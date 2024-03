7 inolvidables discursos de los Oscar de la historia reciente

Filmes con temática deportiva que ganaron el Oscar a Mejor película 0:45

(CNN) -- La 96ª edición de los Premios de la Academia se llevará a cabo este domingo y, si bien los vestidos y los invitados serán hermosos, estaremos atentos para expresar nuestros sentimientos con conmovedores discursos de aceptación.

Sinceramente, cuanto más loco o más emotivo, mejor.

Echemos un vistazo a algunos de los discursos de las ceremonias de los Oscar más inolvidables de las últimas décadas.

Roberto Benigni, “Life is Beautiful” (1999)

Cuando el director y actor Roberto Benigni ganó el Oscar a la mejor película en lengua extranjera en 1999 con "Life is Beautiful", saltó, caminó sobre las sillas vecinas, agarró la mano de Steven Spielberg en su camino y luego, literalmente, saltó hacia el escenario para gritar: "¡Esto es un momento de alegría!”

Volver a ver el video del momento mejora tu estado de ánimo al instante

Leonardo DiCaprio, “The Revenant” (2016)

Leonardo DiCaprio ganó un Oscar en 2016 por su actuación como actor principal en “The Revenant”. DiCaprio aprovechó su momento de protagonismo para instar a la gente a trabajar juntos para abordar la amenaza del cambio climático.

"Les agradezco a todos por este increíble premio de esta noche", dijo DiCaprio. “No demos por sentado este planeta. No doy por sentada esta noche”.

Lupita Nyong'o, “12 Years a Slave” (2014)

Hubo pocos ojos secos en la audiencia cuando Nyong'o ganó por su actuación en el drama “12 Years a Slave”. Su conmovedor discurso concluyó con un poderoso mensaje.

“Cuando mire esta estatua dorada, que me recuerde a mí y a todos los niños pequeños que, sin importar de dónde seas, tus sueños son válidos”, dijo.

Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once” (2023)

En 2023, Michelle Yeoh se convirtió en la primera mujer asiática en ganar el Oscar a la mejor actriz en un papel protagónico por su actuación en “Everything Everywhere All at Once”.

Yeoh, que entonces tenía 60 años, subió al escenario y dijo con orgullo : "Esta es la prueba de que los sueños en grande y los sueños se hacen realidad, y señoras, no dejen que nadie les diga que ya pasaron su mejor momento".

Ben Affleck y Matt Damon, “Good Will Hunting” (1997)

Ben Affleck y Matt Damon eran novatos en la industria cinematográfica cuando ganaron un Oscar por escribir “Good Will Hunting”. Con exuberancia juvenil, las mejores amigas de Boston intentaron ganarle al reloj , gritando rápidamente la ciudad de Boston y varios nombres en su lista de agradecimiento, incluido el de sus madres, a quienes tomaron como fechas para la ceremonia.

Halle Berry, “Monster's Ball” (2002)

Este fue un gran momento y Berry lo aprovechó con creces en su conmovedor discurso de aceptación en 2002, cuando se convirtió en la primera mujer negra en ganar el Oscar a la mejor actriz principal. Al aceptar su premio entre lágrimas, Berry reconoció el significado histórico de su victoria.

“Este momento es mucho más grande que yo. Este momento es para Dorothy Dandridge, Lena Horne y Diahann Carroll”, dijo Berry. “Es para cada mujer de color sin rostro y sin nombre que ahora tiene la oportunidad porque esta puerta se ha abierto esta noche”.

Robin Williams, "Good Will Hunting" (1998)

Cuando Williams ganó el Premio de la Academia como actor de reparto por su actuación en “Good Will Hunting”, el brillante comediante fallecido bromeó diciendo que se encontraba sin palabras.

“¡Ah, hombre! Esta podría ser la única vez que me quedo sin palabras”, dijo Robins, antes de reconocer a los ya mencionados Affleck y Damon, bromeando: “Gracias, Ben y Matt. Todavía quiero ver alguna identificación”.

Su discurso, perfectamente sincronizado y lleno de corazón y humor, concluyó con una gran frase.

“Quiero agradecer a mi padre, allá arriba, el hombre que cuando dije que quería ser actor, dijo: 'Maravilloso, tengo una profesión de respaldo como la soldadura'”, recordó Williams. "Gracias. Dios lo bendiga".