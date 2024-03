Premios Oscar 2024, en vivo: alfombra roja, nominados, ganadores y más

La ceremonia tiene lugar en el Dolby Theatre de Hollywood y comenzará a las 7 p.m. ET, un poco antes que en años anteriores.

Qué esperar: "Oppenheimer" de Christopher Nolan es la favorita para dominar, mientras que "Poor Things" liderada por Emma Stone y "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese tienen varias nominaciones. Se espera que "Barbie", la potencia de taquilla, tenga una presencia enorme, pero no en forma de grandes victorias.