5 conclusiones de los argumentos orales en el caso de Trump y la Enmienda 14 en la Corte Suprema

(CNN) -- La Corte Suprema dio a entender el jueves que está dispuesta a respaldar al expresidente Donald Trump y a defenderse de una impugnación de su elegibilidad para aparecer en la boleta electoral de Colorado.



Durante cerca de dos horas de argumentos, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y los otros jueces conservadores del alto tribunal acribillaron a los abogados que representan a los impugnadores de Trump con una serie de preguntas que sugerían que estaban buscando una manera de ponerse del lado del expresidente, muy probablemente basándose en un razonamiento que no aborda la cuestión de si es o no un insurrecto.

Incluso algunos miembros del ala liberal del tribunal plantearon preguntas difíciles a los abogados contrarios al expresidente.

El caso es el asunto electoral más importante al que los jueces se han visto obligados a enfrentarse desde que la decisión del caso Bush contra Gore en 2000 dio la presidencia a George W. Bush. Si finalmente la Corte Suprema falla en contra de Trump, es casi seguro que pondría fin a su campaña para otro mandato.

Lo que está en juego es una disposición de la 14° Enmienda que prohíbe a determinados funcionarios públicos volver a servir en el Gobierno si participaron en una insurrección. Los votantes que impugnaron a Trump dicen que su papel en el ataque al Capitolio de EE.UU. del 6 de enero de 2021 lo inhabilita en virtud de esa "prohibición de insurrección".

La Corte Suprema suele tardar unos meses en elaborar sus dictámenes, y normalmente dicta sus sentencias más importantes al final de su mandato, en junio. Pero debido a que el tribunal aceleró las primeras etapas del caso de la boleta electoral de Trump, es probable que el tribunal quiera moverse rápidamente para decidir el caso, potencialmente en cuestión de semanas.

Esto es lo que hay que saber de la audiencia del jueves:

Los conservadores sugieren varias formas de alinearse con Trump

A lo largo de los argumentos, los conservadores del tribunal cuestionaron repetidamente si la prohibición de insurrección estaba destinada a aplicarse a expresidentes y si la prohibición podría aplicarse sin que el Congreso promulgara primero una ley.

Otros ahondaron en cuestiones más fundamentales sobre si los tribunales que eliminan a un candidato de la votación son democráticos.

"Su posición tiene el efecto de privar de derechos a los votantes en un grado significativo", dijo el juez conservador Brett Kavanaugh en uno de los intercambios más llamativos con los abogados.

Si Trump es eliminado de la papeleta en Colorado, Roberts predijo que los estados eventualmente intentarían eliminar a otros candidatos de la papeleta. Eso, señaló, sería incompatible con el propósito y la historia de la 14ª Enmienda.

"Todo se reducirá a un puñado de estados que decidirán las elecciones presidenciales", dijo Roberts. "Es una consecuencia bastante desalentadora".

La disposición clave de la enmienda, la Sección 3, dice en parte: "Ninguna persona podrá... ocupar cargo alguno... bajo los Estados Unidos... que, habiendo prestado previamente juramento... de apoyar la Constitución de los Estados Unidos, haya participado en insurrección o rebelión contra la misma, o prestado ayuda o consuelo a sus enemigos".

Kavanaugh se centra en un caso histórico

Una de las líneas de interrogación más notables provino de Kavanaugh.

Un caso de la Corte Suprema del siglo XIX, In Re. Griffin, involucró el desafío de un acusado a una condena penal basada en el hecho de que el juez del caso había luchado por la Confederación. El presidente de la Corte Suprema, Salmon Chase, que escribía para un tribunal de apelaciones, dictaminó en 1869 que la "prohibición de insurrección" no podía aplicarse contra el juez a menos que el Congreso aprobara primero una ley.

Trump y sus aliados plantearon el caso durante sus argumentos escritos ante la Corte Suprema.

Kavanaugh sugirió repetidamente que creía que el caso ofrecía una visión importante del significado de la prohibición de insurrección. Eso sugeriría que él, al menos, está pensando en ponerse del lado de Trump sobre la base estrecha de que los estados no pueden hacer cumplir la prohibición sin que el Congreso apruebe primero la legislación.

"Lo dice el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos un año después de la 14ª Enmienda", dijo Kavanaugh en referencia a Chase. "Eso me parece altamente probatorio de cuál es el significado o la comprensión de ese lenguaje, por lo demás elusivo".

Jackson y los liberales tienen preguntas difíciles para los aspirantes

Otra señal de que el tribunal se inclina hacia la postura de Trump: incluso algunos de los jueces liberales plantearon preguntas difíciles a los abogados que representaban a sus impugnadores.

En particular, la jueza Ketanji Brown Jackson, nominada por Joe Biden, dijo que la disposición de la 14ª Enmienda no incluía la palabra "presidente", aunque enumeraba específicamente a otros funcionarios que estarían cubiertos, como los miembros del Congreso. Ese es un argumento central que los abogados de Trump han planteado en el caso.

"Estaban enumerando a las personas que estaban excluidas y 'presidente' no está allí", dijo Jackson. "Supongo que eso me hace preocuparme de que tal vez no estaban centrados en el presidente".

