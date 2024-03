Nota del editor: este reportaje no habría sido posible sin las contribuciones de periodistas sudaneses a los que no nombramos por su seguridad.

(CNN) -- A mediados de diciembre, las poderosas Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) irrumpieron en el estado central sudanés de Al Jazira, conocido como el granero del país, con un ultimátum: " Enlístate o muere".



Desde entonces, el grupo armado ha intentado utilizar los alimentos como arma, reteniendo provisiones a los hambrientos en un intento de coaccionar a hombres y niños para que se unan a sus filas, según más de tres docenas de testigos.

Las RSF luchan contra las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) por el control del país desde que estalló la guerra civil entre las dos facciones rivales en abril del año pasado. Ambas fuerzas han sido acusadas de matar a civiles. El año pasado, un reportaje de CNN sacó a la luz una campaña dirigida por RSF para esclavizar a hombres y mujeres, así como otras atrocidades cometidas por el grupo paramilitar y sus milicias aliadas en la región occidental sudanesa de Darfur, una zona ya marcada por lo que se ha descrito ampliamente como el primer genocidio del siglo XXI.

Ahora, una investigación de CNN encontró que casi 700 hombres y 65 niños fueron reclutados a la fuerza por la RSF en los últimos tres meses solamente en el estado de Jazira.

Muchas de las víctimas fueron identificadas por testigos, supervivientes y familiares. CNN cotejó sus nombres con residentes de sus comunidades para obtener detalles de lo ocurrido en cada caso. Los combates han limitado las comunicaciones y restringido el acceso a los medios de comunicación, lo que dificulta enormemente la recopilación de este tipo de testimonios.

CNN pudo corroborar de forma independiente las identidades de las 750 personas atrapadas por las bandas de represión de RSF en Jazira. De ellas, al menos 600, entre ellas 50 menores de 18 años, se unieron a las RSF en el este de Jazira, en muchos casos movidos por el hambre, según revelaron los testimonios de los testigos. Otros 150, entre ellos 15 varones, fueron reclutados a la fuerza en Jazira occidental. Muchos de los hombres trabajaban antes como agricultores o comerciantes.

La campaña de las RSF se desarrolló en el corazón agrícola de Sudán durante el periodo de mayor cultivo y cosecha, lo que agravó la inseguridad alimentaria en un país que ya estaba al borde de la hambruna.

Testigos presenciales detallaron una serie de métodos coercitivos empleados por las RSF para obligar a las personas a unirse a sus filas, como intimidación, tortura, ejecución sumaria y retención de alimentos y ayuda médica.

CNN obtuvo y verificó dos videos de residentes de una aldea de Jazira que describen un ataque de las RSF a principios de enero. En un video, un soldado de las RSF, identificado por su tocado y las insignias de su uniforme militar, declara que han capturado la aldea.

Video que muestra a soldados de las RSF humillando a hombres de una aldea del estado de Jazira. Crédito: Obtenido por CNN

En otro, se oye a soldados de las RSF, identificados de nuevo por su uniforme de trabajo y su tocado, llamar "perros" a los hombres de la aldea antes de que los disparos llenen el aire. Se puede ver a los soldados de las RSF humillando a los hombres, obligándolos a postrarse. Después ejecutaron a seis de ellos, según tres de los sobrevivientes. Los hombres se habían negado a enlistarse, dijeron los sobrevivientes a CNN. Otros dos testigos de la aldea corroboraron su relato.

El 27 de febrero, los soldados de la RSF que querían engrosar las filas de la guerrilla atacaron otra aldea, según los testigos.

Los combatientes intentaron reclutar a 20 jóvenes de la aldea, según relataron testigos presenciales, supervivientes y familiares de las víctimas. Cuando los residentes se negaron, establecieron una base en el pueblo, desatando lo que los testigos describieron como una campaña de terror. Saquearon viviendas e incendiaron supermercados y almacenes de alimentos antes de que los soldados se marcharan con más de 30 vehículos robados.

Las tres docenas de testigos presenciales con los que habló CNN procedentes de toda Jazira, entre los que había supervivientes y familiares de víctimas, afirman que rechazar el ultimátum de la RSF se hace a costa de la comida, el hogar y la seguridad. CNN no da los nombres de los pueblos ni de la mayoría de las personas con las que ha hablado por temor a represalias de las RSF.

Las RSF aún no ha respondido a la petición de CNN de comentar esta historia.

