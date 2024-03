Diez años después de su anexión ilegal, Crimea es un modelo para las zonas recién ocupadas de Ucrania

Ucrania ataca una ciudad portuaria en Crimea 3:17

(CNN) -- Una mujer menuda sale calmadamente de su casa, escoltada por un grupo de hombres grandes con uniformes verdes de camuflaje, empequeñecidos por su tamaño y número abrumadores. Lucen fieros: pasamontañas verdes cubren la mayor parte de sus rostros, ocultando su identidad, pero los parches de la bandera rusa revelan su lealtad.

La mujer es Lutfiye Zudiyeva, una tártara de Crimea, y compartió un video del momento en sus cuentas de redes sociales.

"Llegaron a mi casa para realizar una búsqueda", dijo en una entrevista desde la península ucraniana ocupada, luciendo tan resuelta como lo hizo en el video. "Me había estado preparando para esto durante años".

Su compostura y previsión provienen de la experiencia: esta fue su tercera detención desde 2019. En esta ocasión, fue retenida durante una hora y acusada de "abusar de la libertad de medios de comunicación", dijo, por publicaciones que hizo en redes sociales.

"Cuando cubres casos criminales políticamente motivados o cuando escribes sobre torturas, no puedes evitar estar en el radar de los servicios especiales o la Policía", explicó.

Zudiyeva es una activista de derechos humanos y también una de las muchas ucranianas que han sufrido bajo la ocupación ilegal de Rusia en Crimea, un período marcado por la imposición de las leyes e instituciones de Moscú, la opresión y represión de cualquier oposición, así como graves violaciones de derechos humanos, según Naciones Unidas.

"Hay arrestos, registros, torturas y represión", dijo Zudiyeva. “Tan pronto como intentas expresar públicamente tu desacuerdo... o de alguna manera te involucras, te conviertes en un objetivo. Es inevitable".

Los arrestos como el de ella, así como las grandes redadas masivas, especialmente, pero no exclusivamente, en áreas habitadas predominantemente por comunidades tártaras de Crimea, han sido comunes desde 2014.

Los tártaros, una minoría musulmana de origen turco, son ampliamente considerados como la población indígena de Crimea. También fueron perseguidos mientras la península y Ucrania formaban parte de la Unión Soviética, y el dictador Joseph Stalin los deportó por la fuerza de Crimea en 1944.

No fue hasta finales de los años 1980 y luego en los años 1990, cuando Ucrania logró su independencia, que a los tártaros de Crimea se les permitió regresar. Los tártaros se encontraban entre los que se opusieron a la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y los grupos de derechos humanos notaron la persecución de las autoridades rusas contra el grupo minoritario posteriormente.

Pero lo que ya era común se ha vuelto más frecuente y más invasivo desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

“La situación no hace más que empeorar”, afirmó el abogado de derechos humanos Emil Kurbedinov, también tártaro de Crimea. “Los casos de secuestro, detención de personas sin juicio en cárceles, han aumentado, especialmente después de 2022”.

Kurbedinov vivió en Crimea desde 2008 y afirma haber enfrentado acoso por parte de las autoridades rusas desde 2014. Ha sido arrestado en varias ocasiones, más recientemente, en febrero, por el mismo presunto delito que Zudiyeva, quien es una de sus clientas.

Él dijo que las autoridades rusas actúan bajo el pretexto de la "lucha contra el terrorismo", afirmando con frecuencia que Ucrania está dirigiendo y controlando redes de disidencia dentro de la península. Él cree que es puro oportunismo.

"Ellos detienen a las personas cuando les conviene y agregan cargos que dejarían claro a la sociedad que se trata de terroristas", explicó. "Bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, pueden arrestar en un momento dado a una figura religiosa, a un periodista cívico, a personas que discutieron algo desleal a las autoridades, a otros descontentos".

‘Hombrecitos verdes’

La ocupación de Rusia en Crimea comenzó en 2014, poco después de los eventos de la Revolución del Maidán en Ucrania. La confusión y la preocupación avivaron el sentimiento pro-ruso en la región, que había sido parte de la república rusa dentro de la Unión Soviética hasta 1954, albergaba su Flota del mar Negro en el puerto de Sebastopol y ya se inclinaba más hacia Moscú que otras partes de Ucrania, lo que llevó a protestas y enfrentamientos.

Mientras los políticos en Kyiv intentaban mantener unido al país tras la partida repentina del entonces presidente Viktor Yanukovich el 22 de febrero, después de meses de incertidumbre política y protestas, Moscú puso su mirada en Crimea.

Soldados rusos uniformados sin insignias de identificación —en ese momento conocidos como "hombrecitos verdes"— comenzaron a aparecer fuera de edificios gubernamentales y bases militares, aunque Moscú negaba cualquier participación.

En medio de la confusión, muchos soldados ucranianos simplemente se atrincheraron en sus bases, mientras que los hombrecitos verdes rodeaban el perímetro. Se avistaron helicópteros rusos entrando en el espacio aéreo ucraniano. Dos altos comandantes de la marina de Ucrania desertaron.

Si bien hubo algunos grupos pro-rusos en ciudades como Sebastopol que favorecían la anexión por parte de Moscú, ese sentimiento generalmente no se consideraba generalizado. Una mayoría mínima en Crimea también votó a favor de la independencia de Ucrania en un referéndum de 1991. En las elecciones regionales de 2010, el partido del entonces líder Yanukovich, quien nunca abogó por la anexión rusa de Crimea o de cualquier parte de Ucrania, ganó con casi el 50% de los votos. Además, investigaciones indican que antes de 2014, la mayoría de los residentes creían que la anexión por parte de Moscú era ilegal o sin sentido.

