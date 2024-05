Trump con ventaja, según encuesta de CNN 1:17

(CNN) -- El expresidente Donald Trump ha mostrado una notable coherencia a lo largo de muchos años en una cuestión clave de la política estadounidense: no tiene fe en los resultados electorales.

Cuestiona los resultados cuando gana. Se niega a reconocerlo cuando pierde. Ahora se reserva el juicio sobre si las elecciones de este año serán "honestas".

En cada frase, responde a una versión de la misma pregunta: "¿Aceptaría los resultados de unas elecciones?".

"Lo miraré en su momento. No miraré nada ahora. Lo miraré en su momento", dijo en el último debate presidencial de 2016.

Trump no era el favorito para ganar las elecciones en 2016, lo que puede tener algo que ver con que sentara las bases para rechazar los resultados en los meses previos a la jornada electoral, cuando se quejó de que el sistema estaba "amañado."

En el último debate presidencial de 2016, el moderador Chris Wallace, entonces de Fox News y ahora en la CNN, señaló el principio de una transición pacífica del poder en Estados Unidos, algo que une a los dos partidos tras unas elecciones, con el objetivo de seguir adelante. Cuando Wallace preguntó a Trump si se comprometería a respetar ese principio, Trump respondió: "Lo que digo es que se los diré en su momento. Los mantendré en suspenso. ¿De acuerdo?"

Incluso después de su victoria en el Colegio Electoral, y después de convertirse en presidente, Trump se negó a decir que las elecciones de 2016 que ganó fueron legítimas, alegando, sin pruebas, que millones de personas votaron ilegalmente, lo que le costó el voto popular. La comisión especial que nombró como presidente para investigar sus acusaciones de fraude electoral no encontró ninguna irregularidad.

"No. Tengo que ver. Mira... tengo que ver. No, no voy a decir simplemente "sí". No voy a decir "no". Y tampoco lo hice la última vez", dijo el entonces presidente Donald Trump el 19 de julio de 2020, en "Fox News Sunday".

De nuevo, Trump habla con Wallace cuando el presentador estaba en Fox. Y otra vez, Trump se niega a decir que si aceptará los resultados de las elecciones.

El motivo, de nuevo, son las denuncias infundadas de voto ilegal, pero los detalles concretos han cambiado. En 2020, Trump se quejaba del voto por correo en lugar de una fantasiosa conspiración de millones de personas votando ilegalmente. Por cierto, todavía no hay pruebas de fraude generalizado en el voto por correo.

En 2020, como todo el mundo sabe, se negó a aceptar su derrota y animó a sus simpatizantes a protestar contra el recuento de votos del Colegio Electoral el 6 de enero de 2021. Una turba de ellos, muchos de los cuales han sido procesados desde entonces, irrumpió en el edificio del Capitolio.

"Si todo es honesto, aceptaré felizmente los resultados. Si no lo es, hay que luchar por el derecho del país", dijo el 1 de mayo en una entrevista con el Milwaukee Journal Sentinel.

A diferencia de 2016 o 2020, cuando iba por detrás en las encuestas frente a Hillary Clinton y Joe Biden, respectivamente, Trump está actualmente por delante de Biden en algunos sondeos. Presumiblemente citando cambios en las leyes electorales impulsados por legisladores republicanos en estados clave, Trump dijo que ahora espera que las elecciones sean "honestas".

Pero está claro que no está dispuesto a emitir un voto de confianza generalizado en el sistema electoral, y Trump dijo que "lo hará saber" si hay algo mal en las elecciones de 2024.

"Estaría perjudicando al país si dijera lo contrario", dijo Trump. "Pero no, espero unas elecciones honestas y esperamos ganar quizá muy a lo grande".

Dado que le gusta referirse a sus múltiples procesos penales como una forma de "interferencia electoral", es seguro decir que hay terreno preparado para que rechace los resultados de las próximas elecciones.

La mayoría de los republicanos carece de confianza en las elecciones estadounidenses

Los ataques de Trump a la integridad electoral, como ha documentado Marshall Cohen de CNN, se extienden mucho más allá de las tres contiendas en las que ha sido candidato. Los ataques han coincidido con un pronunciado declive de la opinión de sus colegas republicanos sobre las elecciones estadounidenses.

En 2006, el 92% de los republicanos confiaba mucho o algo en que los votos se emitieran y contaran con precisión, según una encuesta de Gallup. En comparación, el 70% de los independientes y el 66% de los demócratas tenían la misma confianza en la exactitud de las elecciones estadounidenses.

En 2022, sólo el 40% de los republicanos declararon tener mucha o bastante confianza en que los votos se emitirían y contarían con precisión, frente al 85% de los demócratas y el 67% de los independientes.

Puede ser natural que los partidarios de un partido fuera del poder tengan ciertas reservas sobre el sistema electoral. Pero el declive de la confianza de los republicanos desde 2018, del 77% de confianza en la precisión de las elecciones al 40% en 2022, es notable.

Los demócratas también se frustran con los resultados

Nada de esto quiere decir que los rivales de Trump vayan a aceptar alegremente una victoria de Trump. En 2019, años después de su derrota ante Trump, Clinton dijo que sentía que Trump era un "presidente ilegítimo" debido a las tácticas que los republicanos utilizaron para suprimir el voto en 2016, entre otras cosas.

Pero eso no cambia el hecho de que, a diferencia de Trump en 2020, ella sí aceptó su victoria en el Colegio Electoral en 2016.

"Anoche felicité a Donald Trump y me ofrecí a trabajar con él en nombre de nuestro país. Espero que sea un presidente de éxito para todos los estadounidenses", dijo Clinton en su discurso de concesión el 9 de noviembre de 2016.

"Nuestra democracia constitucional consagra el traspaso pacífico del poder y no solo lo respetamos, sino que lo apreciamos", añadió entonces.

Podemos esperar que Trump no ofrezca tal concesión si pierde en noviembre. En su lugar, es probable que vuelva a alegar una conspiración para arrebatarle las elecciones, independientemente de lo que digan los votantes.