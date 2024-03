Stormy Daniels dice que temió por su vida luego de que se conociera el acuerdo de silencio con Trump

Stormy Daniels: Estoy dispuesta a testificar en juicio contra Trump 0:50

(CNN) -- La actriz de cine para adultos Stormy Daniels dice que temió por su vida después de que su acuerdo secreto de dinero por silencio con Donald Trump saliera a la luz pública en 2018 mientras él era presidente.



"Estaba completamente segura de que iba a morir", dice Daniels en un documental estrenado este lunes en Peacock llamado "Stormy".

Daniels dice que accedió a aceptar el pago de US$ 130.000 por silencio pocos días antes de las elecciones presidenciales de 2016 para evitar que su aventura de una noche con Trump en 2006 se hiciera pública para proteger a su marido y a su hija, y para "que hubiera un rastro de papeles y de dinero que me relacionara con Donald Trump para que no pudiera hacer que me mataran".

El documental es una mirada al interior de la vida de Daniels navegando por la montaña rusa que siguió a la revelación pública del pago de dinero por silencio que finalmente llevó al exabogado de Trump, Michael Cohen, a la prisión federal por violar las leyes de financiamiento de campaña. Trump fue acusado de falsificar registros comerciales por supuestamente encubrir el reembolso de esos pagos para influir en las elecciones. Trump se declaró inocente y niega el romance.

Los abogados de Trump han argumentado que la publicación del documental debería ser motivo para desestimar la acusación o retrasar el juicio, ya que su publicación se produce una semana antes de la selección del jurado, cuyo inicio estaba previsto para el lunes. Dijeron que algunas de las declaraciones de Daniels, incluidas las relativas a amenazas de violencia, serían perjudiciales para Trump.

Además, culpan a los fiscales de no alertarles sobre el documental.

"Clifford afirma en el trailer del video que 'la cosa se volvió real' cuando el presidente Trump obtuvo la candidatura republicana, afirma que estaba 'aterrorizada', lee amenazas altamente prejuiciosas no conectadas con el presidente Trump, como una persona al azar afirmando: 'acabas de firmar tu sentencia de muerte'", escribieron los abogados de Trump, refiriéndose a Daniels por su nombre real, Stephanie Clifford.

El comunicado, añadieron, "refleja un esfuerzo atroz para perjudicar a la sede, que el Pueblo sin duda conocía pero no reveló, y requiere una desestimación" o retraso de la fecha del juicio.

También han pedido al juez que impida que Daniels testifique.

El juez Juan Merchán accedió a retrasar el juicio hasta al menos el 15 de abril debido a la presentación tardía de documentos de los fiscales en el caso Cohen, sin relación con las demandas sobre Daniels. No se ha pronunciado sobre los asuntos relacionados con Daniels.