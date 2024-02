(CNN) -- Hay un vertiginoso conjunto de casos judiciales relacionados con el expresidente Donald Trump. Solo uno de ellos llegará esta semana a la Corte Suprema de Estados Unidos. Se trata de un caso de Colorado en el que Trump fue declarado inelegible para las papeletas electorales del estado en 2024 por violar la cláusula de insurrección de la era de la Guerra Civil contenida en la 14° Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Cuando pedimos a los lectores de CNN sus preguntas sobre el caso de la Corte Suprema, rápidamente quedó claro en los cientos de respuestas que mucha gente está luchando por mantener separados todos los asuntos legales de Trump.

Por ejemplo, la Corte Suprema escuchará los argumentos orales el jueves en el caso de la 14° Enmienda, la misma semana que un tribunal de apelaciones en Washington, aclaró que, no, Trump no goza de "inmunidad absoluta" de enjuiciamiento penal por su esfuerzo para anular las elecciones presidenciales de 2020.

Para una excelente versión más corta de lo que podría suceder en la Corte esta semana, escucha este podcast "One Thing" con la experta en la Corte Suprema de CNN Joan Biskupic.

Para responder a las preguntas de los lectores, hemos intentado distinguir entre los múltiples casos relacionados con Trump. También hemos editado la redacción de algunas preguntas por cuestiones gramaticales y de estilo.

¿Se puede impedir que Trump esté en todas las papeletas electorales en 2024? - Dave, Texas

El caso que los jueces de la Corte Suprema escucharán el jueves tiene que ver con un fallo de los tribunales de Colorado de que Trump participó en insurrección y una decisión de la Corte Suprema estatal de que debía ser eliminado de la boleta electoral. Los tribunales estatales aplazaron esa decisión hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Estados Unidos.

Lo que suceda a continuación está en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos, y hay muchas posibilidades.

¿Afirmarán o anularán los jueces la decisión de la Corte Suprema de Colorado? ¿Se pronunciará la Corte Suprema sobre si Trump cometió insurrección? Si los jueces permiten que Trump sea excluido de la papeleta electoral de Colorado, ¿peligrará su estatus en otros estados?

No es obligatorio que aparezcan los mismos nombres en todas las papeletas presidenciales del país y, de hecho, las papeletas varían de un estado a otro.

Si se le acusa, ¿se le presume inocente? Si una persona no ha sido declarada culpable, ¿cómo puede ser excluida de unas elecciones? - Peter, Florida

Sí, cualquier persona que se enfrente a un proceso penal, incluido Trump, se presume inocente. Pero la cuestión actualmente ante la Corte Suprema sobre si violó la cláusula insurreccional de la 14ª Enmienda es independiente de los cargos penales que enfrenta en tribunales estatales y federales.

En el caso de la 14ª Enmienda, que fue presentado por un grupo de votantes republicanos e independientes de Colorado, un juez estatal determinó, tras escuchar las pruebas, que Trump "participó en una insurrección". Más tarde, la Corte Suprema de Colorado dictaminó, por una escasa mayoría, que no podía figurar en la papeleta electoral del estado. Ahora es la Corte Suprema de Estados Unidos la que debe pronunciarse.

Por supuesto, Trump se enfrenta a cuatro juicios penales diferentes - y dos de ellos, en el tribunal estatal de Georgia y el tribunal federal en Washington, DC, tienen que ver con sus esfuerzos para anular las elecciones de 2020. Pero actualmente no está acusado en ningún tribunal del delito específico de incitación a la insurrección o la rebelión.

¿Podría la Corte Suprema poner en peligro otros aspectos de la 14° Enmienda, como la ciudadanía por derecho de nacimiento, si interpretara que la cláusula de insurrección solo es relevante para un período histórico específico, como las secuelas de la Guerra Civil, excluyendo así potencialmente su aplicación a contextos modernos, como la protección de la libertad de expresión y el derecho a protestar? - James, Nueva York

Se trata de una pregunta muy interesante. Trump, por ejemplo, ha dicho que si es reelegido trabajará para acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, a pesar de que está garantizada en la 14° Enmienda.

La 14° Enmienda también tiene cláusulas importantes que tienen que ver con el trazado de los distritos del Congreso, un tema en el que la Corte Suprema se involucra con frecuencia, y la deuda pública, que ha crecido exponencialmente.

Es posible que las personas que intentan influir en la política de EE.UU. llevando casos ante la Corte Suprema intenten explotar una decisión para sus propios fines. Pero sería el colmo de la ironía que los jueces conservadores que dicen ser intérpretes "originalistas" de la Constitución, particularmente en términos de la Segunda Enmienda y el derecho a portar armas, se apartaran del originalismo en el caso de la 14° Enmienda.