La jueza Elena Kagan cuestionó las implicaciones de que un solo estado prohíba a un candidato en unas elecciones presidenciales.

"¿Por qué debería un solo estado tener la capacidad de tomar esta determinación no solamente para sus propios ciudadanos, sino para el resto de la nación?", preguntó Kagan.

Las tres juezas liberales del tribunal --Jackson, Sonia Sotomayor y Kagan-- hicieron preguntas difíciles a ambas partes, pero en general se centraron en disposiciones limitadas, evitando preguntas amplias sobre si el presidente participó en una insurrección. En vísperas de los argumentos, muchos expertos predijeron que eso sugeriría que los argumentos se estaban moviendo en la dirección de Trump.

Los jueces no se centraron en las acciones de Trump del 6 de enero

Los nueve jueces dedicaron poco tiempo a las acciones del expresidente en torno al ataque del 6 de enero en el Capitolio de EE.UU. que desencadenó la impugnación de la votación en Colorado y en otros lugares.

Hubo más preguntas, de hecho, sobre la Guerra Civil y cómo se promulgó la prohibición de insurrección en la Enmienda 14 de la Constitución para hacer frente a los confederados que lucharon contra la Unión.

Cuando el abogado de Trump, Jonathan Mitchell, fue interrogado, ninguno de los jueces preguntó sobre si las acciones de Trump constituían una insurrección hasta que Jackson lo planteó en su pregunta final.

"Para que haya insurrección, tiene que haber un esfuerzo concertado organizado para derrocar al Gobierno de Estados Unidos mediante la violencia", dijo Mitchell cuando se le pidió que explicara su argumento de que las acciones de Trump no implicaban un intento de derrocar al Gobierno.

"¿Así que su punto es que un esfuerzo caótico para derrocar al gobierno no es una insurrección?", respondió la jueza.

"Esto fue un motín, no fue una insurrección", respondió Mitchell.

Más tarde, durante el interrogatorio de Jason Murray, el abogado que representa a los votantes de Colorado, Kavanaugh cuestionó por qué Trump debe ser eliminado de la boleta electoral cuando no ha sido condenado por incitar a una insurrección. Kavanaugh señaló que había un estatuto federal para la insurrección y que Trump no había sido acusado de ello, aunque se enfrenta a otros cargos del fiscal especial Jack Smith relacionados con sus acciones después de las elecciones de 2020.

Murray argumentó que el estatuto federal de insurrección fue promulgado antes de que se adoptara la 14° Enmienda, y que no se requería una condena federal para eliminar a Trump de la boleta electoral.

La disposición no dice que sea necesaria una condena para la inhabilitación, aunque algunos analistas han dicho que una condena penal ayudaría a garantizar que hubiera el debido proceso antes de que a alguien se le impidiera ejercer el cargo. Después de la Guerra Civil, miles de ex confederados fueron descalificados de sus cargos sin haber sido condenados penalmente.

Preocupación por el proceso en Colorado

Varios jueces, pertenecientes a distintas ideologías, mostraron su preocupación por el proceso que se desarrolló en Colorado y que desembocó en la inhabilitación de Trump para ser elegido.

Los tajantes comentarios sobre este tema por parte de Kagan y Kavanaugh fueron coherentes con el malestar general del tribunal, como quedó claro en sus preguntas, ante la posibilidad de que diferentes estados puedan resolver esta cuestión de importancia nacional siguiendo una vertiginosa serie de procedimientos diferentes.

Los votantes que impugnaron la elegibilidad de Trump demandaron en virtud de las disposiciones del código electoral de Colorado, que dicta cómo se resuelven en los tribunales las disputas sobre el acceso a las urnas. Más a menudo, esas disputas giran en torno a cuestiones sencillas como los requisitos de residencia o edad, y no a complejas cuestiones constitucionales sobre insurrecciones.

"Es simplemente más complicado y más disputado, y, si se quiere, más político", dijo Kagan a la procuradora general de Colorado, Shannon Stevenson, que representa al principal funcionario electoral del estado.

Stevenson insistió en que "en virtud de la 14ª Enmienda, los estados tienen el poder de hacer cumplir la Sección 3, al igual que lo hacen con otros requisitos presidenciales", incluyendo preguntas obvias como si el candidato ya ha cumplido dos mandatos en el cargo.

Al principio de la audiencia, Kavanaugh citó varias líneas de la mordaz disidencia del juez de la Corte Suprema de Colorado Carlos Samour, que criticó los procedimientos acelerados y dio la voz de alarma de que se habían violado los derechos de Trump al debido proceso.

Samour, un demócrata designado para el alto tribunal de Colorado, escribió: "He estado involucrado en el sistema judicial durante treinta y tres años, y lo que ocurrió aquí no se parece a nada de lo que he visto en un tribunal".

Sus comentarios se han convertido en una especie de grito de guerra entre los partidarios de Trump durante el período previo a la audiencia de la Corte Suprema, ya que Trump a menudo afirma que es víctima de un escrutinio legal injusto.

El abogado de los demandantes, Murray, defendió enérgicamente los procedimientos en Colorado, señalando que Trump llamó a sus propios testigos durante el juicio de una semana, contrainterrogó a los testigos de la oposición e incluso podría haber testificado si así lo hubiera querido. (Se abstuvo).