Semanas después de la aparición de los hombrecitos verdes, un referéndum simulado, ilegal bajo el derecho internacional y no reconocido por una gran mayoría de la comunidad internacional, mostró que el 95,5% de las personas en la península querían separarse de Ucrania y unirse a Rusia.

"Estamos regresando a casa. Crimea está en Rusia", dijo el primer ministro de Crimea, Sergey Aksyonov, instalado por Rusia, a las multitudes reunidas en Simferópol, mientras aún se contaban los votos. Una década después, sigue estando a cargo, como jefe de la llamada República Rusa de Crimea.

El reemplazo de las instituciones ucranianas y la represión de la disidencia comenzaron rápidamente después de la votación.

"Desde los primeros meses nos enfrentamos a una gran cantidad de violaciones de derechos humanos. Hubo cientos de casos administrativos, secuestros, y así sucesivamente", dijo Kurbedinov. "Nos dimos cuenta de que estábamos en una realidad completamente diferente".

Esa nueva realidad es la que Rusia está tratando de hacer permanente e irreversible, según la ONU.

"Hemos visto un esfuerzo sistemático para básicamente borrar la identidad ucraniana y suprimir todo lo relacionado con Ucrania. También implica la supresión de la identidad nacional tártara", dijo Krzysztof Janowski, de la Misión de Monitoreo de la ONU en Ucrania. "Sabemos, por ejemplo, de al menos 100 desapariciones forzadas entre personas que se oponen al nuevo régimen y se oponen a la ocupación", agregó.

La ONU afirma que Moscú expropió al menos 730 parcelas de tierra pertenecientes a ciudadanos ucranianos y tártaros, que luego entregó a militares rusos, o exmilitares involucrados en la llamada "operación militar especial" en Ucrania. También ha hecho casi imposible vivir en Crimea sin un pasaporte ruso.

"Sin un pasaporte ruso, no se puede acceder a ninguno de los servicios sociales: atención médica, pensiones, y así sucesivamente. Entonces, a menudo se presenta a las personas con una oferta que no pueden rechazar", dijo Janowski. "No pueden acceder, no pueden sobrevivir esencialmente. Aceptar un pasaporte ruso es una forma de sobrevivir a esta horrible situación".

La mayor preocupación ahora es que Crimea sirva de modelo para las otras cuatro regiones ucranianas ahora totalmente o parcialmente ocupadas por Rusia.

Una portavoz del Ministerio del Interior de Rusia, Irina Volk, dijo que el 90% de los residentes de esas cuatro regiones –Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia– ahora tienen pasaportes rusos. Menos de una semana después de que las fuerzas ucranianas se retiraran de la ciudad oriental de Avdiivka, los primeros residentes allí solicitaron pasaportes rusos, dijo Volk.

Esfuerzo de propaganda

Cuando se trata de Crimea, Rusia trató de ocultar su opresión bajo un velo de inversión pública y patriotismo.

Antes del décimo aniversario de la anexión, aparecieron vallas publicitarias y carteles por toda la península celebrando cómo la inversión de Moscú ha mejorado la vida allí. Algunos muestran a Crimea cubierta con la bandera rusa, otros presentan al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y dicen: "El Oeste no necesita a Rusia. ¡Nosotros necesitamos a Rusia!"

Esta narrativa no es una novedad, ya que los medios de comunicación estatales rusos y los informes de los medios locales pro-rusos a menudo destacan la construcción de nuevas carreteras y otras infraestructuras públicas, como centros deportivos e incluso mezquitas en algunos casos.

El puente de Kerch, que conecta Crimea con el territorio ruso y que fue inaugurado en 2018, es motivo de gran orgullo para Moscú y el foco de gran parte de su propaganda. Su importancia desde un punto de vista simbólico y estratégico también explica por qué Ucrania lo ha atacado varias veces durante la guerra.

"Así es como vivimos", dice Kurbedinov. "Hoy conduces por carreteras bonitas, llegas a casa, mañana simplemente desapareces".

Zudiyeva, al igual que otros en su comunidad, no aspiraba a ser activista de derechos humanos. Quería trabajar en educación e incluso abrió un centro infantil antes de que Moscú tomara la península.

Pero luego llegaron los soldados rusos, junto con la vigilancia y opresión del Kremlin.

"Comenzamos a leer noticias sobre personas desaparecidas, comenzamos a leer noticias sobre algunas de ellas siendo torturadas", dijo. "Me di cuenta de que no podría abstraerme de esto y vivir mi vida como si nada estuviera pasando".

Por un tiempo, combinó su centro infantil con su nueva actividad como activista, pero Moscú llamó a su puerta.

"Fue difícil explicar a los padres, que trajeron y confiaron en nosotros a sus hijos, por qué su maestra estaba siendo acosada y se estaba registrando el centro infantil", dijo.

Cerró el centro y se centró en su activismo; en 2020, también se convirtió en periodista.

"Sueño con escribir un texto (que cambie el curso de los eventos) o espero que mi trabajo traiga resultados que detengan las represiones en Crimea", dijo. "Lo hago conscientemente, y creo que superé mi miedo de 2014".