¿Puede Trump ser condenado por un delito grave y aun así ser electo como nuestro presidente? Uno no puede servir en el ejército si ha sido condenado por un delito grave, así que ¿cómo podría ser esto posible? - Robin, Nueva York

Nos hacen esta pregunta a menudo. La respuesta es sí. No hay nada en la Constitución que diga que un convicto no está cualificado para servir. Sólo hay tres requisitos. Un candidato debe ser:

Ciudadano natural.

Tener al menos 35 años.

Haber residido en EE.UU. al menos 14 años.

Es importante que los votantes puedan elegir entre los candidatos que deseen y que el sistema les proteja contra procesos penales frívolos destinados a descalificar a los adversarios políticos.

Los esfuerzos para juzgar a Trump en los tribunales penales, que se han prolongado durante años, han sido cualquier cosa menos frívolos.

Pero, de nuevo, la Corte Suprema esta semana no está considerando nada que tenga que ver con los procesos penales de Trump. Este caso se centra específicamente en la conclusión de que participó en la insurrección y su capacidad para aparecer en la boleta electoral en Colorado.

¿De verdad creen que la Corte Suprema fallará en contra de Trump? En serio hay que recordar quien los nombró. Han perdido mi confianza en el sistema judicial. - Gerald

Es cierto que Trump nombró a tres de los nueve jueces asociados de la Corte Suprema: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. También es cierto que esta Corte Suprema no intervino para ayudarle a conservar la Casa Blanca en 2020. Sin ninguna disidencia pública, rechazaron su intento de bloquear millones de votos para Joe Biden en estados disputados.

¿Qué posibilidades hay de que prohíban a Trump de aparecer en las boletas y lo encarcelen por su participación en la insurrección? - Becky, Ohio

Son cuestiones distintas. La elegibilidad de Trump para participar en la votación en Colorado está ante los nueve jueces de la Corte Suprema. Si bien no ha sido acusado en un tribunal penal específicamente por el delito de insurrección, enfrenta cuatro juicios penales separados, dos de los cuales se centran en su interferencia en las elecciones de 2020. En esos casos, que serán decididos por jurados de pares de Trump, teóricamente podría enfrentarse a penas de cárcel si es declarado culpable.

¿Qué recurso tiene el ciudadano estadounidense cuando la Corte Suprema falla en contra del sentido de la ley? ¿O, cobardemente, deja la decisión en manos de los estados o del Congreso? - Rebecca

Vota. Los jueces de la Corte Suprema son nombrados por los presidentes y confirmados por los senadores. Si no te gusta la composición del tribunal, la única forma actual de cambiarlo es votar a legisladores con los que estés de acuerdo y esperar a que actúen.

Es una respuesta poco satisfactoria, ya que los jueces pueden permanecer en el banquillo durante décadas. Existen iniciativas para cambiar el tribunal y provocar una rotación más frecuente, pero actualmente carecen de impulso.

En cuanto a la segunda parte de la pregunta, la Corte puede en esencia hacer ley con sus decisiones, por lo que están reinterpretando en lugar de fallar en contra. En ese sentido, si, como votante, prefieres tener más influencia en las leyes, es una característica y no un defecto cuando el tribunal devuelve las decisiones a los legisladores.

Los abogados de Trump dicen que, como la 14° Enmienda no dice específicamente "presidente", no se aplica a Trump. Lo que sí dice es que cualquiera que ocupe un cargo que haya jurado defender la Constitución no puede ocupar el cargo si participa en una insurrección. La presidencia es el cargo más alto de Estados Unidos. Esto tiene que exigirle responsabilidades. ¿Estoy en lo cierto? - Eldon

Esta es la cuestión sobre la que puede girar todo el caso de la 14° Enmienda. La jueza original de Colorado que dictaminó que Trump había incurrido en insurrección no eliminó a Trump de la papeleta electoral. Le convenció el argumento de sus abogados de que la presidencia no está cubierta por la cláusula de insurrección porque no enumera específicamente al presidente como "funcionario" de Estados Unidos.

La Corte Suprema de Colorado adoptó la postura contraria. Lee su dictamen, en el que se examinan, con gran detalle, todos los argumentos sobre si el presidente es un funcionario del gobierno de EE.UU. y se concluye que, obviamente, lo es.

No es exactamente pertinente a este caso, pero un tribunal de apelaciones que determinó que Trump no es inmune a la persecución se refirió notablemente al presidente como un "funcionario".