El granero de Sudán

El estado de Jazira, en el centro de Sudán, alimenta a gran parte de la población del país, de unos 48 millones de habitantes, según datos de las Naciones Unidas. Situado justo al sur de Jartum, la capital sudanesa, el estado alberga también uno de los mayores sistemas de irrigación del mundo, el Jazira Scheme. Antes de la guerra, Jazira producía casi la mitad del trigo total de Sudán y albergaba la mayor parte de las reservas de grano del país.

Ese grano, y la capacidad de cultivar y cosechar más, están ahora en manos de las RFS, que se atrinchera y ocupa vastas franjas de las tierras de cultivo de Jazira.

"Quien controla Jazira, controla la producción de alimentos del país", afirmó Alex de Waal, experto en el Cuerno de África y director ejecutivo de la Fundación para la Paz Mundial, sobre lo que denominó la "catastrófica crisis del hambre" que ha generado el conflicto.

Mohamed Badawi, abogado del Centro Africano de Estudios sobre Justicia y Paz, declaró a CNN que las tácticas coercitivas y violentas de las RSF eran similares a un "sistema de trabajo forzado".

"La gente necesita sobrevivir: no tienen otra opción, no tienen a nadie a quien quejarse. Si no matas por ellos, te detienen", dijo sobre los métodos de las RSF.

Sin signos de que el conflicto vaya a remitir, el temor a una hambruna inminente va en aumento.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU advirtió a principios de mes que más de 25 millones de personas en todo Sudán y en los vecinos Sudán del Sur y Chad estaban "atrapadas en una espiral de deterioro de la seguridad alimentaria". Los más necesitados de ayuda están "atrapados" en zonas a las que no se puede llegar debido a "la violencia incesante y la interferencia de las partes beligerantes", añadía el comunicado de prensa.

Alrededor de 220.000 menores gravemente desnutridos y más de 7.000 madres primerizas podrían morir en Sudán si no reciben ayuda urgente en los próximos meses, según informó el miércoles la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Unos 3,7 millones de niños sufren malnutrición en todo el país, y ya hay informes de muertes infantiles relacionadas con la malnutrición, incluso en Darfur.

La organización sin fines de lucro Save the Children, que forma parte de un grupo de organizaciones humanitarias que trabajan en Sudán, afirmó que desde que estalló el conflicto el pasado mes de abril, el suministro de alimentos ha disminuido gravemente, tanto en la producción como en la distribución, mientras que los precios han subido "un 45% en menos de un año".

La ONU pidió US$ 2.700 millones este año para cubrir las necesidades humanitarias de Sudán. Hasta ahora, solo se ha otorgado el 5% de esa cifra.

"Gente sin piedad"

El control de los suministros de alimentos por parte de las RSF es solo una parte de un sistema de coacción cada vez más amplio en Jazira, según indican los relatos de los testigos.

El 3 de enero, un comerciante de frutas de 21 años de Jazira occidental regresaba al estado desde una zona controlada por las Fuerzas Armadas del Sudán en el norte, cuando las Fuerzas de Autodefensa lo tomaron cautivo.

"Me acusaron de cooperar con los servicios de inteligencia del ejército sudanés y solo me liberaron tras la intervención de uno de mis amigos, que se unió a las RSF", declaró a CNN el comerciante, que no quiso dar su nombre por motivos de seguridad.

Pero su amigo no podía garantizar su seguridad en el futuro, dijo el comerciante. "Me aconsejó que me uniera a las RSF con él para que pudiera proporcionar comida a mis hijos", dijo a CNN, indicando que eso es lo que había hecho su amigo. "Pero rechacé completamente la idea". Desde entonces ha escapado del estado y vive en un lugar no revelado dentro del país.

Otro hombre que posee una granja de cítricos en la misma zona, Sidiq Farouk, dijo que fue torturado en su granja el 28 de diciembre, días después de que las RSF consolidara el poder en la capital del estado, Wad Medani. Farouk, que habló con CNN desde un lugar seguro fuera del país, dijo: "Me ataron las manos y las piernas con cuerdas y me empujaron al suelo. Empezaron a golpearme".

Farouk denunció que los soldados de las RSF, que le acusaron de asociarse con las SAF, le patearon luego la cara con las botas militares puestas. "Es muy duro el movimiento de las botas sobre tus oídos. Te pitan los oídos. Al cabo de un rato, te insensibilizas a las palizas. Son gente sin piedad", declaró a CNN.

