Pagar por el derrumbe del puente de Baltimore será un lío complicado que durará años

Paso a paso de cómo ocurrió la tragedia en el puente de Baltimore 2:01

Nueva York (CNN) -- El choque masivo de un carguero contra el puente Francis Scott Key de Baltimore generará probablemente miles de millones de dólares en reclamaciones por responsabilidad civil. Las compañías de seguros marítimos asumirán gran parte de los costos.



Con varios propietarios y empresas implicados, y con algunas leyes marítimas anteriores incluso al hundimiento del Titanic, desenredar la madeja, averiguar quién debe qué y hacer frente a los daños tanto por las vidas perdidas como por las estructuras físicas será complejo.

"Esta reclamación puede superar los mil millones de dólares", afirma John Miklus, presidente del Instituto Estadounidense de Aseguradores Marítimos. "Los litigios durarán años".

Por su parte, los analistas de Barclays calculan que el costo total de las reclamaciones de seguros por la catástrofe podría ascender a US$ 3.000 millones.

Las aseguradoras pagan la factura

El buque Dalí es propiedad de la empresa Grace Ocean Private, con sede en Singapur, y está asegurado por el Britannia Protection and Indemnity Club.

Britannia es uno de los doce clubes de seguros marítimos miembros del International Group of P&I Clubs, un consorcio que ofrece cobertura de responsabilidad marítima para el 90% de los fletes oceánicos y agrupa las reclamaciones de responsabilidad entre sus miembros. (El International Group of P&I Clubs no respondió a la solicitud de comentarios de CNN).

publicidad

Estas compañías de seguros están respaldadas por compañías de seguros propias, un tipo de negocio conocido como reasegurador.

Según Brendan Holmes, analista de Moody's, unas 80 reaseguradoras diferentes proporcionan unos US$ 3.000 millones de cobertura a las aseguradoras del Dali. Dado que las pérdidas se repartirán entre tantas aseguradoras, es improbable que quiebre alguna de ellas o provoque una subida importante de los precios de los seguros, afirmó.

Miklus explicó a CNN que estos clubes de seguros P&I agrupan colectivamente las pérdidas, pero también compran "un amplio programa de reaseguros".

"Así que, cuando empezamos a hablar de pérdidas de mil millones o más, esto se reparte por todo el mercado mundial de reaseguros", añadió Miklus.

¿Cuánto costará la reconstrucción?

Aún es demasiado pronto para conocer la factura final de los daños y la reconstrucción.

El puente mismo podría costar más de US$ 1.200 millones, según Loretta Worters, portavoz del Insurance Information Institute. Además, es casi seguro que habrá grandes demandas por responsabilidad civil, costos médicos para los supervivientes, costos de limpieza, etc.

Los daños y pérdidas en automóviles y la limpieza de los escombros y la reconstrucción también se tendrán en cuenta en el total, dijo Worters.

Miklus citó el pago de unos US$ 1.500 millones del seguro tras el naufragio del crucero Costa Concordia en una isla italiana en 2012 como una de las reclamaciones de seguros más elevadas de los últimos tiempos. "Supongo que este siniestro rivalizará con aquel en términos de costo total", afirmó.

El costo potencial de las reclamaciones de seguros por el colapso del puente podría ser de entre US$ 1.000 y 3.000 millones, escribieron analistas de Barclays en una nota el miércoles.

Las reclamaciones solo por daños en el puente podrían ascender a unos US$ 1.200 millones, según los analistas, y las indemnizaciones por homicidio culposo podrían ascender a entre US$ 350 y 700 millones. Los analistas también prevén algunas reclamaciones por interrupción del negocio aún por determinar.

Tomarán medidas para reabrir el puerto deBaltimore lo antes posible 5:55

El propietario de Dali podría invocar una ley centenaria

Aunque el Dali es propiedad de Grace Ocean Private, estaba fletado por el gigante naviero danés Maersk cuando se estrelló contra el puente la madrugada del martes.

En lo que respecta al derecho marítimo, "toda la responsabilidad recae sobre el propietario del buque, que será la compañía singapurense", afirma Martin Davies, director del Centro de Derecho Marítimo de la Universidad de Tulane. "Maersk, la empresa danesa que tiene toda la carga a bordo del buque, no es responsable", añadió Davies.

Pero el propietario del buque tiene la posibilidad de limitar significativamente su responsabilidad en este caso, gracias a una ley que data de 1851.

La ley, a la que se acogieron los propietarios del RMS Titanic, entre otros, podría limitar la responsabilidad del dueño del buque a su valor después de estrellarse.

¿Y el pago del puente?

Por supuesto, el puente se reconstruirá casi con toda seguridad, independientemente de la cantidad que pague el seguro. El presidente Joe Biden dijo el martes que el gobierno federal pagará el costo de la reconstrucción del puente Francis Scott Key, aunque no está claro de dónde saldrá el dinero ni cuánto costará.

"Mi intención es que el Gobierno federal pague todo el costo de la reconstrucción de ese puente", dijo Biden el martes. "Y espero que el Congreso apoye mi esfuerzo", dijo, añadiendo que el proceso "llevará algún tiempo".

Los comentarios del presidente se producen especialmente en medio de su campaña de reelección. Parte de la financiación podría proceder de la Administración Federal de Carreteras, así como de la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo aprobada bajo el mandato de Biden, que concede subvenciones para mejorar los puentes del país. Pero también podría requerir financiación adicional del Congreso.

Pocos recursos legales para las reclamaciones por interrupción del negocio

Aunque es probable que la colisión del buque con el puente interrumpa los negocios de la zona, Davies señala que las pérdidas puramente económicas no son recuperables de los propietarios del buque en una demanda por agravio marítimo.

"Todas las pérdidas por interrupción del negocio, que serán significativas, no podrán ser reclamadas al buque", afirma Davies, citando una sentencia de la Corte Suprema de 1927, Robins Dry Dock and Repair Co. contra Flint, que, según él, sentó ese precedente.

"Por ejemplo, creo que hay una refinería de azúcar Domino justo al lado del puente que lo utiliza todo el tiempo, y sufrirá importantes pérdidas económicas que no son recuperables", dijo Davies.

Pero es más probable que prosperen las reclamaciones de personas que perdieron familiares o resultaron heridas en el derrumbe.

"Pero aparte de eso, el impacto económico de lo ocurrido será enorme, pero no recuperable de la nave", dijo Davies.

Los legisladores de Maryland, por su parte, están redactando un proyecto de ley de emergencia para proporcionar ingresos de sustitución a los trabajadores del Puerto de Baltimore afectados por el derrumbe del puente. "El costo humano de las vidas perdidas ayer es abrumador y trágico", dijo el senador del estado de Maryland Bill Ferguson en una publicación en X. "La pérdida económica y de estabilidad para los miles de afectados en los próximos días no puede ser subestimada".