenido una relación romántica y sexual con Trump y si había recibido dinero por su silencio.

Davidson analizó las definiciones de ambas acusaciones para argumentar que los desmentidos eran técnicamente ciertos. Afirmó que el pago a Daniels fue un pago de acuerdo por "consideraciones", no por silencio, y cuestionó la definición de la palabra "relación".

Otra audiencia sobre la orden de silencio por los comentarios de Trump

Merchan celebró una segunda audiencia el jueves por la mañana sobre más violaciones de la orden de silencio por las que los fiscales quieren que Trump sea declarado en desacato.

Merchan no se pronunció sobre las últimas acusaciones después de la audiencia del jueves.

El fiscal Chris Conroy se refirió a cuatro de los comentarios de Trump desde el lunes pasado; dos eran sobre Cohen, los otros eran sobre el jurado y el exjefe de AMI David Pecker.

La fiscalía quiere que Trump sea multado con US$ 1.000 por cada una de las infracciones, pero aún no pide a Merchan que lo encarcele, señalando el inoportuno efecto de desaceleración que tendría en el juicio.

"Ya se ha determinado que ha violado la orden del tribunal nueve veces y lo ha vuelto a hacer aquí", dijo Conroy.

El fiscal también dijo que la orden de silencio original de Merchan "se emitió debido a la persistente y creciente retórica del acusado" dirigida a los implicados en este juicio, rechazando la afirmación de Trump de que la orden permite a otros atacarle mientras él no puede responder.

En un comentario público que Trump hizo sobre el jurado inclinado hacia los demócratas, Conroy dijo que Trump "utilizó su plataforma aquí para criticar al jurado sentado en este caso".

"Al hablar del jurado en absoluto", dijo Conroy, Trump pone el proceso del juicio "en peligro".

El abogado de Trump, Todd Blanche, argumentó el jueves por la mañana que Cohen, quien Blanche dijo que ha estado "atizando" a Trump sobre la orden de silencio en las redes sociales, no necesita protección contra una orden de silencio.

"Entiendo sus preocupaciones con el señor Cohen", dijo Merchan, y agregó que expresó esas preocupaciones en su decisión del martes cuando multó a Trump por comentarios anteriores.

Después de la pausa para el almuerzo, la abogada de Trump, Susan Necheles, dijo que el equipo legal de Trump siente que la orden de silencio es ambigua sobre si Trump puede volver a publicar artículos escritos por abogados que analizan el juicio.

Merchan dijo que "apreciaba" que se lo hubieran hecho saber, pero dijo que cree que la orden de silencio es clara y que no va a filtrar previamente las publicaciones de Trump en las redes sociales.

"No voy a estar en la posición de mirar las publicaciones por adelantado y determinar si debe o no publicarlas", dijo Merchan.

"Creo que, en caso de duda, hay que mantenerse al margen", añadió.

Los testigos no tienen cosas buenas que decir sobre Michael Cohen

Davidson fue solo el último testigo en declarar cosas desagradables sobre Cohen, el exarreglador de Trump y un testigo clave de la fiscalía que declarará más adelante en el caso.

Davidson describió cómo Cohen era difícil de tratar, actuando con frecuencia como alguien "con los pantalones en llamas". Davidson testificó que había "perdido la confianza" en que Cohen pagara realmente el dinero que había acordado con Daniels, y en un momento dado dijo que el acuerdo se había cancelado después de que Cohen no cumpliera un plazo.

También describió a Cohen como abatido durante una llamada telefónica en diciembre de 2016 después de enterarse de que no conseguiría un trabajo en la Casa Blanca.

"Dijo algo así como: 'Dios santo, ¿puedes creer que no vaya a Washington después de todo lo que he hecho por ese maldito tipo? No puedo creer que no vaya a Washington. Le salvé el pellejo a ese tipo tantas veces que ni te imaginas'", declaró Davidson que le dijo Cohen.

Durante la sesión del martes, Davidson testificó que terminó involucrándose en el acuerdo con Daniels porque Cohen estaba siendo muy difícil. "La moraleja de la historia era: nadie quería hablar con Cohen", dijo Davidson.

El testimonio de Davidson siguió al del antiguo banquero de Cohen, que dijo que todo era urgente con Cohen y que le dieron la cuenta de Cohen porque estaba acostumbrado a tratar con clientes difíciles. Y Pecker relató la irritabilidad de Cohen, describiéndolo como agitado y frecuentemente molesto, particularmente cuando Pecker le dijo que el acuerdo con Daniels estaba cancelado.

Los miembros del jurado ya han escuchado mucho sobre Cohen, pero también pudieron escuchar por primera vez la voz de Cohen el jueves gracias a las grabaciones de audio realizadas en secreto. Primero, el jurado escuchó sus conversaciones de 2018 con Davidson y luego los fiscales utilizaron un experto en datos para introducir como evidencia una conversación de septiembre de 2016 que Cohen tuvo con Trump donde Cohen dijo que había hablado con el director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, para abrir una cuenta para facilitar el pago de US$ 150.000 a McDougal.

Las grabaciones fueron un recordatorio de que, le guste o no, la historia de Cohen será fundamental para que los jurados entiendan el caso.