Es hora de recordar los mejores pasos de baile de Ryan Gosling 1:07

(CNN) -- Ryan Gosling, ¡qué muñeco!

La actuación del actor de "I'm Just Ken" de la película "Barbie" en los Oscar no pudo ser más esperada, y cumplió.

Vestido en un brillante traje rosa, comenzó su actuación entre el público con un sombrero de vaquero, antes de subir al escenario con un montón de bailarines de apoyo.

Fue una actuación completa, y el legendario músico Slash incluso apareció con la guitarra.

"Barbie", como se recordará, fue un éxito de taquilla el año pasado y le valió a Gosling una nominación al mejor actor de reparto por su papel de Ken.

También se convirtió en una estrella de la música gracias al juguetón sencillo, que arrasó en las listas de éxitos tras su lanzamiento.

La canción fue nominada al Oscar como mejor canción original, y Gosling estuvo acompañado en la actuación por el co-compositor Mark Ronson.

Enfrentó la competencia de otro miembro de la familia "Barbie": "What Was I Made For" de Billie Eilish, también de la banda sonora de "Barbie", que obtuvo el galardón.

Margot Robbie "perdió la cabeza" durante la actuación Gosling

Bastó que Ryan Gosling apareciera en el asiento detrás de Margot Robbie cantando la primera línea de "I'm Just Ken" de "Barbie" para que ella soltara una carcajada incontrolable.

Enfundado en un traje rosa brillante con gafas de sol, Gosling empezó la canción al oído de Robbie, que enseguida se puso a reír.

Tanto la directora de "Barbie", Greta Gerwig, como la "Barbie rara" de la película, Kate McKinnon, aplaudieron con entusiasmo la actuación, mientras que Carrie Mulligan la ovacionó de pie.