Otros cuatro miembros de su familia han sido asesinados desde entonces por intentar resistirse a las RSF, dijo.

También relató la experiencia de un hombre de Jartum que se había refugiado en un pueblo cercano al suyo en Jazira cuando estalló la guerra, en abril de 2023, y que desde entonces había sido coaccionado para unirse a las RSF. "Cuando las RSF entraron en el estado este diciembre, le robaron el coche", relató Farouk.

Las RSF le dijeron que solo le devolverían el auto si trabajaba para ellos, recordó Farouk. "Hasta ahora, le han obligado a trabajar como conductor para ellos. Ni siquiera se lo han devuelto".

Más de una docena de testigos acusaron también a la RSF de aprovecharse de un apagón de comunicaciones que duró un mes en el estado para extorsionar a la población local. Como consecuencia del apagón, el grupo paramilitar controla el acceso a Internet en Jazira, cobrando dinero a los residentes por utilizar el sistema de Internet por satélite Starlink de SpaceX para servicios en línea, incluidas las transferencias bancarias.

"Los RSF cobran US$ 3 la hora por dejar que la gente use Internet. Y en cuanto a las transferencias bancarias, se llevan una parte del 20% del valor de la cantidad que alguien te envía desde el extranjero", dijo un testigo. "Se lo entregan a la gente en efectivo porque son los únicos ahora en el estado de Jazira que tienen efectivo, del dinero que saquearon de bancos, tiendas y muchos pueblos".

El quid pro quo exigido por las RSF se hizo más claro con el paso de las semanas, según los residentes. "Fui con un grupo de aldeanos a presentar una queja al comandante del distrito por el robo de coches y dinero en el pueblo", dijo un testigo. "La respuesta del comandante fue: 'Consigue que los jóvenes del pueblo se enlisten con nosotros para que puedan protegerlos'".

Los nuevos reclutas de las RSF están siendo "recompensados con comida y ayuda saqueada a otros", dijeron más testigos.

Hala Al Karib, directora regional de la organización sin fines de lucro Iniciativa Estratégica para las Mujeres en el Cuerno de África, declaró a CNN: "Lo que las RSF están haciendo en Jazira, convertir a comunidades autosuficientes en desplazados internos dependientes de la ayuda o degradarlas a personas esclavizadas en sus propias tierras, es precisamente similar a lo que hicieron en las zonas rurales de Darfur hace 20 años y se salieron con la suya".

Los niños son especialmente vulnerables a la explotación de las RSF, afirmó Al Karib, y su reclutamiento dificultará cualquier futuro proceso de desmovilización.

CNN compartió sus conclusiones con el relator especial de la ONU para la esclavitud contemporánea, Tomoya Obokata, quien afirmó que "el reclutamiento de hombres jóvenes y niños a cambio de alimentos y seguridad equivale a trabajo forzado, la peor forma en los casos de niños, y equivale a esclavitud contemporánea según el derecho internacional".

Tras casi un año de guerra, la UNICEF, la agencia de la ONU para la infancia, calcula que unos 19 millones de niños sudaneses están sin escolarizar.

Aunque desde el comienzo de la guerra se han publicado en las redes sociales varios videos de todo Sudán en los que se ve a niños soldados de las RSF, CNN ha podido confirmar ahora el reclutamiento de 65 de ellos en Jazira desde mediados de diciembre, y cada informe ha sido corroborado de forma independiente por habitantes de las aldeas afectadas. Informes similares han surgido en otras partes del país; CNN ha podido confirmar un puñado de casos en Omdurman y Jartum.

Secuestro de los suministros alimentarios de Sudán

Cuando las RSF se instalaron en Jazira a mediados de diciembre, se dio el primer paso en lo que parece ser una destrucción sistémica de la infraestructura agraria del país. También empeoró la crisis de desplazamiento interno masivo del país, ya que el estado había dado cobijo a cientos de miles de personas que huían de los combates en otros lugares.

El 20 de diciembre, el PMA, que había establecido un centro de ayuda y un almacén en Wad Medani tras el estallido de los combates en Jartum el pasado abril, se vio obligado a interrumpir temporalmente las distribuciones en Jazira, según declaró a CNN Leni Kinzli, responsable de comunicación del PMA en Sudán.

