Ganadores de los premios Oscar 2024 por categorías: lista completa

(CNN Español) -- La edición 96 de los premios Oscar se celebran este domingo 10 de marzo. "Oppenheimer" de Christopher Nolan parte como una de las grandes favoritas al ser la película con más nominaciones (trece) y tras obtener 5 galardones en los Globo de Oro. Le sigue "Poor Things", la cinta dirigida por Yorgos Lanthimos que cuenta con con once nominaciones y que también logró ganar el Globo de Oro a mejor comedia o musical y mejor interpretación femenina (Emma Stone).

Estos son los ganadores de los Premios Oscar 2024 divididos por categorías. La lista se irá actualizando progresivamente

Ganadores de los Premios Oscar 2024 por categoría

Mejor actriz de reparto

Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers” - Ganadora

Emily Blunt, “Oppenheimer”

Danielle Brooks, “The Color Purple”

America Ferrera, “Barbie”

Jodie Foster, “Nyad”

Mejor corto animado

“War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko” - Ganador

“Letter to a Pig”

“Ninety-Five Senses”

“Our Uniform”

“Pachyderme”

Mejor película animada

“The Boy and the Heron” - Ganadora

“Elemental”

“Nimona”

“Robot Dreams”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Mejor guion original

“Anatomy of a Fall” - Ganadora

“The Holdovers”

“Maestro”

“May December”

“Past Lives”

Mejor guion adaptado

“American Fiction”- Ganadora

“Barbie”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

“The Zone of Interest”

Mejor maquillaje

“Poor Things” - Ganadora

“Golda”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Society of the Snow”

Mejor diseño de producción

“Poor Things” - Ganadora

“Barbie”

“Killers of the Flower Moon”

“Napoleon”

“Oppenheimer”