Esto es lo que dice la 14° Enmienda exactamente:

Ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector de presidente y vicepresidente, ni ocupar cargo alguno, civil o militar, bajo Estados Unidos o bajo cualquier Estado, que, habiendo prestado previamente juramento, como miembro del Congreso, o como funcionario de Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura estatal, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier Estado, de apoyar la Constitución de Estados Unidos, haya participado en insurrección o rebelión contra la misma, o prestado ayuda o consuelo a sus enemigos. Pero el Congreso podrá, por el voto de las dos terceras partes de cada Cámara, eliminar tal inhabilitación.

Si quienes hacen la política y las leyes son elegidos por votación, como los miembros del Congreso, ¿por qué los jueces de la Corte Suprema no tienen que ser electos? Sus puestos son mucho más importantes en comparación, ya que pueden simplemente declarar inconstitucional una ley que el otro partido (y el pueblo) votó. - Matthew, Washington

Es un sistema torcido. Se supone que los jueces de la Corte Suprema están aislados de la política y son independientes de los dos poderes electos del Estado. Esta independencia, según Alexander Hamilton en los Federalist Papers, era importante para proteger la Constitución y los derechos individuales de los "malos humores" del público.

En realidad, la mayoría de los jueces de la Corte Suprema proceden de entornos muy políticos y son nombrados por presidentes que esperan que se inclinen hacia un bando político. Se supone que su poder está equilibrado por los otros dos poderes; son nombrados por el Ejecutivo, y el Legislativo establece la composición de los tribunales y puede, si es necesario, destituir a los jueces.

Si la Corte decide intervenir en la cuestión de la inmunidad presidencial y el presidente gana las elecciones antes de que se pronuncien, ¿qué podría ocurrir? - Cheryl-Anne

Se trata de una cuestión distinta a la de la votación sobre la 14° Enmienda que la Corte Suprema está estudiando esta semana. El tribunal se negó específicamente a abordar la cuestión de la inmunidad penal de Trump para que un tribunal de apelaciones en Washington pudiera oír ese caso.

Ese panel de tres jueces del tribunal de apelaciones decidió esta semana que Trump no es inmune a la persecución por tratar de anular las elecciones de 2020. La Corte podría decidir ahora considerar también la cuestión de la inmunidad, pero no está nada claro que lo haga.

Tampoco está claro qué podría pasar si Trump es condenado y luego elegido. Podría intentar indultarse a sí mismo, a pesar del evidente riesgo moral de hacerlo. Si es elegido antes de una condena, podría intentar que el Departamento de Justicia abandonara el caso. Sería un territorio sin precedentes.

¿Debería Clarence Thomas recusarse en el caso Trump por las acciones de su esposa? -Linda, Virginia

Como referencia, la esposa de Thomas, Ginni, es una activista conservadora y participó en los esfuerzos para anular las elecciones presidenciales de 2020. Ella ha testificado que no discutió la elección con su marido.

Si su activismo significa o no que Clarence Thomas debe recusarse de los casos relacionados con las elecciones es un tema de debate. No existen normas estrictas sobre la recusación de los jueces de la Corte Suprema. Lo que está muy claro es que Clarence Thomas probablemente no se recusará de los asuntos relacionados con Trump.

¿Por qué nadie ha declarado que la jueza Aileen Cannon, designada por Trump, debería ser apartada de la supervisión de un tribunal relacionado con Trump? Ella ha emitido fallos a favor de la defensa de Trump en mociones que la fiscalía ni siquiera ha presentado para la revisión del tribunal. La jueza Cannon está violando su juramento de ser imparcial mientras actúa como jueza en funciones. - Keith

Esta pregunta se refiere a uno de los cuatro casos penales: el que está siendo procesado en un tribunal federal en Florida y en el que el gobierno dice que Trump manejó mal datos clasificados y conspiró para encubrirlo. Es cierto que Cannon fue nombrada por Trump, pero también lo fue un tercio de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Jueces nombrados tanto por Barack Obama como por Biden también han conocido de asuntos relacionados con Trump y la injerencia electoral. Así funciona el sistema judicial.

Si el calendario es tal que Trump resulta elegido y más tarde es condenado por delitos federales, ¿qué ocurre? ¿Puede el Congreso tomar medidas de destitución al respecto? ¿Qué implica? ¿O es intocable como jefe del Ejecutivo? Peor aún, ¿puede ser presidente mientras está en prisión? ¿Puede ser encarcelado por un tribunal después de haber sido elegido presidente? - Biff

El pensamiento general es que Trump encontraría una manera de desechar los procesos federales si no concluyen antes de que él asuma el cargo, suponiendo que sea reelegido. El Departamento de Justicia tiene desde hace tiempo la costumbre de no emprender acciones legales contra un presidente en funciones. Pero esa política no se aplica a los tribunales estatales, y él se enfrenta a dos procesos penales en tribunales estatales de Georgia y Nueva York.