"En menos de una semana", dijo Kinzli, "nuestro almacén con más de 2.500 toneladas métricas de alimentos vitales, incluyendo legumbres, sorgo, aceite vegetal y suplementos nutricionales, reservas suficientes para alimentar a casi 1,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave durante un mes en el estado de Jazira, fueron saqueadas por elementos asociados a las RSF".

CNN habló con varios lugareños que afirmaron que la mayoría de los almacenes que contenían ayuda alimentaria en Jazira fueron saqueados en las primeras cuatro semanas de ocupación de la RSF. "Desde que entraron en Jazira, los dirigentes de las RSF han negado los saqueos, robos e incidentes de asesinato y violación, atribuyéndolos a delincuentes", dijo un testigo a CNN. "Pero yo, como testigo presencial de lo ocurrido en nuestro pueblo, puedo decir que quienes cometen todas estas atrocidades llevan uniformes de la RSF".

En un informe al gobierno, Omar Marzoug, gobernador del proyecto de irrigación Jazira Scheme, detalló lo que, según él, robaron los RSF cuando irrumpieron en su sede el 18 de enero. La lista, revisada por CNN, incluye todo lo relacionado con la infraestructura agrícola: desde tractores hasta semillas, fertilizantes e incluso almacenes llenos de alimentos.

Un destacado dirigente de la Alianza de Agricultores de Jazira y Al-Manaqil, que no quiso ser citado por motivos de seguridad, declaró a CNN: "Ahora se desconoce el destino de la agricultura de Jazira".

Testigos presenciales contaron a CNN que el mercado central de Wad Medani también fue saqueado e incendiado, pocos días después de que las RSF tomaran la ciudad. En un video publicado en las redes sociales, geolocalizado en los alrededores del mercado, un hombre vestido con uniforme de las RSF se jacta de los daños causados por sus fuerzas: "Dijeron que no se podía tomar Wad Medani. Miren ahora". Las imágenes satelitales del 22 de diciembre muestran los daños causados por el fuego en el mercado.

De Waal, experto en el Cuerno de África, declaró a CNN que, dada la grave situación alimentaria, "lo que está ocurriendo constituiría un crimen de hambruna imprudente".

"Siete millones" se enfrentan a la inanición

Los daños en la infraestructura agrícola de Jazira no harán sino empeorar la situación en el resto de Sudán.

En enero, Médicos Sin Fronteras informó de que en el campo de desplazados de Zamzam, en la duramente castigada región de Darfur Norte, al oeste del país, al menos un niño "muere cada dos horas" de inanición.

Según un estudio publicado el mes pasado por el Instituto Clingendael, un grupo de reflexión independiente, Sudán se enfrenta al peor nivel de hambre jamás registrado durante la temporada de cosechas de octubre a febrero. Prevé que "la gravedad y la magnitud del hambre en la próxima temporada de escasez (mediados de 2024) serán catastróficas" y pide ayuda urgente a gran escala.

Según el escenario "más probable" basado en su investigación, alrededor de siete millones de personas podrían enfrentarse a un hambre catastrófica en junio de 2024, "con la perspectiva de una hambruna masiva".

Anette Hoffmann, autora del informe, declaró a CNN que la presencia de las RSF impidió a los agricultores recoger sus cosechas.

"Esta cosecha era muy necesaria para compensar las enormes pérdidas de producción que ya se habían producido debido a los combates en otros estados. Los violentos avances de las RSF en el estado de Jazira, su destrucción selectiva de almacenes, del banco genético de Sudán y de los sistemas de irrigación, inevitablemente agravarán aún más la masiva escasez de alimentos en Sudán", afirmó.

"Quienes obstaculizan la ayuda vital deben ser considerados responsables de la hambruna que provocan".

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación también ha instado a una acción inmediata y colectiva para evitar una catástrofe humanitaria inminente. "Restablecer la producción agrícola y ganadera, medio de vida de dos tercios de la población, es una prioridad humanitaria de primer orden", señaló en su plan de respuesta humanitaria para 2024.

De Waal destacó la consecuencia muy inmediata de que las RSF recluten a agricultores y comerciantes como combatientes en medio de la crisis del hambre. "¿Quién va a cultivar entonces? Están acabados", dijo.

Un agricultor, que pidió no ser identificado por miedo a las represalias de las RSF, lo resumió así: "Es un acto intencionado para matar de hambre a la gente".

-- Benjamin Brown de CNN contribuyó con este reportaje.