El Congreso siempre podría iniciar un proceso de juicio político, pero esa posibilidad solo sería realista si los demócratas tuvieran el control de la Cámara de Representantes. Intento imaginar unas elecciones en las que Trump ganara la Casa Blanca y los demócratas la Cámara de Representantes. No es imposible. Pero quizá improbable.

Además, es probable que cualquier mayoría en el Capitolio sea pequeña, y se necesitarían múltiples votos republicanos para condenarlo en el Senado, lo que por el momento también parece improbable. Nos adentraríamos en territorio desconocido si Trump fuera condenado y luego ganara la reelección. Nadie sabe realmente lo que implicaría.

Si la Corte Suprema de Estados Unidos decide que puede ser excluido de las papeletas, ¿podría un número suficiente de personas "escribir su nombre"? ¿Cómo se contarán realmente esos votos en los distritos y, lo que es más importante, prevalecerán esos votos sobre el hecho de que no esté realmente en la papeleta y contarán? - Grady, Carolina del Norte

El nombre de Trump ya está impreso en las papeletas de las primarias en Colorado. Si la Corte Suprema dictamina que puede mantenerse fuera de la papeleta antes de las primarias del 5 de marzo, el secretario de Estado del estado ha dicho que los votos por él no contarían.

En cuanto a los votos por escrito, el caso se refiere en última instancia a su elegibilidad para ser presidente. Si el tribunal dictamina que no es elegible, los votos por escrito probablemente no contarían. Pero eso tendría que ser determinado.

¿Por qué no se televisa el juicio de Trump? ¿O la próxima audiencia de la Corte Suprema? La gente necesita ver lo que realmente está sucediendo, lo bueno y lo malo. - Ilda, Texas

Los tribunales federales no permiten cámaras de televisión, lo que he argumentado que es un error. Dicho esto, habrá audio en vivo de los argumentos orales de la Corte Suprema este jueves. Es un paso en la dirección correcta.

¿Existe la posibilidad de que la Corte Suprema decida por un estrecho margen que los estados no pueden dictar a quién elige un partido como candidato basándose en la libertad de expresión y reunión y no tome una decisión sobre si un estado puede eliminar a un candidato de la papeleta de las elecciones generales? - Jeffrey

Todo es posible para la Corte Suprema. Los jueces a menudo encuentran formas creativas de decidir el resultado de los casos sin pronunciarse sobre las cuestiones centrales de los mismos. Véase el caso Bush contra Gore, que decidió las elecciones presidenciales de 2000 al detener un recuento en Florida.

El escenario que describes permitiría, en mi opinión, que Trump figurara en la papeleta electoral, eludiendo al mismo tiempo la cuestión de si participó en una insurrección. Eso no sería sorprendente.

Si Trump no puede presentarse a presidente por CUALQUIER motivo, ¿a quién apoyarán los republicanos como candidato? - Bill, Virginia

No lo sabemos con seguridad, pero el momento lo es todo. La temporada de primarias está en marcha y Trump es la opción clara de la mayoría de los republicanos hasta ahora (al igual que Biden en el lado demócrata).

Si Trump o Biden abandonaran la carrera lo suficientemente pronto, tal vez un suplente podría ganar suficientes delegados para obtener la candidatura. Dada su ruptura con Trump, parece poco probable que la mayoría de los republicanos quieran elegir a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.

Si no hay un candidato que haya ganado la mayoría de los delegados después de las primarias, los propios delegados elegirían en última instancia a los candidatos alternativos en las convenciones del partido este verano. Sería un proceso fascinante y desordenado. Si se produjera una vacante después de las convenciones en las que se designan los candidatos, ambos partidos tienen procesos para elegir suplentes.

Si, como él afirma, Trump ganó las elecciones de 2020, ¿por qué la 22° Enmienda no le impide presentarse ahora? - James, Carolina del Norte

Creo que has identificado un problema principal con sus continuas mentiras sobre las elecciones de 2020. La 22° Enmienda deja claro que una persona solo puede ser elegida dos veces para la presidencia. Sin embargo, a pesar de lo que él dice, no fue elegido en 2020 y no es presidente ahora, por lo que la 22° Enmienda no debería aplicarse a él.